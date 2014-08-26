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Philips BR-1X Test Masamızda

5 yıl
35,1b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Philips'in, buram buram woox kokan son seri taşınabilir hoparlörü, BR-1X'i inceliyoruz.


Teknik özellikler

Yapısı: Kablosuz Stereo Hoparlör
Sürücü: 2 x 50.8 mm + Pasif Radyator
Ses Çıkış Gücü: 2 x 5 W RMS
Uyumluluk: Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Çekim Mesafesi: 10 m
Batarya: Dahili Lithium polymer
Dayanıklılık: 6 Saat
Ebatlar: 210 mm Boy 100 mm En 80 mm Yükseklik
Bağlantı Şekli: Aux ve Bluetooth
Ağırlık: 500 gr
Güç Girişi: Usb ve Ac Adaptör

Kolaylaştırıcı Özellikler
-Ses Kontrol
-HandsFree
-wOOx 
-Ortam Modu (Açık hava-kapalı Hava)
-Ek Ses Giriş ve Ses Çıkış
-Hızlı Şarj

Özel hoparlör sürücüleri wOOx bas radyatörü ile harmoni içinde çalışır. Ana sürücü ve twitterlar arasında low-mid ve yüksek frekanslar arasında daha isabetli geçişler sunar. Çift süspansiyonlu ve tamamen simetrik sandwich yapısı, farkedilebilir distorsiyon olmadan düşük frekansları taşır. Woox, hoparlör kutusunun sesini kullanarak müziğin etkisini arttırmak için woofer ve  pasif radyatör sayesinde derin ve dinamik baslar üretir.



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savasuzun 5 yıl
ayrıca keske videoların altında facebooktaki gibi begen tusu olsa... :) müzik güzelmiş
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savasuzun 5 yıl
sezer bey saclar cok yakışmış. keşke daha öncesinden yapsaydınız dedim... :)
güzel inceleme olmus. elıne sağlık. lakin fiyatı da yuksekmıs. :I
ıyı calışmalar
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alaz1903 5 yıl
şu ürünle arasında bir kıyaslama yapabilir misiniz.
ultimateears.com/...
philips'in ses şiddeti ve kalitesi daha iyi sanırım. logitech kaç watt rms ses çıkışı olduğunu hiç bir yerde yazmamış. mağazada gördüğüm ürünün kutusunda bile yazmıyor. sadece max 88 dba ses çıkışı demiş.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Sezer 5 yıl alaz1903
Bu ürün her türlü daha kullanışlı. Ses Çıkış var üzerinde ek olarak kendi çapında Wireless Speaker Adaptor görevi görebiliyor. Bu gün bi adaptör nerden baksan 100 tl. Onun dışında zaten ses çıkış gücü yüksek gerçektende.
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drfree1 5 yıl
Sezer abi değişmiş bayagi
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meego 5 yıl
saçlar güzel olmuş kardeşim...
fiyata göre performansı çok çok kötü
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DH Sezer 5 yıl
Ben de 2. el araba almayı düşünüyorum aslında tamamiyle tercih meselesi. Arabaya set döşeme olayında sizinle bir ara muhabbete girişelim.
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artcraft35 5 yıl
Buna bu kadar para vermektense arabaya set döşetirim
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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Megalıcı 5 yıl
Bence fiyat pahalı degil sadece yüksek.Bütcenize aşan herşeye pahalı demeyin.
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c36ab7c4 5 yıl
300TL ye bunu kim alır merak ediyorum.
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