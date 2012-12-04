PhoneJoy Play projesi, akıllı telefonlara evrensel bir oyun kumandası sunmayı planlıyor

Pek çok ilginç projenin hayata geçmesinde pay sahibi olan Kickstarter platformu, genç girişimcilere cesaret vererek daha yeni fikirlerin doğmasında önemli bir rol oynuyor. PhoneJoy Play projesi de bunlardan birisi.





Henüz yeni başlayan projede amaç mobil cihazları bir taşınabilir oyun konsoluna dönüştürmek. Aksesuar, kapalı haldeyken standart bir gamepad olarak görünüyor. Kızaklı yapısı ile açıldığında ise akıllı telefonunuzu iki taraftan kavrayarak bir taşınabilir konsola dönüştürüyor. Dikkat çeken kısım ise hem dikey hem de yatay olarak cihazınızı kavrayabilmesi. Böylece esnek bir oyun oynama imkanı veriliyor.





Aksesuar üzerinde gerekli tüm kontroller mevcut ve hemen hemen tüm akıllı telefonlar ile uyumlu. Ürünün tam boyutu 25.5cm. 3.7cm kalınlığında ve en fazla 15.3cm boyutundaki bir akıllı telefonu kavrayabiliyor. Ürün iOS, Android, Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu.





PhoneJoy Play, Bluetooth 3.0 üzerinden cihazınıza bağlanıyor ve 20 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.





Oyunlarını bu kumandaya göre optimize etmek isteyenler için de bir yazılım geliştirme aracı sunuluyor. Hali hazırdaki Play ve App Store mağazası oyunlarında kullanıcılar ilişkili uygulama ile kontrolleri istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar.





PhoneJoy Play projesinin 50000$'lık barajı geçebilmek için önünde 29 günü var. Şu ana kadar 5320$ toplandı. 50$'lık bağışlarda aksesuar hediye edilecek. Dağıtım ise Nisan ayında başlayacak.





http://www.kickstarter.com/projects/phonejoy/phonejoy-play-turn-your-phone-into-a-console