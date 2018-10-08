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Instagram Hikayeler'de 15 saniyeden uzun video paylaşmak artık daha kolay

Instagram'ın Hikayeler bölümüne 15 saniyeden uzun video yüklendiğinde artık otomatik olarak bölümlere ayrılacak. Böylelikle kullanıcıların uzun videoları kırparak parçalara ayırmasına gerek kalmadı.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı. Bu yüzden kullanıcıların hikayelerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yok. Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15’er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyor. Ancak yapılan değişiklikle birlikte uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi.
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Instagram Hikayeler artık 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayırıyor. Popüler platform yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu. Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak. Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için hikayenizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.

Uzun videolar için IGTV var

Ayrıca dikkat çeken önemli bir nokta daha var. Hikayedeki video bölündüğünde ilk bölümüne eklenen metin ve filtreler gibi düzenlemeler bir sonrakine aktarılmıyor. Ancak bu eksikliğe rağmen uzun video yüklemek isteyenler için yararlı olabilir.
Instagram'ın uzun videolar için tasarlanmış IGTV isimli bir platformu da var. Ancak Hikayeler son derece popüler bir özellik olduğuiçin en azından şimdilik, IGTV yerine Hikayeleri kullanmayı tercih edebilecek çok sayıda kullanıcının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://www.androidpolice.com/2018/10/06/instagram-stories-now-allowing-longer-videos-splitting-segments/ Yorum Yaz
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Tengrist 7 ay
Tek başına 5 gb veri harcamış bu sabah sildim uygulamayı bye bye umrumda değil sosyal mecra zart zurt 15 gb paket alıyorum operatöre çalışıyoruz resmen bitti artık
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intel7mix 7 ay
İnstagram video işine girmemeliydi kaç kişi video bakıyor ki orada. fotoğraflarla devam etmesi lazım.
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