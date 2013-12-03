Philips, LED ışık sistemine sahip halılar üzerinde çalışıyor

Görüntüleme sektörü yanında aydınlatma alanına da yönelik birçok çalışması bulunan dünyaca ünlü Philips, üst seviye halı üretimi yapan firmalardan Desso ile yaptığı ortaklık doğrultusunda LED ışık sistemine sahip halılar geliştireceğini duyurdu.

İki firma tarafından yapılan anlaşma ile geliştirilen halıların üzerine LED ışık sistemi yerleştirilecek ve bu sayede örneğin hava alanı, sinema ya da otel gibi yerlerde yönlendirme işlemleri için tabela yerine direkt olarak halılar kullanılabilecek. Teknik detayları tam olarak açıklanmamış olsa da ışık geçirgenliğine sahip olduğu ve bu sayede oldukça parlak sonuçlar ortaya koyabildiği belirtilen halı, farklı renklerin kullanılmasıyla da görsel tasarım amacıyla da ilginç sonuçlar ortaya koyabilecek.

Sunduğu farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeken halının, Philips ve Desso tarafından 2014 yılı içerisinde detaylandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca firmanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da LED aydınlatmalı halıları döşemeye başladığı söyleniyor.

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2013/20131118-Philips-and-Desso-announce-partnership-to-develop-light-transmissive-carpets.wpd#.Up3XbZE85LW