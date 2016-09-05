Philips Oled TV Pazarına girdi "Fiyatlar, boyutlar ve fazlası" özel söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
Philips Türkiye Pazarla Direktörü Emrah Anlı ile Philips'in OLED TV'lerini, yeni ürünleri ve fiyatları konuştuk. Merak ettiğiniz düşündüğümüz sorulara cevaplar aldık.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2016 Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında bir araya geldiğimiz Philips Türkiye Pazarla Direktörü Emrah Anlı ile Philips'in yeni OLED panelli televizyonlarını, pazardaki ürünleri ve fiyatları konuştuk.
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parası olmayan almasın alanada Mani olmasin
stassen.nl/...
Devlet gümrükte vergi alıyor, distribütör kar ekliyor haklı olarak, mağaza kar ekliyor, mağazada satılırken devlet yine vergi alıyor.
Vatandaşını vergilerle sömüren bir devlet olduktan sonra daha çok para yediririz biz devlete.