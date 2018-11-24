YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek

YouTube, videolar arasına aniden giren reklamların izleme keyfini kaçırdığının farkında. Bu durumu düzeltmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Video başında üst üste iki reklam izlemeyi tercih ederseniz, size uzun süre başka bir reklam gösterilmeyecek.

Bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı

Üst üste iki reklam izleyebilme özelliği bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Reklam kısmında sizi “Kaç reklam izleyeceğinizi şimdi seçin. İki reklam izlerseniz videonuz daha az bölünecek.” uyarısı karşılayacak. İsteğe göre her zamanki gibi tek reklam izleyebilir veya iki reklam izleyerek video boyunca daha az rahatsız edilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu sayede izlediğiniz video süresince seyir keyfinizin bölünmemesi sağlanacak.

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İnsanların YouTube kullanımları üzerine yaptıkları araştırmalar sebebiyle böyle bir çözümün yararlı olacağını söyleyen firma, hem kullanıcıları hem de reklam verenleri memnun etmeyi umuyor. Yıl içerisinde ilk önce masaüstü üzerinde başlayacak yeni reklam seçeneği daha sonrasında YouTube mobil uygulaması ve televizyonlar için sunulacak.

https://mashable.com/article/youtube-double-pre-roll/