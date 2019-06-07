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Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında

1 gün
2,6b
2
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi ve onların için geliştirilen X570 platformu, dünyada ilk defa PCIe 4.0 desteğini son kullanıcılara getiriyor. SSD'ler de bu teknoloji ile uçuşa geçiyor.
AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi ve onların için geliştirilen X570 platformu, dünyada ilk defa PCIe 4.0 desteğini son kullanıcılara getiriyor. SSD'ler de bu teknoloji ile uçuşa geçiyor. Bu videoda Gigabyte Aorus'un modeline yakından bakıyoruz. 

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DH Misafiri 23 sa.
güzel ürün fakat 128 katman yapmıştı toshiba flaş yongaları demek seneye kaldı diger ssd ler
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