WhatsApp, hesap silmeden çıkış seçeneği sunacak

WhatsApp "çıkış yap" seçeneği test ediliyor
WhatsApp “çıkış yap” seçeneğine Ayarlar - Hesap altından erişebileceksiniz. Çıkış yap’a dokunduğunuzda iki seçenek göreceksiniz: “Tüm verileri ve tercihleri sil” ve “Tüm verileri ve tercihleri koru”. İlk seçenek, bir uygulamayı telefondan kaldırırken olduğu gibi WhatsApp’tan çıkış yapmanızı sağlayacak ve tüm uygulama verilerini silecek ancak sizi gruplarınızda tutacak. İkinci seçenekte sohbetleriniz, ayarlarınız, gruplarınız, her şey tutulacak, istediğiniz zaman WhatsApp’a giriş yapıp eski bıraktığınız gibi kullanmaya devam edeceksiniz.
WhatsApp çıkış yap seçeneği, şu anda dahili test aşamasında, henüz tüm kullanıcılar tarafından kullanılamıyor. "Internal" olarak etiketlenmesi, WhatsApp ekibinin şu anda üzerinde çalıştığı anlamına geliyor. WhatsApp, özeliği doğrudan herkese açabilir veya beta olarak kullanıma sunabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!