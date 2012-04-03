Piano Dust Buster ile piyano öğrenmek kolaylaşıyor

Mobil cihazların yetenekleri geliştikçe, mobil uygulamaların kişisel yeteneklere katkısı da aynı derecede artıyor. Müzik enstrümanları alanında fark yaratmak isteyen Piano Dust Buster uygulaması da bunlardan birisi.





Geçtiğimiz yıl yayınlanan Wild Chords iPad uygulaması gitarınızın sesini algılayarak akorları öğrenmenize yardımcı oluyordu ve oldukça başarılı bir uygulamaydı.





JoyTunes firmasının Piano Dust Buster uygulaması ise piyano eğitimi konusunda özellikle küçük yaştaki piyanist adayları için büyük kolaylık sunuyor. Piano Dust Buster uygulaması iPad mikrofonu ile piyanodaki çalınan notaları algılıyor ve ekranda sanal piyano üzerinde canlandırıyor. Böylece müzik eğitimine katkıda bulunuyor. Piyanonuz olmasa bile sanal piyano ile de çalmaya devam edebiliyorsunuz. Barındırdığı iki farklı oyun ile piyano öğrenmek çok daha eğlenceli bir hale geliyor.





Uygulama pek çok ödül aldı ve oyun mekaniği çok başarılı bulunuyor. Uygulamayı iTunes üzerinden ücretsiz indirmek mümkün. Firmanın ayrıca flüt eğitimi konusunda bir uygulaması daha bulunuyor.













