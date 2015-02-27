Pentax'ın beklenen tam kare DSLR fotoğraf makinesi Ekim ayında çıkıyor

Geçtiğimiz yıllarda Pentax markasını satın alarak çalışmalarına devam eden Ricoh, gelen bilgilere göre oldukça uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) Pentax DSLR fotoğraf makinesini önümüzdeki Ekim ayında satışa sunuyor.

Çıkışı yılan hikayesine dönerek birçok kullanıcının farklı markalara yönelmesine neden olan ve kısa süre önce yapılan resmi açıklama ile geleceğine artık kesin gözüyle bakılan FF (Tam Kare) sensörlü Pentax DSLR fotoğraf makinesi, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz CP+ fuarında da prototip olarak sergilenmişti. Tasarımsal olarak standart DSRL çizgisi koruyan model, K-Mount bağlantı yapısıyla gelecek ve DA serisi APS-C lensleri de kesme modunda kullanılabilecek. Pentax / Ricoh'un merkezi ile yakın ilişkileri bulunan "Tiendapentaxeros" sitesinin haberine göre ise FF Pentax DSLR fotoğraf makinesi yaklaşık 2200$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Ekim ayında raflardaki yerini alacak.

Pentax'ın giriş yapacağı FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi pazarındaki rakiplerinden Nikon D750 2300$, D610 1500$, D810 3000$, Canon EOS 6D 1800$ ve 5D Mark 3100$ gibi fiyat etiketleriyle satılıyor.

http://photorumors.com/2015/02/26/rumors-the-pentax-full-frame-dslr-camera-to-start-shipping-in-october-with-a-2000-euros-price-tag/