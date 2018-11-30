PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler

T Series kanalını takip etmeyin
Kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen garip olay dünya çapında etki buldu. Yazıcılarının aniden çalıştığını fark eden insanlar PewDiePie kanalına abone olmalarını isteyen bir çıktıyla karşılaştılar. Buna ek olarak T series kanalını da takipten çıkmaları istendi. Birkaç gündür devam eden bu olaya ait kağıtlar, Twitter üzerinde paylaşılmaya başlayınca durum ortaya çıktı. TikTok’u silin gibi ek uyarılar da yerleştirmişler. Gönderdikleri yazının tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz;
“PewDiePie’ın başı dertte ve T-Series’i alt etmek için size ihtiyacı var!
Ne yapmalı: 1. T-Series aboneliğinden çıkın, 2. PewDiePie’a abone olun, 3. Bu konuyla ilgili farkındalığı arttırın #SavePewDiePie, 4. Tanıdığınız herkese haber verin. Gerçekten, 5. BROFIST!
Extra noktalar: 1. Dolan Dark’a abone olun, 2. grandayy’e abone olun, 3. Wiz Khalifa gibi dab yapın, 4. TikTok’u silin, 5. Gülümseyin, dünya mükemmel bir yer, 6. Ya da boş verin 2018’deyiz ve hepimiz öleceğiz
İpucu: Yazıcınız internete açık durumda, lütfen bunu düzeltin. Arkaşca Zürafa’dan sevgiler.”Ayrıca Bkz. "YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek"
https://www.theverge.com/2018/11/30/18119576/pewdiepie-printer-hack-t-series-youtube Yorum Yaz Paylaş Tweetle
göz göre göre batırıyorsunuz şu forumu
youtube fenomenleriyle ilgileneceğize forumla ilgilenin biraz
kaç yıldır forumu takip ediyorum bir tane yenilik görmedim
saçma sapan intagram sayfaları bile sizden daha yenilikçi
kaç yıllık sitenin düştüğu hale bak ya