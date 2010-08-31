Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips'den Android işletim sistemli yeni medya oynatıcısı: GoGear Connect

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10b
1
6
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın yarın yapacağı özel basın etkinliği ile başta yeni nesil iPod Touch olmak üzere merakla beklenen bir dizi yeniliği duyurması beklenirken, iPod Touch'a rakip medya oynatıcıları da çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli lider elektronik üreticilerinden Philips, Android işletim sistemli yeni medya oynatıcısı ile Apple'a meydan okumaya hazırlanıyor.

Philips'in GoGear Connect isimli yeni medya oynatıcısı, gelen bilgilere göre Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor. Market erişim özelliği ile çok sayıda mobil uygulamaya ulaşabilen medya oynatıcısı, 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. İnternet bağlantısını WiFi üzerinden gerçekleştiren cihaz, entegre kamera ve MicroSD slotuna da sahip.

Maps ve lokasyon tabanlı servisler için GPS ile donatılan GoGear Connect, müzik senkronizasyonunu ise Bluetooth ve USB bağlantısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına yakınına destek sunan cihaza, gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar eşlik ediyor.

Philips tarafından Ekim ayı içerisinde Batı Avrupa, Çin ve Amerika pazarlarında sunulması beklenen GoGear Connect'in 16GB'lık modeli 315$ civarında olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
o bir devin ürünü o yüzden tercih edilir 10000 buluş 100000 patent sahibi unutmayın philips in öyle hastaları varki farketmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
İpod Touch yerine neden bu tercih edilir? Özellikle fiyatını dikkate aldığımızda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 9 yıl
Samsung aynı özelliktesini 250 dolara çıkartır yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
GSM özelliği olmadan tutmaz..
belki meraklısı alır ama sanmam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
o parayı kimsenin ona vereceğini zannetmem...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 9 yıl
GSM de olsaydı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim