Phase One'dan XF orta format ailesine 100MP'lik yeni üye

Orta Format (Sensör boyutu DSLR ve aynasızlardan çok daha büyük) fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncusu Phase One, ilk olarak 2015 Haziran ayında duyurduğu modüler orta format fotoğraf makinesi XF için yeni bir dijital arka birimi görücüye çıkarttı.

Phase One'un köşeli tasarımıyla farklılaşan orta format fotoğraf makinesi XF, beraberinde önemli özellikler getiriyor ve bunların başında "bal arası" adı verilen otomatik netleme sistemi yer alıyor. Bu sayede oldukça gelişmiş ve özelleştirilebilir bir netleme performansı ortaya koyan XF, modüler vizör birimiyle farklı tercihlere uygun donanım desteği sağlıyor ve bünyesinde dokunmatik bir ekran taşıyor.

İlk duyurulduğunda 50MP, 60MP ve 80MP'lik üç farklı versiyona sahip dijital arka birimi IQ3 ile kullanıcıların beğenisine sunulan XF, şimdi ise 100MP'lik bir 53.7 x 40.4mm CMOS sensör daha kazanıyor. Sensör teknolojileri konusunda dünyanın en iyi firmalarından Sony ile ortaklaşa geliştirilen bu sensör, belirtilen teknik detaylara göre gerçek 16-bit renk derinliği sağlayabiliyor, 15 durak dinamik aralık verebiliyor, HDMI üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor ve 50-12800 ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor. Cihaz bu yüksek megapiksel değeriyle profesyonel fotoğrafçılara benzersiz bir detay yakalama şansı tanıyor.

Phase One'ın yeni ürünlerinden 100MP sensörlü XF kamera sistemi, Schneider Kreuznach 80mm LS lens modeliyle beraber 49 bin dolar fiyat etiketine sahip.

http://www.dpreview.com/news/0998933437/phase-one-launches-100mp-medium-format-camera-co-developed-with-sony