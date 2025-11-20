YouTube, doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirmeyi planlıyor

YouTube, doğrudan mesajlaşma sistemini test ediyor
Gelen bilgilere göre YouTube, mobil uygulaması üzerinden yeni bir kişisel mesajlaşma sistemini test etmeye başladı. YouTube’a göre bu özellikle birlikte sevdiğiniz videoları daha kolay paylaşmak ve onlar hakkında direkt konuşmak mümkün olacak.
Ancak şu an için özellik çok sınırlı bir bölgede test ediliyor. Test, yalnızca Polonya ve İrlanda’da, 18 yaşından büyük kullanıcılarla sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle, şimdilik çok fazla kişinin karşısına çıkmayabilir.
Hatırlatmak gerekirse, YouTube birkaç yıl önce doğrudan mesajlaşma özelliğini getirmiş ancak 2019’da kaldırmıştı. Neden kaldırıldığı net değil fakat YouTube’un mevcut haliyle bile topluluğu yönetmekte büyük zorluklar yaşadığı biliniyor. Mesajlaşmanın geri gelmesi, moderasyon açısından ek yükler getirebilir.
YouTube, bu özelliği denerken tüm mesajların Topluluk Kuralları’na uygunluğunu izleyeceğini belirtiyor. Kurallara aykırı bir içerik tespit edilirse sistem tarafından işaretlenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: