Suudi Arabistan'dan resmi açıklama: Kripto para ticareti yasa dışı

Tam Boyutta Gör

Kripto para ticaretinin tartışmalı olduğu ülkelerden Suudi Arabistan'da konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Ülkedeki çeşitli bakanlıkların, Sermaye Piyasası Kurumu'nun, Suudi Arabistan Merkez Bankasının ve Suudi Arabistan Para Ajansı'nın katılımıyla kurulan yüksek komite, kripto para ticaretinin yasa dışı olduğunu duyurdu. Piyasalardaki menkul kıymet faaliyetlerine odaklanan ve yetkili makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen faaliyetleri tespit eden komite, Bitcoin ticareti yapan vatandaşları da uyardı.





Ticaret işlemleri yasak

Suudi Arabistan Para Ajansı tarafından paylaşılan duyuru metnine göre herhangi bir işletme veya birey kripto para ticaretine aracılık etmek için ülkedeki yetkili makamlardan lisans almadı. Bu nedenle ülke vatadanşlarının ve ülkede konaklayan diğer kişilerin herhangi bir platformda kripto para alım/satım işlemleriyle uğraşması yasak. Kripto para ticaretini kesin bir ifade ile yasaklayan komite, yasağın yaptırımının ne olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.





Komiteye göre Bitcoin ve diğer kripto para birimleri devlet kontrolünün dışında olduğı için bu birimlerin ticareti yatırımcılara olumsuz yansıyabiliyor. Öte yandan bu ticaret işlemlerinin son derece riskli olduğu da komitenin raporunda yer almış durumda.





Tabi Suudi Arabistan tartışmaları resmi bir açıklamayla sona erdirse de aslında bu açıklama sürpriz değil zira Prens El-Velid bin Talal geçtiğimiz yıl CNBC'ye yaptığı açıklamalarında Bitcoin için olumlu ifadeler kullanmamıştı. ''Bitcoin denilen şeye inanmıyorum.'' diyen El-Velid bin Talal, Bitcoin'in regüle edilmediğine ve herhangi bir merkez bankasının kontrol altında olmadığına dikkat çekmişti.





Suudi Arabistan kripto para ticaretine sıcak bakmasa da ülkedeki finansal kuruluşlar blockchain teknolojisinden yararlanmak için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak bu yıl şubat ayında merkez bankası, Ripple ile iş birliği yapacağını ve ödemelerde Ripple'ın teknolojisini test edeceğini duyurmuştu.

https://www.ccn.com/saudi-arabia-bitcoin-trading-is-illegal-in-the-kingdom/