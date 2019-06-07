Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi ve onların için geliştirilen X570 platformu, dünyada ilk defa PCIe 4.0 desteğini son kullanıcılara getiriyor. SSD'ler de bu teknoloji ile uçuşa geçiyor.

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi ve onların için geliştirilen X570 platformu, dünyada ilk defa PCIe 4.0 desteğini son kullanıcılara getiriyor. SSD'ler de bu teknoloji ile uçuşa geçiyor. Bu videoda Gigabyte Aorus'un modeline yakından bakıyoruz.