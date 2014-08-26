Philips BR-1X Test Masamızda

Özel hoparlör sürücüleri wOOx bas radyatörü ile harmoni içinde çalışır. Ana sürücü ve twitterlar arasında low-mid ve yüksek frekanslar arasında daha isabetli geçişler sunar. Çift süspansiyonlu ve tamamen simetrik sandwich yapısı, farkedilebilir distorsiyon olmadan düşük frekansları taşır. Woox, hoparlör kutusunun sesini kullanarak müziğin etkisini arttırmak için woofer ve pasif radyatör sayesinde derin ve dinamik baslar üretir.