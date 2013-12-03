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Philips, LED ışık sistemine sahip halılar üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips, LED ışık sistemine sahip halılar üzerinde çalışıyor
Görüntüleme sektörü yanında aydınlatma alanına da yönelik birçok çalışması bulunan dünyaca ünlü Philips, üst seviye halı üretimi yapan firmalardan Desso ile yaptığı ortaklık doğrultusunda LED ışık sistemine sahip halılar geliştireceğini duyurdu.
İki firma tarafından yapılan anlaşma ile geliştirilen halıların üzerine LED ışık sistemi yerleştirilecek ve bu sayede örneğin hava alanı, sinema ya da otel gibi yerlerde yönlendirme işlemleri için tabela yerine direkt olarak halılar kullanılabilecek. Teknik detayları tam olarak açıklanmamış olsa da ışık geçirgenliğine sahip olduğu ve bu sayede oldukça parlak sonuçlar ortaya koyabildiği belirtilen halı, farklı renklerin kullanılmasıyla da görsel tasarım amacıyla da ilginç sonuçlar ortaya koyabilecek.
Sunduğu farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeken halının, Philips ve Desso tarafından 2014 yılı içerisinde detaylandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca firmanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da LED aydınlatmalı halıları döşemeye başladığı söyleniyor.
 
Philips, LED ışık sistemine sahip halılar üzerinde çalışıyor
Philips, LED ışık sistemine sahip halılar üzerinde çalışıyor

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2013/20131118-Philips-and-Desso-announce-partnership-to-develop-light-transmissive-carpets.wpd#.Up3XbZE85LW Yorum Yaz
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umidigo 5 yıl en beğenilen
halıyı parça parça söküp götürürler valla
1 Yanıt Yanıtla +27
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PsychicPower 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07


umidigo

halıyı parça parça söküp götürürler valla

Niye ? Etrafta duran reklam tv lerini götürmüyorlar da kıytırık halıyımı götürecekler. Yada götüren hepsini götürür :)

Geçenlerde anadoluda bir yerde 20 tonluk beton köprüyü çalmışlardı
TeufeL-07umidigohalıyı parça parça söküp götürürler vallaNiye ? Etrafta duran reklam ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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halitozbasli 5 yıl
Ampulcü ampul işine geri dönmüş en iyi anladığı konuda bu zaten.
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bigbooss 5 yıl
smartı bulan philips, cdromu bulan philips, halıya led koyan philips. bu adamlar hep ilkleri yapıyor , tıpkı sony gibi..... google vs. gibi yenilikçi firmalar olmasa teknoloji bu seviyede olmazdı.
ama ne yazıkki hakettikleri yerde değiller. malı başkaları götürüyor.
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omerfa 5 yıl
halının led gelecek yerleri ince yapılır alttaki yazı veya işaretler zaten görünürdü . bu ledli halı olayı ledler halı örülürken makinada ışıklarda örülüse tam olur.
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Umutcan 5 yıl
Merinostan da böyle bir atak bekliyoruz.
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omerfa 5 yıl
halının led gelecek yerleri ince yapılır alttaki yazı veya işaretler zaten görünürdü . bu ledli halı olayı ledler halı örülürken makinada ışıklarda örülüse tam olur.
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antonidas 5 yıl
bizde çok popüler olur
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Kartal Göz 5 yıl
İyi güzel hoş da devrim yaratan bir şey değil.
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seven44 5 yıl
güzelmiş
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DALLAMAX 5 yıl
Bizim burada kalabalıktan halıyı göremeyiz , iğne atsan yere düşmez

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Kulak Misafiri 5 yıl DALLAMAX
DALLAMAX
Bizim burada kalabalıktan halıyı göremeyiz , iğne atsan yere düşmez



Abi gerçekten çok doğru dedin. Yoğun olan yerlerde bir işe yaramaz. Ancak özel yerlerde kullanılan lüks bir uygulama olarak kalır.
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resfaction 5 yıl
haber başlıklarını görür gibiyim "bahar temizliği yapan genç kadın yanlışlıkla ledli halıyı yıkarken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti" :))
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FreeRun 5 yıl
vay be güzelmiş
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serter33 5 yıl
Valla bravo adamlara böyle bir şey düşünmüşler.Bizim ülkemizde de böyle çözümler üretilip,patent felan alsalarda bizde gururlansak.Ne güzel olurdu.
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