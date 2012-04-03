Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Piano Dust Buster ile piyano öğrenmek kolaylaşıyor

7 yıl
3,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazların yetenekleri geliştikçe, mobil uygulamaların kişisel yeteneklere katkısı da aynı derecede artıyor. Müzik enstrümanları alanında fark yaratmak isteyen Piano Dust Buster uygulaması da bunlardan birisi.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Wild Chords iPad uygulaması gitarınızın sesini algılayarak akorları öğrenmenize yardımcı oluyordu ve oldukça başarılı bir uygulamaydı.

JoyTunes firmasının Piano Dust Buster uygulaması ise piyano eğitimi konusunda özellikle küçük yaştaki piyanist adayları için büyük kolaylık sunuyor. Piano Dust Buster uygulaması iPad mikrofonu ile piyanodaki çalınan notaları algılıyor ve ekranda sanal piyano üzerinde canlandırıyor. Böylece müzik eğitimine katkıda bulunuyor. Piyanonuz olmasa bile sanal piyano ile de çalmaya devam edebiliyorsunuz. Barındırdığı iki farklı oyun ile piyano öğrenmek çok daha eğlenceli bir hale geliyor.

Uygulama pek çok ödül aldı ve oyun mekaniği çok başarılı bulunuyor. Uygulamayı iTunes üzerinden ücretsiz indirmek mümkün. Firmanın ayrıca flüt eğitimi konusunda bir uygulaması daha bulunuyor. 
Piano Dust Buster ile piyano öğrenmek kolaylaşıyor
Tam Boyutta Gör





Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Muhammet 5 yıl
Gerçekten çok çok çok harika bir uygulama.Bu uygulama, virtual piano gibi sadece nereye basacağınızı göstermiyor.O üstteki yaratık çizgi'ye geldiği anda, biz tuşa basıyoruz.Bu şekilde hangi an'da hangi zamanda hangi tuşa basacağımızı görüyoruz.Magic piano'yu da çok övdüler denedim, sadece yuvarlağın üzerine basıyorsun.
Sayın [mention]ekrem71[/mention] ve [mention]gun[/mention]; rica ediyorum, bugün saatlerce araştırıp seçtiğim bu uygulamaları da, listenize alın.Böyle faydalı uygulamaları insanlar görmeliler.
Dust Buster 2, söyledim zaten.
Piano Notes: Altta piyano, üstte notalar.Bu şekilde, müzik defterinde gördüğümüz notların yerlerini, nota eğitimini öğreniyoruz.
Ear Wizard: Ünlü müzik grubu dream theater'in piyanisti yapmış uygulamayı.Kendisi bir tuşa basıyor.Biz onu takip ediyoruz.1 tane basıyor, biz 1 tane basıyoruz onun bastığı notaya.O 2 tane basıyor, biz 2 tane o 3 biz 3... 10 tane ye kadar çıkıyor.Müzik kulağı gelişiyor.
smule Guitar: Smule firmasının geliştirdiği gitar uygulaması. Çok güzel, bir süre sonra yorduğunu söyleyebilirim.Çok zevkli.Smule'nin piyano uygulaması çok kötü, fakat bu da tam tersi çok iyi.Oyunda sürekli satın almaya yönlendirmesi, ve satın almada çok pahalı olması büyük dezavantaj.Denenmeye değer!
Music Therory uygulaması, MusicTheory.com'un yaptığı Theory uygulaması, Music Tutor uygulaması nota eğitimi veriyor.Aynı şekilde tenuta'da.
50 in1 piano uygulaması dai birçok piyano çeşidini sunuyor.
Kesinlikle tavsiye ederim.Size tavsiyem, bunları not alın. 'Müzik Uygulamaları koleksyonu' adı altında veya tek tek paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
İyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi düşünülmüş bu akıllı cihazların dah ahayatımıza büyük katkıları olacağından eminim.. Hiç piyano ile alakası olmayan bir insan bile çok rahatlıkla bu işin erbabı olabilir :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adamantium 7 yıl
bu guzel haber ıcın tesekkurler bu tur uygulamalar gercekten super oluyor tesekkurler DH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 7 yıl
Güzel bir haber böyle uygulamalari markette görmek güzel bir durum. Piyanoya yeni başlayanlar ve acemini olanlara faydalı olacaktır. Özellikle küçük yas grubu için ilgi çekici hale getirilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 7 yıl
HARİKA BİR OLAY DH TAKİPCİLERİDE BU HABERİ BEKLİYORDU SABIRSIZLIKLA
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrHxor 7 yıl
Fandroid ciler yayınlar birazdan bunun cakmasını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desiya 7 yıl istanbul2007
istanbul2007
HARİKA BİR OLAY DH TAKİPCİLERİDE BU HABERİ BEKLİYORDU SABIRSIZLIKLA


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Retina Ekran destekli iPad oyunları 7 yıl 1e1: Asus Tytan Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim