Philips BR-1X Test Masamızda

Haber Editörü
Philips'in, buram buram woox kokan son seri taşınabilir hoparlörü, BR-1X'i inceliyoruz.
Teknik özellikler
Yapısı: Kablosuz Stereo Hoparlör
Sürücü: 2 x 50.8 mm + Pasif Radyator
Ses Çıkış Gücü: 2 x 5 W RMS
Uyumluluk: Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Çekim Mesafesi: 10 m
Çekim Mesafesi: 10 m
Batarya: Dahili Lithium polymer
Dayanıklılık: 6 Saat
Ebatlar: 210 mm Boy 100 mm En 80 mm Yükseklik
Bağlantı Şekli: Aux ve Bluetooth
Ağırlık: 500 gr
Güç Girişi: Usb ve Ac Adaptör
Kolaylaştırıcı Özellikler
-Ses Kontrol
-HandsFree
-wOOx
-Ortam Modu (Açık hava-kapalı Hava)
-Ek Ses Giriş ve Ses Çıkış
-Hızlı Şarj
Özel hoparlör sürücüleri wOOx bas radyatörü ile harmoni içinde çalışır. Ana sürücü ve twitterlar arasında low-mid ve yüksek frekanslar arasında daha isabetli geçişler sunar. Çift süspansiyonlu ve tamamen simetrik sandwich yapısı, farkedilebilir distorsiyon olmadan düşük frekansları taşır. Woox, hoparlör kutusunun sesini kullanarak müziğin etkisini arttırmak için woofer ve pasif radyatör sayesinde derin ve dinamik baslar üretir.
Özel hoparlör sürücüleri wOOx bas radyatörü ile harmoni içinde çalışır. Ana sürücü ve twitterlar arasında low-mid ve yüksek frekanslar arasında daha isabetli geçişler sunar. Çift süspansiyonlu ve tamamen simetrik sandwich yapısı, farkedilebilir distorsiyon olmadan düşük frekansları taşır. Woox, hoparlör kutusunun sesini kullanarak müziğin etkisini arttırmak için woofer ve pasif radyatör sayesinde derin ve dinamik baslar üretir.
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güzel inceleme olmus. elıne sağlık. lakin fiyatı da yuksekmıs. :I
ıyı calışmalar
ultimateears.com/...
philips'in ses şiddeti ve kalitesi daha iyi sanırım. logitech kaç watt rms ses çıkışı olduğunu hiç bir yerde yazmamış. mağazada gördüğüm ürünün kutusunda bile yazmıyor. sadece max 88 dba ses çıkışı demiş.
fiyata göre performansı çok çok kötü