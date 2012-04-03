Piano Dust Buster ile piyano öğrenmek kolaylaşıyor

Haber Editörü
Mobil cihazların yetenekleri geliştikçe, mobil uygulamaların kişisel yeteneklere katkısı da aynı derecede artıyor. Müzik enstrümanları alanında fark yaratmak isteyen Piano Dust Buster uygulaması da bunlardan birisi.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan Wild Chords iPad uygulaması gitarınızın sesini algılayarak akorları öğrenmenize yardımcı oluyordu ve oldukça başarılı bir uygulamaydı.
JoyTunes firmasının Piano Dust Buster uygulaması ise piyano eğitimi konusunda özellikle küçük yaştaki piyanist adayları için büyük kolaylık sunuyor. Piano Dust Buster uygulaması iPad mikrofonu ile piyanodaki çalınan notaları algılıyor ve ekranda sanal piyano üzerinde canlandırıyor. Böylece müzik eğitimine katkıda bulunuyor. Piyanonuz olmasa bile sanal piyano ile de çalmaya devam edebiliyorsunuz. Barındırdığı iki farklı oyun ile piyano öğrenmek çok daha eğlenceli bir hale geliyor.
Uygulama pek çok ödül aldı ve oyun mekaniği çok başarılı bulunuyor. Uygulamayı iTunes üzerinden ücretsiz indirmek mümkün. Firmanın ayrıca flüt eğitimi konusunda bir uygulaması daha bulunuyor.
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Sayın [mention]ekrem71[/mention] ve [mention]gun[/mention]; rica ediyorum, bugün saatlerce araştırıp seçtiğim bu uygulamaları da, listenize alın.Böyle faydalı uygulamaları insanlar görmeliler.
Dust Buster 2, söyledim zaten.
Piano Notes: Altta piyano, üstte notalar.Bu şekilde, müzik defterinde gördüğümüz notların yerlerini, nota eğitimini öğreniyoruz.
Ear Wizard: Ünlü müzik grubu dream theater'in piyanisti yapmış uygulamayı.Kendisi bir tuşa basıyor.Biz onu takip ediyoruz.1 tane basıyor, biz 1 tane basıyoruz onun bastığı notaya.O 2 tane basıyor, biz 2 tane o 3 biz 3... 10 tane ye kadar çıkıyor.Müzik kulağı gelişiyor.
smule Guitar: Smule firmasının geliştirdiği gitar uygulaması. Çok güzel, bir süre sonra yorduğunu söyleyebilirim.Çok zevkli.Smule'nin piyano uygulaması çok kötü, fakat bu da tam tersi çok iyi.Oyunda sürekli satın almaya yönlendirmesi, ve satın almada çok pahalı olması büyük dezavantaj.Denenmeye değer!
Music Therory uygulaması, MusicTheory.com'un yaptığı Theory uygulaması, Music Tutor uygulaması nota eğitimi veriyor.Aynı şekilde tenuta'da.
50 in1 piano uygulaması dai birçok piyano çeşidini sunuyor.
Kesinlikle tavsiye ederim.Size tavsiyem, bunları not alın. 'Müzik Uygulamaları koleksyonu' adı altında veya tek tek paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
İyi forumlar