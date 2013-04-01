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Phoster, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Phoster, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında
Bucket Labs tarafından geliştirilen poster hazırlama uygulaması Phoster, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında.

Sade arayüzüyle oldukça kolay bir kullanım sunan uygulama, toplamda 197 adet ücretsiz taslak ile karşımıza çıkıyor. Oluşturulan posterlerin arka planında kullanıcı içeriğinin kullanımına imkan veren Phoster, çeşitli filtreleme seçeneklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Tüm bunların yanı sıra, uygulama; Facebook, Twitter, Flickr, Instagram ve e-posta gibi çeşitli paylaşım seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Ayrıca, Phoster sayesinde hazırladığınız içeriklerin çıktısının alınabildiğini ve diğer uygulamalar ile paylaşılabildiği de belirtelim.

Basit kullanımı, doygun içeriği ve paylaşım seçenekleriyle başarılı bir poster hazırlama uygulaması olan Phoster'e Appstore üzerinden kısa bir süreliğine ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/phoster/id396306670?mt=8 Yorum Yaz
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