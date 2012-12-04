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PhoneJoy Play projesi, akıllı telefonlara evrensel bir oyun kumandası sunmayı planlıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok ilginç projenin hayata geçmesinde pay sahibi olan Kickstarter platformu, genç girişimcilere cesaret vererek daha yeni fikirlerin doğmasında önemli bir rol oynuyor. PhoneJoy Play projesi de bunlardan birisi.

Henüz yeni başlayan projede amaç mobil cihazları bir taşınabilir oyun konsoluna dönüştürmek. Aksesuar, kapalı haldeyken standart bir gamepad olarak görünüyor. Kızaklı yapısı ile açıldığında ise akıllı telefonunuzu iki taraftan kavrayarak bir taşınabilir konsola dönüştürüyor. Dikkat çeken kısım ise hem dikey hem de yatay olarak cihazınızı kavrayabilmesi. Böylece esnek bir oyun oynama imkanı veriliyor.

Aksesuar üzerinde gerekli tüm kontroller mevcut ve hemen hemen tüm akıllı telefonlar ile uyumlu. Ürünün tam boyutu 25.5cm. 3.7cm kalınlığında ve en fazla 15.3cm boyutundaki bir akıllı telefonu kavrayabiliyor. Ürün iOS, Android, Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu.

PhoneJoy Play, Bluetooth 3.0 üzerinden cihazınıza bağlanıyor ve 20 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. 

Oyunlarını bu kumandaya göre optimize etmek isteyenler için de bir yazılım geliştirme aracı sunuluyor. Hali hazırdaki Play ve App Store mağazası oyunlarında kullanıcılar ilişkili uygulama ile kontrolleri istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar. 

PhoneJoy Play projesinin 50000$'lık barajı geçebilmek için önünde 29 günü var. Şu ana kadar 5320$ toplandı. 50$'lık bağışlarda aksesuar hediye edilecek. Dağıtım ise Nisan ayında başlayacak.
PhoneJoy Play projesi, akıllı telefonlara evrensel bir oyun kumandası sunmayı planlıyor
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http://www.kickstarter.com/projects/phonejoy/phonejoy-play-turn-your-phone-into-a-console Yorum Yaz
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MuzminRahTs?z! 6 yıl en beğenilen
İphone için de böyle birşey olsaydı ne güzel olurdu,kıskandım


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Rainbow6 6 yıl
cok guzel bi urun fiyatida uygun olursa alinabilir ... yukarda videosu verilen cihaz bildigimiz PS gamepad adamin biri buna bilmemne klip diye bi cerceve yapti yani baglantisi bildigimiz mini usb... OTG ozelligi olan butun android telefon ve tabletler gamepadlerle calisiyor IOS u bilmiyorum elinizde varsa PS game pad ve mini usb to 30pin kablosuyla deneyin
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itachi237 6 yıl
bdurmus
MuzminRahTs?z! İphone için de böyle birşey olsaydı ne güzel olurdu,kıskandım
ya bunu bende gördüm hakketten çok basit ve güzel bi aparat yapmışlar
iphone ve ipad lere de uysaydı hiç değilse playstation kolu güzel olurdu, aleti biyere dayayıp oynardık en azından

oha gta 3'ün grafikleri mali 400 ile çok güzelmiş ha kıskandım . PowerVR SGX 535 te çok daha basit görünüyor.
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Barbaroscakir 6 yıl
Şuan piyasada bu tür kollar var ise bir inceleme yapabilseniz Süper olur.. İzleyenlerin %80 kesin alır ( :
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quzman 6 yıl
MuzminRahTs?z!

İphone için de böyle birşey olsaydı ne güzel olurdu,kıskandım


Şöyle bir video var ama



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lyridder 6 yıl
Bu projeyi gördükten sonra cep telefonumun önemli bir aksesuarının olmadığını farkettim:))
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MuzminRahTs?z! 6 yıl
İphone için de böyle birşey olsaydı ne güzel olurdu,kıskandım


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jakops. 6 yıl
çok yaratıcı olmuş
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darknesss45 6 yıl
bunun incelemesini görmek isteriz :)
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darklord4 6 yıl
Klack
aslında her 50$ verene bunu verseler barajı rahatça aşarlar.

"50$'lık bağışlarda aksesuar hediye edilecek." Burdan anladığım kadarıyla verecekler
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unicornek 6 yıl
çok güzel cidden
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Klack 6 yıl
aslında her 50$ verene bunu verseler barajı rahatça aşarlar.
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wRei 6 yıl
Forumdan birisi bunu tasarlamıştı ama tabi ki üretim aşamasına geçilmedi o kişi görürse alıntı yapsın
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