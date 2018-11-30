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PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler

Kimliği bilinmeyen kişiler yazıcıları hackleyerek ünlü YouTuber PewDiePie için abone toplamaya çalıştı. Dünya çapında gerçekleşen garip olay bir kaç gündür devam ediyor.
5 ay
10,9b
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9
Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler
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72 milyon abonesiyle YouTube’un en büyük kanalı olan PewDiePie, yine aynı abone sayısına sahip Hintli müzik kanalı T Series ile çekişme içerisinde. Bu konu üzerine de YouTube’a çok sayıda video yüklenmişti. Görünen o ki bu videolardan etkilenen birileri PewDiePie’a destek vermek istemiş.

T Series kanalını takip etmeyin

Kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen garip olay dünya çapında etki buldu. Yazıcılarının aniden çalıştığını fark eden insanlar PewDiePie kanalına abone olmalarını isteyen bir çıktıyla karşılaştılar. Buna ek olarak T series kanalını da takipten çıkmaları istendi. Birkaç gündür devam eden bu olaya ait kağıtlar, Twitter üzerinde paylaşılmaya başlayınca durum ortaya çıktı. TikTok’u silin gibi ek uyarılar da yerleştirmişler. Gönderdikleri yazının tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz;

“PewDiePie’ın başı dertte ve T-Series’i alt etmek için size ihtiyacı var!

Neler oluyor: Şu an YouTube üzerindeki en çok takip edilen kanal olan PewDiePie birinciliğini Hintli şirket T-series’e kaptırmak üzere. Bu kanal sadece Bollywood fragmanları ve şarkıları paylaşıyor.

Ne yapmalı: 1. T-Series aboneliğinden çıkın, 2. PewDiePie’a abone olun, 3. Bu konuyla ilgili farkındalığı arttırın #SavePewDiePie, 4. Tanıdığınız herkese haber verin. Gerçekten, 5. BROFIST!

Extra noktalar: 1. Dolan Dark’a abone olun, 2. grandayy’e abone olun, 3. Wiz Khalifa gibi dab yapın, 4. TikTok’u silin, 5. Gülümseyin, dünya mükemmel bir yer, 6. Ya da boş verin 2018’deyiz ve hepimiz öleceğiz

İpucu: Yazıcınız internete açık durumda, lütfen bunu düzeltin. Arkaşca Zürafa’dan sevgiler.”

Ayrıca Bkz. "YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek"
https://www.theverge.com/2018/11/30/18119576/pewdiepie-printer-hack-t-series-youtube Yorum Yaz
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Guest-E7CC76DBE 5 ay en beğenilen
haha 3 saat olmuş bir kişi yazmış

göz göre göre batırıyorsunuz şu forumu
youtube fenomenleriyle ilgileneceğize forumla ilgilenin biraz
kaç yıldır forumu takip ediyorum bir tane yenilik görmedim
saçma sapan intagram sayfaları bile sizden daha yenilikçi
kaç yıllık sitenin düştüğu hale bak ya

haha 3 saat olmuş bir kişi yazmışgöz göre göre batırıyorsunuz şu forumuyoutube fenomenleriyle ilgileneceğize forumla ilgilenin birazka...
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general4242 5 ay
Tiktok u silin yazdigi icin takdir ettim.
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Omisis046 5 ay
Çare Sarıgül tarzı bi akım mı bu?
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Karres 5 ay
Hintliler 100 milyonu nasıl geçemiyor
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Tommy Shelby 5 ay
Derdinizi...
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Noobmaster69 5 ay
Hintlileri ben de sevmem, bu yuzden taktir ettim.
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general4242 5 ay
Tiktok u silin yazdigi icin takdir ettim.
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_mp_ 5 ay
1 milyar hintlinin kanalına saygı duymuyorlar mı?
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Angel of the Lord 5 ay
Pewdiepie'ın üstün çıkmasını istiyorum açıkçası.
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Guest-E7CC76DBE 5 ay en beğenilen
haha 3 saat olmuş bir kişi yazmış

göz göre göre batırıyorsunuz şu forumu
youtube fenomenleriyle ilgileneceğize forumla ilgilenin biraz
kaç yıldır forumu takip ediyorum bir tane yenilik görmedim
saçma sapan intagram sayfaları bile sizden daha yenilikçi
kaç yıllık sitenin düştüğu hale bak ya

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Portraitclub 5 ay
Bu yapılan hareket istemeden o Hintli kanaldan habersiz olan insanların da o haberdar olmasına neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan insanların yani yazıcısı etkilenen kişilerin ucuzluk olsun diye PewDiePie kanalını takip etmeyip hatta takipten çıkıp diğer Hintli kanalı takip etmelerini sağlamış olabilir hacker arkadaşlar, buna etki tepki denir. Böyle gereksiz hareketlere gerek yok bence.
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