    YouTube, doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirmeyi planlıyor

    YouTube, mobil uygulaması üzerinden yeni bir kişisel mesajlaşma sistemini test etmeye başladı. Şu an için özellik çok sınırlı bir bölgede test ediliyor.          

    YouTube, doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, kullanıcıların hem birbirleriyle hem de içerik üreticileriyle farklı yollarla iletişim kurabilmesi için uzun süredir çeşitli özellikler geliştiriyor. Topluluk sekmesi, canlı sohbetler, video yorumları gibi pek çok yöntem olsa da, doğrudan mesajlaşma (DM) şu anda platformda bulunmayan iletişim yollarından biri. Birçok büyük platformda yer alan bu özellik, YouTube kullanıcılarının da en çok talep ettiği özelliklerden biri. Görünen o ki YouTube bunu dikkate alıyor ve yakın zamanda bu özellik yeniden gelebilir.

    YouTube, doğrudan mesajlaşma sistemini test ediyor

    Gelen bilgilere göre YouTube, mobil uygulaması üzerinden yeni bir kişisel mesajlaşma sistemini test etmeye başladı. YouTube’a göre bu özellikle birlikte sevdiğiniz videoları daha kolay paylaşmak ve onlar hakkında direkt konuşmak mümkün olacak.

    Ancak şu an için özellik çok sınırlı bir bölgede test ediliyor. Test, yalnızca Polonya ve İrlanda’da, 18 yaşından büyük kullanıcılarla sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle, şimdilik çok fazla kişinin karşısına çıkmayabilir. 

    Hatırlatmak gerekirse, YouTube birkaç yıl önce doğrudan mesajlaşma özelliğini getirmiş ancak 2019’da kaldırmıştı. Neden kaldırıldığı net değil fakat YouTube’un mevcut haliyle bile topluluğu yönetmekte büyük zorluklar yaşadığı biliniyor. Mesajlaşmanın geri gelmesi, moderasyon açısından ek yükler getirebilir.

    YouTube, bu özelliği denerken tüm mesajların Topluluk Kuralları’na uygunluğunu izleyeceğini belirtiyor. Kurallara aykırı bir içerik tespit edilirse sistem tarafından işaretlenecek. 

