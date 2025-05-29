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    WhatsApp, hesap silmeden çıkış seçeneği sunacak

    WhatsApp, birçok kullanıcı için hayatı kolaylaştırabilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında WhatsApp hesabınızı silmeden telefonunuzdan çıkış yapabileceksiniz.

    whatsapp hesap silmeden çıkış yapma Tam Boyutta Gör
    Bağlı cihazlarda WhatsApp hesabınızdan çıkış yapabilmenize rağmen mesajlaşma uygulaması şu anda birincil telefonunuzdan çıkış yapmanıza izin vermiyor. Size yalnızca WhatsApp hesabınızı silme seçeneği sunuyor. Bu işlem, tüm verilerinizi siliyor ve sizi tüm gruplardan çıkarıyor. Hesap silme, WhatsApp’ı geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız ideal bir seçenek değil. Neyse ki, WhatsApp bu sorunu yakında çözecek.

    WhatsApp "çıkış yap" seçeneği test ediliyor

    WhatsApp “çıkış yap” seçeneğine Ayarlar - Hesap altından erişebileceksiniz. Çıkış yap’a dokunduğunuzda iki seçenek göreceksiniz: “Tüm verileri ve tercihleri sil” ve “Tüm verileri ve tercihleri koru”. İlk seçenek, bir uygulamayı telefondan kaldırırken olduğu gibi WhatsApp’tan çıkış yapmanızı sağlayacak ve tüm uygulama verilerini silecek ancak sizi gruplarınızda tutacak. İkinci seçenekte sohbetleriniz, ayarlarınız, gruplarınız, her şey tutulacak, istediğiniz zaman WhatsApp’a giriş yapıp eski bıraktığınız gibi kullanmaya devam edeceksiniz.

    WhatsApp çıkış yap seçeneği, şu anda dahili test aşamasında, henüz tüm kullanıcılar tarafından kullanılamıyor. "Internal" olarak etiketlenmesi, WhatsApp ekibinin şu anda üzerinde çalıştığı anlamına geliyor. WhatsApp, özeliği doğrudan herkese açabilir veya beta olarak kullanıma sunabilir.

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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