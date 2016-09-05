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Philips Oled TV Pazarına girdi "Fiyatlar, boyutlar ve fazlası" özel söyleşi

2 yıl
37,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Philips Türkiye Pazarla Direktörü Emrah Anlı ile Philips'in OLED TV'lerini, yeni ürünleri ve fiyatları konuştuk. Merak ettiğiniz düşündüğümüz sorulara cevaplar aldık.
 Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2016 Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında bir araya geldiğimiz Philips Türkiye Pazarla Direktörü Emrah Anlı ile Philips'in yeni OLED panelli televizyonlarını, pazardaki ürünleri ve fiyatları konuştuk.

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Mr.Data 2 yıl en beğenilen
Arabanı getir OLED'i götür kampanyası bekliyoruz.
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simbolmina 2 yıl
Geçenlerde vatan Bilgisayar'da denedim anroid tv'lerini. yanındaki sony donanım olarak daha düşük olmasına rağmen daha iyi çalışıyordu. yazılım güncellemelerine de özen gösteriyorlar halbuki. bu işi çözemezlerse olmaz.
Geçenlerde vatan Bilgisayar'da denedim anroid tv'lerini. yanındaki sony donanım olarak daha düşük olmasına rağmen daha iyi çalışıyordu. yazılım güncellemelerine...
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vollkan59 2 yıl
Teşekkürler Mesut Bey. Ülkemizde satılacak olan modelleride gösterirseniz daha iyi olur ,inşallah modelleri de gösterirken biraz kurcalama fırsatını da bulursunuz? Zira herkes görüntüyü ön plana çokarıyor doğal olarak ,ama kullandığı işletim sistemi,panelin Va mı İps mi olduğu, panel hızı, ses sistemi gibi tüketiciye yönelik incelemeleri çok çok az görüyoruz.
Teşekkürler Mesut Bey. Ülkemizde satılacak olan modelleride gösterirseniz daha iyi olur ,inşallah modelleri de gösterirken biraz kurcalama fırsatını da bulursu...
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DH Misafiri 2 yıl
Samsung yada lg gerisinden uzak durun
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elmasfanclub 2 yıl
Phılıps yazılım olarak problemli doğrudur.Fakat görüntü ve resim kalitesi gerçekten çok iyidir.
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DH Misafiri 2 yıl
4K TV almadan önce Philips Android modellerine de bakmıştım. Yeni çıkmasına karşın USB 3.0 girişleri yoktu ve flash bellek / HD den 4K video desteklemiyordu. Android sisteminden de çok şikâyet vardı. (Denemeden sakın almayın). Oled için henüz erken... En az iki sonra makul fiyatlara geriler.
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DH Misafiri 2 yıl
LG samsung sony bunlar yapay görüntü verir philips doğal görüntü verir tüketiciyi kandırmaz Android işletim sistemli tvler daha kullanişlidir lafım elestirenlere daha iyisini siz yapın sizden alalım aksi halde gidip arçelik vestel beko alabilirsiniz ben evimde 55pus6551 modelini kullanıyorum çevremde lg samsung kullananlar var evime geldiklerinde kiskaniyorlar ne diyeyim kiskananlar çatlasın diğerleri sadece tv philips Android tv
parası olmayan almasın alanada Mani olmasin
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zamoldar 2 yıl
düz rengi veremeyen tv mi olur, vertical banding, ışık sızmasından geçilmiyor tvleri
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carloska 2 yıl
philips in sadece adı var bence fiyatına göre kaliteli değil artık ismiyle tutunmaya çalışan bi firma olmaya başladı...
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koyunsavar 2 yıl
Lg 2016 oled hollanda fiyati 2500 euro fiyati cok yuksek dayamislar
stassen.nl/...
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umut_baris 2 yıl koyunsavar
osdorp

Lg 2016 oled hollanda fiyati 2500 euro fiyati cok yuksek dayamislar



stassen.nl/...

Devlet gümrükte vergi alıyor, distribütör kar ekliyor haklı olarak, mağaza kar ekliyor, mağazada satılırken devlet yine vergi alıyor.

Vatandaşını vergilerle sömüren bir devlet olduktan sonra daha çok para yediririz biz devlete.
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dostum kertenkele 2 yıl
15 bin tl lik tv nin tanıtımını niye koyuyorsun buraya donanım haber ülkede asgari ücret 1300 tl kim alır la bu tv yi biz daha yeni yeni tüplü tvlerden kurtulmaya başladık
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silversmith 2 yıl
"Pikselleri elmastan mı döşüyorsunuz da bu kadar para istiyorsunuz?" Sorusunu sormak geldi içimden. :D
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silversmith 2 yıl
Samsung OLED TV yapmadan alınmaz. Belli ki bazı sorunları olacak ve her firma bunu göze alamaz dedim ve aklıma Note 7 geldi! :D
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metinolmetin 2 yıl
10bin TL ve üzeri ha.. Ohh.. yavrum suyundan da koy.
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