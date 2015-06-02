Phase One'dan orta format fotoğraf makinesi dünyasına yeni üyeler

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Orta Format (Sensör boyutu hali hazırdaki DSLR ve aynasızlardan çok daha büyük) fotoğraf makinesi denildiği zaman akıllara gelen sayılı firmalardan Phase One, yeni geliştirdiği XF gövdesi ve IQ3 dijital arka sensör birimlerini görücüye çıkarttı.
Tasarımsal olarak Phase One'un diğer sistemlerinden farklı olarak çok daha köşeli bir çizgide karşımıza çıkan orta format fotoğraf makinesi XF, beraberinde gelişmiş özellikler getiriyor ve bunların başında "bal arası" adı verilen otomatik netleme sistemi yer alıyor. Bu sayede eskiye oranla çok daha gelişmiş ve özelleştirilebilir bir netleme performansı ortaya koyan XF, modüler vizör birimiyle farklı tercihlere uygun donanım desteği sağlıyor ve bünyesinde dokunmatik bir ekran taşıyor.
Phase One XF'in bu dokunmatik ekranı 1.6-inç boyutuyla gövde üzerinde yer alıyor ve birçok hızlı ayarın hem görüntülenmesi hem de değiştirilmesi noktasında yüksek kalite ile büyük bir kullanım kolaylığı getiriyor. Açıklandığı kadarıyla firmanın IQ1 ve IQ3 dijital arka sensör birimleriyle uyumlu olarak kullanılabilen XF, 100MP'e kadar destek veren yeni orta format uyumlu Schneider-Kreuznach 35mm F3.5 ile 120mm F4 lensler de aktif olarak tercih edilebiliyor.
XF ile beraber yeni hazırlanan dijital arka sensör birimi IQ3, kendi içerisinde 50MP, 60MP ve 80MP olmak üzere üç farklı versiyona ayrılıyor. Bu versiyonlardan 50MP'lik olan CMOS temelinde 14 durak dinamik aralık sunarken, 60MP ile 80MP'lik çözümler ise CCD temelinde kullanıcılarına 13 durak dinamik aralık veriyor. Ortak olarak 3.2-inç boyutunda "retina" takısına sahip dokunmatik LCD ekran taşıyan modeller, 60 dakikaya kadar uzun pozlama yapabiliyor ve görüntü aktarımı ile kablosuz kontrol için 802.11n Wi-Fi teknolojisini taşıyor.
Phase One'ın yeni ürünlerinden XF ve IQ3 80MP kombinasyonu $48,990, XF ve IQ3 60MP kombinasyonu $41,990, XF IQ3 50MP kombinasyonu ise $40,990 fiyat etiketlerine sahip. Duyurulan lenslerden 35mm F3.5 ile 120mm F4'ün fiyatları ise $6500 seviyesinde.
http://www.dpreview.com/articles/7908439880/phase-one-xf-medium-format-camera-system-offers-new-af-system-and-touchscreen-interface Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabi bu parayı verdiğin alete kırbacı dokundurur musun bilmem
fiyatlar elbette fahişinde fahişi. yersen. al bir nikon d810, 3500 dolar mı ne? hemde 36 mp makina. lensleri de daha alınabilir fiyatlı. 50 mp makinaya 41 bin dolar istemiş manyaklar? peeh.
full frame makinalar çok yakın gelecekte 50 mp sınırını geçerler. ben bunların suratını o zaman göreceğim?
Hocam bence fotoğraf makinelerini mp ine göre kıyaslamak büyük bir hata.mp yerine sensör büyüklüklerini ele almak lazım ve orta format sensörler ff sensörlere göre gerçekten büyük.2 sensörün de 50 mp olduğunu farzedersek orta format küçük farklarla daha kaliteli sonuçlar vereceğine inanıyorum lakin son kullanıcı için pek birşey farkedeceğini sanmıyorum,o yüzden bu makineler profesyoneller için.ama hernekadar profesyoneller için de olsa fiyatların aşırı fahiş olduğu konusunda size katılıyorum.sadece bu makine için değil,neredeyse tüm fotoğraf makinaları için
Günümüzde gerçekten bu makinlerin gereklilikleri tartışılır. Fiyatlar bu sistemlerde maalesef böyle;
fotografium.com/...