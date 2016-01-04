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Phase One'dan XF orta format ailesine 100MP'lik yeni üye

Orta formatın sayılı isimlerinden önemli fotoğraf makinesi üreticisi Phase One, dünya devi Sony ile işbirliğine giderek 100MP çözünürlüğüne sahip yeni dijital arka birimini duyurdu.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Phase One'dan XF orta format ailesine 100MP'lik yeni üye
Orta Format (Sensör boyutu DSLR ve aynasızlardan çok daha büyük) fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncusu Phase One, ilk olarak 2015 Haziran ayında duyurduğu modüler orta format fotoğraf makinesi XF için yeni bir dijital arka birimi görücüye çıkarttı. 
Phase One'un köşeli tasarımıyla farklılaşan orta format fotoğraf makinesi XF, beraberinde önemli özellikler getiriyor ve bunların başında "bal arası" adı verilen otomatik netleme sistemi yer alıyor. Bu sayede oldukça gelişmiş ve özelleştirilebilir bir netleme performansı ortaya koyan XF, modüler vizör birimiyle farklı tercihlere uygun donanım desteği sağlıyor ve bünyesinde dokunmatik bir ekran taşıyor.
İlk duyurulduğunda 50MP, 60MP ve 80MP'lik üç farklı versiyona sahip dijital arka birimi IQ3 ile kullanıcıların beğenisine sunulan XF, şimdi ise 100MP'lik bir 53.7 x 40.4mm CMOS sensör daha kazanıyor. Sensör teknolojileri konusunda dünyanın en iyi firmalarından Sony ile ortaklaşa geliştirilen bu sensör, belirtilen teknik detaylara göre gerçek 16-bit renk derinliği sağlayabiliyor, 15 durak dinamik aralık verebiliyor, HDMI üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor ve 50-12800 ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor. Cihaz bu yüksek megapiksel değeriyle profesyonel fotoğrafçılara benzersiz bir detay yakalama şansı tanıyor.
Phase One'ın yeni ürünlerinden 100MP sensörlü XF kamera sistemi, Schneider Kreuznach 80mm LS lens modeliyle beraber 49 bin dolar fiyat etiketine sahip.

http://www.dpreview.com/news/0998933437/phase-one-launches-100mp-medium-format-camera-co-developed-with-sony Yorum Yaz
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experiment67 3 yıl
Orta format makinelerin en büyük getirisi mp değildir!
Profesyonel fotoğrafçıların çoğu öncelik olarak bit deriniliği için tercih ederler(Renk skalası dslr makinelere oranla daha geniş olduğu için baskıda doğru renkler elde edilir).
Büyük formatta baskıda kullanılacağı için keskinlik ve bit deriniliği son derece önemlidir.. Hiç bir 35mm(ff) objektif orta format objektif kadar keskin görüntü veremez.
Orta formatın dinamik aralığı daha fazladır. Bunu hem dslr ve orta format ile raw formatta çektiğinizde anlarsınız.
Koyu alanların pozlamasını arttırmak istediğinizde Canon(5dsr)1 ile 1.5stop arası, Nikon(d810) 2stop, Sony (a7r ii) 2ile 2.buçuk stop açabilirsiniz. Orta formatta bu değer 3buçuk ile 4 stop imkan tanımaktadır. Bu değerler profesyonel baskı içindir. (Tabiki ışığı yönetmeyi bilmeyen fotoğrafçı orta format makine tercih etmediğinden dolayı istisna durumlar haricinde 2 stoptan fazla poz arttırma ya da azaltma kullanmayacaktır.)
İnternette bu konu hakkında tesleri sizde görebilirsiniz.
bir çok fotoğrafçı günümüzde makine almak yernie kiralamayı tercih etmektedir.
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murdocklawless 3 yıl
ben profesyonel fotoğrafçı olsam buna bu parayı vermezdim. nikon d5x geliyor. heralde o da 50 mp ile filan gelir, fiyatı da 6-7 bin dolar olur. aradaki 43 bin dolar farklada en baba lensleri dizerim olur biter.
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fukarakoala 3 yıl murdocklawless
orta format ile fotoğraf çektinizmi hiç. Bu makinelerin kitlesi tamamen bu işten geçinen kişiler olduğu için teknik kamera veya orta format ile çok daha detaylı fotoğraflar elde ediyorlar. Özetle civic ile 250ye çıkmak var ferrari ile çıkmak var fark bunun gibi.
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