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YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek

YouTube, üzerinde çalıştığı yeni sistem ile video başında üst üste iki reklam izlemenize izin verecek. Eğer iki reklam izlemeyi tercih ederseniz daha uzun süre hiçbir reklamla karşılaşmayacaksınız.
6 ay
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Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek
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YouTube, videolar arasına aniden giren reklamların izleme keyfini kaçırdığının farkında. Bu durumu düzeltmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Video başında üst üste iki reklam izlemeyi tercih ederseniz, size uzun süre başka bir reklam gösterilmeyecek.

Bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı

Üst üste iki reklam izleyebilme özelliği bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Reklam kısmında sizi “Kaç reklam izleyeceğinizi şimdi seçin. İki reklam izlerseniz videonuz daha az bölünecek.” uyarısı karşılayacak. İsteğe göre her zamanki gibi tek reklam izleyebilir veya iki reklam izleyerek video boyunca daha az rahatsız edilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu sayede izlediğiniz video süresince seyir keyfinizin bölünmemesi sağlanacak.

Ayrıca Bkz. "YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor"

İnsanların YouTube kullanımları üzerine yaptıkları araştırmalar sebebiyle böyle bir çözümün yararlı olacağını söyleyen firma, hem kullanıcıları hem de reklam verenleri memnun etmeyi umuyor. Yıl içerisinde ilk önce masaüstü üzerinde başlayacak yeni reklam seçeneği daha sonrasında YouTube mobil uygulaması ve televizyonlar için sunulacak.


https://mashable.com/article/youtube-double-pre-roll/ Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 6 ay en beğenilen
Laughs in Youtube Vanced.
2 Yanıt Yanıtla +36
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FightForBeer 6 ay AirSupport
Eğer android kullanıyorsan Youtube Vanced kullanmanı tavsiye ederim. Hem reklamsız hemde arka planda çalabiliyor videoları.
1 Yanıt Yanıtla +15
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dracula502 6 ay
İphone kullanıcıları için andoroid gibi kurtulma yolu varsa alah rızası için el atın bize de yıldım artık reklamlar dan
5 Yanıt Yanıtla +10
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El Prezidente 5 ay
ard arda 2 reklam atlasakta oluyor mu hepsini izlemek yerine.
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obili 5 ay
yutup reklam videoları hazırlasın , 1 saatlik filan. İzleyen kullanıcıya mesela 1 hafta reklam göstermesin. Alan memnun satan memnun
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Vega 5 ay
iPhone'da mağaza dışından indirilen YouTube++ isimli bir uygulama var ancak ben güvenli bulmadığım için indirmedim.Kurmak için jailbreak'e gerek yok üstelik.
Orjinal YouTube'dan daha fazla özelliğe sahip olduğu söyleniyor.
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KaanDE34 5 ay
Cok degil avrupa parlamentosundan. eger ki youtubeye dava acma hakki taninirsa zaten youtube batmis olacagi icin hic böyle bir düsünceye maruz kalmayacagiz kanallar kapanirsa zaten bidaha agziyla kus tutsa yinede kurtaramaz
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Kartal Göz 5 ay
Yuh! Bunu bile pazarlık unsuru haline getirmişler. Ya arkadaş videonun başına bir tane reklam koyarsın olur biter. Bu neyin pazarlığı! Bir de opsiyon sunmuşlar. Lan hangi dangalak 10 dakikalık bir videoda 4-5 adet reklam görmek ister. Salak salak işler yemin ederim.
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ibodh 6 ay
Valla YouTube alternatif uygulamaları var.
Alternatif video siteleri var.
Dailymotion+Vimeo+vb başka siteler kullanılır..
YouTube kullanıcı kaybeder
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otomobiluzmanı 6 ay
Reklam olayını bu kadar dert edenler **** kullansın videonun ortasında da başında da reklam görmezler.
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dencedenceo 6 ay
Bence iyi bir çözüm yolu daha az sinir krizleri geçiririz
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Morichannnn 6 ay
İPhone kullanıcılarının gözü yaşlı 😢
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~Lion King~ 6 ay Morichannnn
Sorma dostum ya. 5G destekli ekrandan parmak izi okuyan android çıksın direkt kendimi kurtaracağım
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Nevfel 6 ay
Tamam video başında çıksın anladık da zırt pırt zap diye reklam çıkıyor, izlediğin videonun içine ediyor. Ve aynı reklam üst üste çıkıyor.
Başında koysunlar reklamı izleyelim ondan sonra daha çıkmasın bu ne rezilliktir.
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