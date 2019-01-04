Pille çalışan tam vücut dış iskeleti, kullanıcısına 90 kg’lık yük kaldırma imkânı tanıyor

Gelecekte, dış iskeletler sayesinde onlarca kiloyu kolayca kaldırıp taşıyan işçilerin olduğu bir inşaat alanı hayal edin. Gelecek dediysek çok da uzak geleceği düşlemenize gerek yok. Sarcos Robotics firması, teslimatlarını büyük bir ihtimalle 2020 yılında yapacağı, dünyanın ilk pille çalışan tam vücut dış iskeleti (full-body exoskeleton) olan “Guardian XO Max” için ön siparişleri almaya başlamış durumda.

Firmanın mühendislik anlamında karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, küçük bir batarya yardımıyla etkin bir biçimde kullanılan endüstriyel tipte bir dış iskelet tasarlayabilme arzusu olmuş. Sarcos’a göre dış iskeletin ticari olarak tercih edilmesinin şartı, makinanın hatırı sayılır bir süre ve kablo derdi olmadan pille çalışabilme özelliğinin olması.

Guardian XO Max üzerinde yıllarca mesai harcayan firma ise istediğini elde etmiş gözüküyor. Söz konusu dış iskelet, tek bir şarjla 8 saate kadar operatif olabilme ve aynı zamanda çalışırken değiştirilebilir batarya sistemine sahip olma özelliklerini taşıyor. Firmanın CEO’su Ben Wolff da dış iskeletin bu özelliğine atıfta bulunarak; güç kullanımı optimizasyonu alanında bir ilki başardıklarını ve daha önce hiçbir robotik firmasının yapamadığını becermek suretiyle dış iskeletlere, tek seferde 8 saatlik çalışma süresi sunduklarını ifade ediyor.

Maliyet etkin bir çözüm

Fiyat konusu belirsizliğini korusa da dış iskelet birimlerinin tek tek satılmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine firma, aidata dayalı Robotik hizmeti servisi (Robotics-as-a-Service-RaaS) adlı bir sistemi benimsemeyi düşünüyor. CEO, tam teşekküllü (kurulum, bakım ve idame) bir Guardian XO Max paketinin aşağı yukarı, saat başına 25 dolar alan bir işçi ücretine yakın bir meblağ tuttuğunu ifade ediyor. Firma, dış iskelet sayesinde işçilerin verimliliğinin artacağını ve böylece inşaat ile imalat şirketleri için maliyet etkin bir ortam oluşacağını vurguluyor.

Dış iskelet teknolojisi ise dünya çapında küçük, ancak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ford firması, başarılı üst vücut destekli dış iskelet denemeleri sonrası tüm fabrikalarında bu sistemi entegre etme kararı almıştı. Benzer şeklide LG firması da Suitbot adını verdiği dış iskelet birimiyle işçilerin ağır yükleri kaldırabilmesini kolaylaştırma hedefine ise çok yakın .

Giyilebilir robotik teknolojisinin inşaat sektöründe bir devrim yaratması an meselesi gibi gözüküyor. Sarcos'un Guardian XO Max’ı da kullanıcısının gücünü ve etkinliğini artırmak suretiyle bu alanda ilklerden biri olmayı arzuluyor.

Son olarak konudan biraz uzak da olsa, dış iskelet denince anılmasının şart olduğunu düşündüğümüz bir James Cameron klasiği olan 1986 yapımı Aliens filminin; “Caterpillar P-5000 Power Loader vs Alien Queen” sahnesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

https://www.sarcos.com/press-releases/power-performance-guardian-xo/