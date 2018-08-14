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Petro Coin, Venezuela'nın resmi para birimi oluyor

Venezuela hükümetinin bu yılın başında ön satış sürecini başlattığı kripto para birimi Petro Coin 20 Ağustos tarihinden itibaren ülkenin resmi para birimi haline geliyor.
9 ay
4,4b
1
10
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Petro Coin, Venezuela'nın resmi para birimi oluyor
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Şu sıralar bir milyon bolivarın yaklaşık 0.3 dolara tekabül ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için çözümü kripto parada bulmuştu. Değeri petrolün varil fiyatına dayanan Petro Coin'i tanıtan Venezuela hükümeti bu yılın başında kripto para biriminin ön satış sürecini de başlatmıştı. Ön satışta toplamda 750 milyon dolara yakın yatırım alan Petro Coin yakın zamanda ülkenin resmi para birimi haline gelecek.


Bolivarla birlikte kullanılacak 

Bugün Venezuela devlet televizyonu üzerinden vatandaşlara seslenen Nicolas Maduro, 20 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Petro'nun piyasaya sürüleceğini ve bolivar ile birlikte ülkenin yeni resmi para birimi olacağını açıkladı. Halk arasında artık alışverişlerde kullanılabileceği belirtilen Petro, ülkedeki petrol şirketi PDVSA tarafından da resmi olarak kullanılacak. Bilindiği üzere Venezuela ABD'nin yaptırımlarını aşmak için Petro'yu dış ticarette de kullanmayı amaçlıyor. Bu açıdan bakıldığında PDVSA'nın Petro kullanması önemli bir adım olacak.


Hiperenflasyonun etkilediği ülkede parasal anlamda tek dönüşüm Petro ile yaşanmayacak. Yetkililerin açıklamalarına göre bolivar da yenileniyor. Daha düşük maliyetle üretileceği ve üzerinde daha az işaretin yer alacağı belirtilen yeni bolivarı almak isteyen vatandaşlar; mevcut 100 bin bolivar karşılığında 1 adet yeni bolivarı alabilecek. Açıklamalara göre Petro ve yeni bolivarın fiyatı arasında denge kurulup her iki para biriminin de ülkede faal olarak kullanılması sağlanacak.


''Anayasanın değiştirilmesi gerekiyor'' 

Tabi tüm bu işlemlerin 20 Ağustos gibi çok yakın bir tarihe kadar yetişmesi pek mümkün görünmüyor. Dahası Venezula Kurucu Meclis'inden bir milletvekilinin yaptığı açıklamaya göre Petro'nun ülkenin resmi kripto para birimi olarak kabul edilmesi ve kullanılması için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Anayasada Petro'nun da resmi para birimi olduğu yönünde bir hükmün yer alması gerektiğini belirten milletvekili ayrıca konuyla ilgili olarak merkez bankası ve Yüksek Mahkeme'ye ilişkin anayasa maddelerinde de değişikliğe gidilebileceğini ekledi.


Görünen o ki Venezuela'nın Petro'ya geçiş süreci pek de kolay olmayacak. Henüz hükümet tarafından Petro'nun kullanımı ile ilgili detaylar da paylaşılmış değil. Yine de 20 Ağustos'ta ilk adımın atılması ve Petro'ya uyum sürecinin başlatılması bekleniyor. 

      
https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/14/maduro-petro-stablecoin-venezuela/ Yorum Yaz
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tahir40 9 ay en beğenilen
Yok onur şeref, yok Chenin torunları... Ne alakası var, Venezuella dediğin adaletin tek adamın elinde olduğu, muhaliflerin tutuklanıp hapse atıldığı, tüm yetkilerin tek adamda toplandığı, uydurmasyon bi başkanlık görünümlü dikta rejimi. Ey Amarıka, ey küresel güçler diye kendi yandaşı haline getirdiği medyadan ayar verirken, ülkenin dışa bağımlılığını görmezden gelen, yıllardır reform yapmak, üreten kendi kaynakları üzerinde yükselen bi ülke yaratmak yerine yozlaşmış, eş dost akrabasını devlet yönetimine dolduran. Parası da günden güne değer kaybeden bir ülke...
Sahi Venezuella'dan bahsediyorduk değil mi?
Yok onur şeref, yok Chenin torunları... Ne alakası var, Venezuella dediğin adaletin tek adamın elinde olduğu, muhaliflerin tutuklanıp hapse atıldığı, tüm yetkil...
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cenkakay08 9 ay joven
Teslim olmak diye bir seçenek sunmuyor amerika , sunsa zaten kabul ederler. Yoksulluğun onurla bir alakası yoktur.
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olağan_şüpheli 9 ay joven
sorun teslim olmak değil , mücadelen ne kadar gerçekçi ve mücadeleyi başlatanlar ne kadar samimi.
iktidar sahipleri lüks içindeyse vatandaşa fakir edebiyatı çekmeyecek. Ayrıca kişisel egolarını, kibirini milli dava diye yutturmaya çalışmayacak . Beceriksizliğine dış güçler kılıfı uydurmayacak.
sorun teslim olmak değil , mücadelen ne kadar gerçekçi ve mücadeleyi başlatanlar ne kadar samimi.iktidar sahipleri lüks içindeyse vatandaşa fakir edebiyatı...
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Çağdaş ÖZGÜR 9 ay
logosu ruble işareti ile aynı olmuş ? !!!
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omerfa 9 ay
Venezuella hakkında tek bildiklerimiz ABD ve ABD yanlısı medyadan( Türkiye dekilerde dahil ) okuduklarımız. O yüzden atıp tutmaya gerek yok.
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133T 313554R 9 ay
Sabık kamyon şoförü Venezuella'yı çoşturuyor.
Ver mehteri.
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sniper23 9 ay
PETRO coin'in denemesi kripto para dünyasında epey takip edelecektir. Sonuçları nasıl olacak merakla bekliyoruz.
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12 Angry Men 9 ay
Yolsuzluk yapan adama onurlu dıyen tek ulke turkıyedır. Gercı oy verdıklerı adamda aynısı o yuzden şaşırmadım.
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tahir40 9 ay en beğenilen
Yok onur şeref, yok Chenin torunları... Ne alakası var, Venezuella dediğin adaletin tek adamın elinde olduğu, muhaliflerin tutuklanıp hapse atıldığı, tüm yetkilerin tek adamda toplandığı, uydurmasyon bi başkanlık görünümlü dikta rejimi. Ey Amarıka, ey küresel güçler diye kendi yandaşı haline getirdiği medyadan ayar verirken, ülkenin dışa bağımlılığını görmezden gelen, yıllardır reform yapmak, üreten kendi kaynakları üzerinde yükselen bi ülke yaratmak yerine yozlaşmış, eş dost akrabasını devlet yönetimine dolduran. Parası da günden güne değer kaybeden bir ülke...
Sahi Venezuella'dan bahsediyorduk değil mi?
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haQQo 9 ay
Üstüste kripto para dünyasından kötü haberler gelirken en sevindiricisi de bu oldu.
ABV ABD!
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