Philips'den Android işletim sistemli yeni medya oynatıcısı: GoGear Connect

Apple'ın yarın yapacağı özel basın etkinliği ile başta yeni nesil iPod Touch olmak üzere merakla beklenen bir dizi yeniliği duyurması beklenirken, iPod Touch'a rakip medya oynatıcıları da çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli lider elektronik üreticilerinden Philips, Android işletim sistemli yeni medya oynatıcısı ile Apple'a meydan okumaya hazırlanıyor.

Philips'in GoGear Connect isimli yeni medya oynatıcısı, gelen bilgilere göre Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor. Market erişim özelliği ile çok sayıda mobil uygulamaya ulaşabilen medya oynatıcısı, 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. İnternet bağlantısını WiFi üzerinden gerçekleştiren cihaz, entegre kamera ve MicroSD slotuna da sahip.

Maps ve lokasyon tabanlı servisler için GPS ile donatılan GoGear Connect, müzik senkronizasyonunu ise Bluetooth ve USB bağlantısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına yakınına destek sunan cihaza, gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar eşlik ediyor.

Philips tarafından Ekim ayı içerisinde Batı Avrupa, Çin ve Amerika pazarlarında sunulması beklenen GoGear Connect'in 16GB'lık modeli 315$ civarında olacak.