Petro Coin, Venezuela'nın resmi para birimi oluyor

Tam Boyutta Gör

Şu sıralar bir milyon bolivarın yaklaşık 0.3 dolara tekabül ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için çözümü kripto parada bulmuştu. Değeri petrolün varil fiyatına dayanan Petro Coin'i tanıtan Venezuela hükümeti bu yılın başında kripto para biriminin ön satış sürecini de başlatmıştı. Ön satışta toplamda 750 milyon dolara yakın yatırım alan Petro Coin yakın zamanda ülkenin resmi para birimi haline gelecek.





Bolivarla birlikte kullanılacak

Bugün Venezuela devlet televizyonu üzerinden vatandaşlara seslenen Nicolas Maduro, 20 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Petro'nun piyasaya sürüleceğini ve bolivar ile birlikte ülkenin yeni resmi para birimi olacağını açıkladı. Halk arasında artık alışverişlerde kullanılabileceği belirtilen Petro, ülkedeki petrol şirketi PDVSA tarafından da resmi olarak kullanılacak. Bilindiği üzere Venezuela ABD'nin yaptırımlarını aşmak için Petro'yu dış ticarette de kullanmayı amaçlıyor. Bu açıdan bakıldığında PDVSA'nın Petro kullanması önemli bir adım olacak.





Hiperenflasyonun etkilediği ülkede parasal anlamda tek dönüşüm Petro ile yaşanmayacak. Yetkililerin açıklamalarına göre bolivar da yenileniyor. Daha düşük maliyetle üretileceği ve üzerinde daha az işaretin yer alacağı belirtilen yeni bolivarı almak isteyen vatandaşlar; mevcut 100 bin bolivar karşılığında 1 adet yeni bolivarı alabilecek. Açıklamalara göre Petro ve yeni bolivarın fiyatı arasında denge kurulup her iki para biriminin de ülkede faal olarak kullanılması sağlanacak.





''Anayasanın değiştirilmesi gerekiyor''

Tabi tüm bu işlemlerin 20 Ağustos gibi çok yakın bir tarihe kadar yetişmesi pek mümkün görünmüyor. Dahası Venezula Kurucu Meclis'inden bir milletvekilinin yaptığı açıklamaya göre Petro'nun ülkenin resmi kripto para birimi olarak kabul edilmesi ve kullanılması için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Anayasada Petro'nun da resmi para birimi olduğu yönünde bir hükmün yer alması gerektiğini belirten milletvekili ayrıca konuyla ilgili olarak merkez bankası ve Yüksek Mahkeme'ye ilişkin anayasa maddelerinde de değişikliğe gidilebileceğini ekledi.





Görünen o ki Venezuela'nın Petro'ya geçiş süreci pek de kolay olmayacak. Henüz hükümet tarafından Petro'nun kullanımı ile ilgili detaylar da paylaşılmış değil. Yine de 20 Ağustos'ta ilk adımın atılması ve Petro'ya uyum sürecinin başlatılması bekleniyor.

https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/14/maduro-petro-stablecoin-venezuela/