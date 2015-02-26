Perceptiv Labs'ın SHIFT isimli sistemiyle insansız hava araçları gelişmiş takip yeteneği kazanıyor

Üzerlerinde video kamera taşıyabiliyor olmaları ve düşen fiyatlarıyla artık günümüzde kişisel video çekimlerinde de kullanılabilen insansız hava araçları, iş kişinin kendisini çekmesine geldiği zaman ise her zaman başka bir kullanıcıya daha ihtiyaç duyuyor. Bu soruna çözüm getirmek için yolan çıkan Perceptiv Labs firması, hazırladığı SHIFT isimli yeni sistemiyle insansız hava araçlarına gelişmiş takip yeteneği kazandırıyor.

3DR IRIS, X8 ve DJI Phantom serisi insansız hava araçları için hazırlanan SHIFT sistemi, bu araçların üzerine takılan özel donanım ve uygulama ikiliyse çalışma gösteriyor. İçerisinde kendi işlemcisi bulunan donanım biriminin 200 gram ağırlığa sahip olmasıyla insasız hava araçlarına fazla yük getirmeyen sistem, geliştirilen özel algoritmasıyla akıllı cihazlar üzerinden yapılan bir ya da birden fazla obje (İnsan ya da otomobil gibi farklı seçimler) takibini başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Wi-Fi teknolojisi üzerinde 91 metre alan içerisinde görüntü aktarımı yapabilen SHIFT, elektronik olarak bağlantı kurduğu için insansız hava araçları üzerindeki gimball (Görüntü sabitleme aparatı) birimiyle de etkileşim kurarak yanal görüntü takiplerinde daha etkili sonuçlar ortaya koyabiliyor. Uygulaması üzerinden manuel kontrol yanında objeyi daha yakında takip et gibi özel ayarlamalara da izin veren takip teknolojisi, önceden ayarlanmış uçuş rotalarını da izleyerek kişilerin yanında bulunan cep telefonu sinyali üzerinden kişisel takip de yapabiliyor.

599$'dan ön siparişe açılan SHIFT sisteminin yapabildiklerini gösteren etkili tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, Perceptiv Labs'ın resmi sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.flytheshift.com/#content