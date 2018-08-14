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Suudi Arabistan'dan resmi açıklama: Kripto para ticareti yasa dışı

Suudi Arabistan'da menkul kıymet faaliyetlerine odaklanan bir hükümet organı, kripto para ticaretinin yasa dışı olduğunu ve herhangi bir işletmenin yetkililerden lisans almadığını açıkladı.
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Suudi Arabistan'dan resmi açıklama: Kripto para ticareti yasa dışı
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Kripto para ticaretinin tartışmalı olduğu ülkelerden Suudi Arabistan'da konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Ülkedeki çeşitli bakanlıkların, Sermaye Piyasası Kurumu'nun, Suudi Arabistan Merkez Bankasının ve Suudi Arabistan Para Ajansı'nın katılımıyla kurulan yüksek komite, kripto para ticaretinin yasa dışı olduğunu duyurdu. Piyasalardaki menkul kıymet faaliyetlerine odaklanan ve yetkili makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen faaliyetleri tespit eden komite, Bitcoin ticareti yapan vatandaşları da uyardı.


Ticaret işlemleri yasak 

Suudi Arabistan Para Ajansı tarafından paylaşılan duyuru metnine göre herhangi bir işletme veya birey kripto para ticaretine aracılık etmek için ülkedeki yetkili makamlardan lisans almadı. Bu nedenle ülke vatadanşlarının ve ülkede konaklayan diğer kişilerin herhangi bir platformda kripto para alım/satım işlemleriyle uğraşması yasak. Kripto para ticaretini kesin bir ifade ile yasaklayan komite, yasağın yaptırımının ne olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.


Komiteye göre Bitcoin ve diğer kripto para birimleri devlet kontrolünün dışında olduğı için bu birimlerin ticareti yatırımcılara olumsuz yansıyabiliyor. Öte yandan bu ticaret işlemlerinin son derece riskli olduğu da komitenin raporunda yer almış durumda.


Tabi Suudi Arabistan tartışmaları resmi bir açıklamayla sona erdirse de aslında bu açıklama sürpriz değil zira Prens El-Velid bin Talal geçtiğimiz yıl CNBC'ye yaptığı açıklamalarında Bitcoin için olumlu ifadeler kullanmamıştı. ''Bitcoin denilen şeye inanmıyorum.'' diyen El-Velid bin Talal, Bitcoin'in regüle edilmediğine ve herhangi bir merkez bankasının kontrol altında olmadığına dikkat çekmişti. 


Suudi Arabistan kripto para ticaretine sıcak bakmasa da ülkedeki finansal kuruluşlar blockchain teknolojisinden yararlanmak için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak bu yıl şubat ayında merkez bankası, Ripple ile iş birliği yapacağını ve ödemelerde Ripple'ın teknolojisini test edeceğini duyurmuştu.


https://www.ccn.com/saudi-arabia-bitcoin-trading-is-illegal-in-the-kingdom/ Yorum Yaz
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imhotep_of_grudge 9 ay en beğenilen
arap kafası... yobaz is rising...
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more34 9 ay
100 sene geriden geldikleri için şaşırmayız
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drjacob 9 ay
araplar yine şaşırtmıyor
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ufuk172 9 ay
Araplar artık eskisi kadar salakça hareket etmiyor. Ellerindeki paranın nelere kadir olduğunu anladılar.
Çok büyük yabancı şirketlerde kritik hisseler almaya başladılar.
Bu hisseleri almalarına izin vermesi için Trump la 300milyar dolarlık silah anlaşması yaptılar.
Neyse uzun lafın kısası, petrolün yakın gelecekte değeri kalmayacağını farkettiler.
Kriptoyla ne alakası var derseniz. Kontrol edemedikleri işlere izin vermiyorlar.
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Moving On 9 ay
Bu açıklama üzerine bütün kripto para sahipleri yatırımlarını satıp tövbe ettiler
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***Respect*** 9 ay
Stellar şeriat sertifikası almıştı, o da mı gitti şimdi
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imhotep_of_grudge 9 ay en beğenilen
arap kafası... yobaz is rising...
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more34 9 ay
100 sene geriden geldikleri için şaşırmayız
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