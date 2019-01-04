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Pille çalışan tam vücut dış iskeleti, kullanıcısına 90 kg’lık yük kaldırma imkânı tanıyor

Dış iskelet kavramı hayatımız içinde iyice yer almaya başladı. Savunma sanayii, otomotiv sektörü derken şimdi de inşaat sektörü bu teknolojiyle buluşmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
4 ay
5,5b
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Gelecekte, dış iskeletler sayesinde onlarca kiloyu kolayca kaldırıp taşıyan işçilerin olduğu bir inşaat alanı hayal edin. Gelecek dediysek çok da uzak geleceği düşlemenize gerek yok. Sarcos Robotics firması, teslimatlarını büyük bir ihtimalle 2020 yılında yapacağı, dünyanın ilk pille çalışan tam vücut dış iskeleti (full-body exoskeleton) olan “Guardian XO Max” için ön siparişleri almaya başlamış durumda.

Firmanın mühendislik anlamında karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, küçük bir batarya yardımıyla etkin bir biçimde kullanılan endüstriyel tipte bir dış iskelet tasarlayabilme arzusu olmuş. Sarcos’a göre dış iskeletin ticari olarak tercih edilmesinin şartı, makinanın hatırı sayılır bir süre ve kablo derdi olmadan pille çalışabilme özelliğinin olması.

Guardian XO Max üzerinde yıllarca mesai harcayan firma ise istediğini elde etmiş gözüküyor. Söz konusu dış iskelet, tek bir şarjla 8 saate kadar operatif olabilme ve aynı zamanda çalışırken değiştirilebilir batarya sistemine sahip olma özelliklerini taşıyor. Firmanın CEO’su Ben Wolff da dış iskeletin bu özelliğine atıfta bulunarak; güç kullanımı optimizasyonu alanında bir ilki başardıklarını ve daha önce hiçbir robotik firmasının yapamadığını becermek suretiyle dış iskeletlere, tek seferde 8 saatlik çalışma süresi sunduklarını ifade ediyor.

Maliyet etkin bir çözüm 

Fiyat konusu belirsizliğini korusa da dış iskelet birimlerinin tek tek satılmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine firma, aidata dayalı Robotik hizmeti servisi (Robotics-as-a-Service-RaaS) adlı bir sistemi benimsemeyi düşünüyor. CEO, tam teşekküllü (kurulum, bakım ve idame) bir Guardian XO Max paketinin aşağı yukarı, saat başına 25 dolar alan bir işçi ücretine yakın bir meblağ tuttuğunu ifade ediyor. Firma, dış iskelet sayesinde işçilerin verimliliğinin artacağını ve böylece inşaat ile imalat şirketleri için maliyet etkin bir ortam oluşacağını vurguluyor.

Dış iskelet teknolojisi ise dünya çapında küçük, ancak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ford firması, başarılı üst vücut destekli dış iskelet denemeleri sonrası tüm fabrikalarında bu sistemi entegre etme kararı almıştı. Benzer şeklide LG firması da Suitbot adını verdiği dış iskelet birimiyle işçilerin ağır yükleri kaldırabilmesini kolaylaştırma hedefine ise çok yakın .

Giyilebilir robotik teknolojisinin inşaat sektöründe bir devrim yaratması an meselesi gibi gözüküyor. Sarcos'un Guardian XO Max’ı da kullanıcısının gücünü ve etkinliğini artırmak suretiyle bu alanda ilklerden biri olmayı arzuluyor.

Son olarak konudan biraz uzak da olsa, dış iskelet denince anılmasının şart olduğunu düşündüğümüz bir James Cameron klasiği olan 1986 yapımı Aliens filminin; “Caterpillar P-5000 Power Loader vs Alien Queen” sahnesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.


https://www.sarcos.com/press-releases/power-performance-guardian-xo/ Yorum Yaz
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FatihAsl 4 ay en beğenilen Spider_hip
süpersin, akşama kadar 120 kg kaldır da göreyim.
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Tendürek 4 ay
Anlık kaldırdığı(!) ağırlığı sürekli kadırabilecek robotla kıyaslayanlar var.
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firat_kilic 4 ay
Robot yapılınca insan devre dışı // insan insanlığın bilgisi hepsi ele geçirilinceye (yapay zeka+robot teknolojisi) kadar insana ihtiyaç var. Sonra pazarlıklar ve insanın değersizliği yok oluşa giden yol gibi gözüküyor. O yüzden bu aralar Tanrı gibi düşünmen gerekiyor KUL gibi değil. Fakat sistem sana kulluğu öğretiyor. Geri dönüşsüz yola girince ne yapacaksın? O yüzden şimdi düşün.
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zdniz 4 ay
Bunla insaatda napabilirsin ki. Hantal bişeye benziyo muhtemalan senin ölümüne sebep olur. İnşaatda hızlı ve pratik olman gerekiyor kaldırılamıcak agır yükler zaten vinç veya forlif lerle kaldırılıyor. Bu daha çok kargo lojistik firması toptancılar örnegin onların işine yarar...
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Askaparta 4 ay
Saman balyası taşıtacaksın.
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Tendürek 4 ay
Anlık kaldırdığı(!) ağırlığı sürekli kadırabilecek robotla kıyaslayanlar var.
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huseyincarnege 4 ay
sadece 90kg mı la zati 90 kg ben kaldırıyorum tek başına :S
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muammer816 4 ay
süper işler.inşallah çabucak yaygınlaşır.günlük hayatımızda bazı işlerde epey yardımı olabilir bu cihazların.ağır işçilerin çoğu işini kolaylaştırdğı gibi bu kişilerde zamanla meydana gelen çeşitli hastalıkların türemesini engelleyecektir.
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hardtracker 4 ay
arkadasin 120kg nasil bir kutle oldugundan haberi yok gibi, yaklasik 2.5 adet cimento torbasi demek.
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Spider_hip 4 ay
Ne kadar ergonomik ne kadar hızlı olduğu da önemli, muhtemelen kilo limiti artacaktır zira 90kg bana az gibi geldi. Benim gibi 175cm'lik birisi bile salona falan gitmeden 120kg falan kaldırabiliyorken, iri yarı birisine 90kg ler zaten koymaz muhtemelen. İnşaatta, madende vs böyle ayaklı mutfak tepsisi gibi dolaşacağına haldır huldur takılır.
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fuckulteli 4 ay Spider_hip
120kg'ı ne şekilde ve ne kadar süre boyunca kaldırıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 4 ay Spider_hip
süpersin, akşama kadar 120 kg kaldır da göreyim.
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