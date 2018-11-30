PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler

72 milyon abonesiyle YouTube’un en büyük kanalı olan PewDiePie, yine aynı abone sayısına sahip Hintli müzik kanalı T Series ile çekişme içerisinde. Bu konu üzerine de YouTube’a çok sayıda video yüklenmişti. Görünen o ki bu videolardan etkilenen birileri PewDiePie’a destek vermek istemiş.

T Series kanalını takip etmeyin

Kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen garip olay dünya çapında etki buldu. Yazıcılarının aniden çalıştığını fark eden insanlar PewDiePie kanalına abone olmalarını isteyen bir çıktıyla karşılaştılar. Buna ek olarak T series kanalını da takipten çıkmaları istendi. Birkaç gündür devam eden bu olaya ait kağıtlar, Twitter üzerinde paylaşılmaya başlayınca durum ortaya çıktı. TikTok’u silin gibi ek uyarılar da yerleştirmişler. Gönderdikleri yazının tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz;

“PewDiePie’ın başı dertte ve T-Series’i alt etmek için size ihtiyacı var!

Neler oluyor: Şu an YouTube üzerindeki en çok takip edilen kanal olan PewDiePie birinciliğini Hintli şirket T-series’e kaptırmak üzere. Bu kanal sadece Bollywood fragmanları ve şarkıları paylaşıyor.

Ne yapmalı: 1. T-Series aboneliğinden çıkın, 2. PewDiePie’a abone olun, 3. Bu konuyla ilgili farkındalığı arttırın #SavePewDiePie, 4. Tanıdığınız herkese haber verin. Gerçekten, 5. BROFIST!

Extra noktalar: 1. Dolan Dark’a abone olun, 2. grandayy’e abone olun, 3. Wiz Khalifa gibi dab yapın, 4. TikTok’u silin, 5. Gülümseyin, dünya mükemmel bir yer, 6. Ya da boş verin 2018’deyiz ve hepimiz öleceğiz

İpucu: Yazıcınız internete açık durumda, lütfen bunu düzeltin. Arkaşca Zürafa’dan sevgiler.”

Ayrıca Bkz.

"YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek"

https://www.theverge.com/2018/11/30/18119576/pewdiepie-printer-hack-t-series-youtube