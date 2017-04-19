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ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet

Arazi savaşlarının geleceği olarak tanımlanan mekanik dış iskeletler (exoskeleton) üzerinde çalışan ASELSAN, Türk askerine arazide yardımcı olacak ASYA projesini geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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38
Savunma Sanayi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Türk askerine yardımcı olacak teknolojiler geliştirmeye devam eden ASELSAN, şimdi de askerlerin arazidaki hareket kabileyitini arttıracak yeni bir projeye imza attı. Askeri Yürüyüş Asistanı Projesi, ya da kısaca ASYA olarak bilinen bu yeni proje kapsamında, başta Özel Kuvvetler'e bağlı birimler olmak üzere, arazide görev yapan Türk askerine yardımcı olacak mekanik dış iskeletler geliştirildi.
Exoskeleton olarak bilinen bu metalik dış iskelet, yer çekiminin kas ve eklemlere uyguladığı çekim kuvvetini azaltarak, arazi koşullarında askerlerin performansını arttıracak. Hareket kabiliyeti yüksek bir giyilebilir teknoloji olan ASYA sayesinde askerler arazide; koşma, yürüme, tırmanma ve sıçrama gibi aksiyonları çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Askerlerin performansını önemli ölçüde arttıracağı söylenen bu mekanik dış iskelet, özellikle tam teçhizat ile araziye çıkan askerler için oldukça faydalı olacak. ASYA ile kuşanan askerler, bu mekanik iskeletin yardımı ile ağır yükler taşırken bile uzun mesafeleri yorulmadan katedebilecekler. ASYA'nın yine ASELSAN tarafından geliştirilen CENKER kontrol sistemi ile entegre çalışacağı söyleniyor.
Başta Pentagon'a bağlı olarak çalışan DARPA olmak üzere, dünya genelinde birçok askeri Ar-Ge biriminin üzerinde çalıştığı mekanik dış iskeletler (exoskeleton), arazi savaşının geleceği olarak tanımlanıyor.
Şu anda ASELSAN'da konsept çalışma olarak devam eden ASYA projesinin ilk prototipi, mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 17’de sergilenecek.

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gun 2 yıl en beğenilen
Referandum geliyor diye haber basıp pompalıyorlar !!
Pardon şey referandum geçti sanırım.
5 Yanıt Yanıtla +80
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MustafaC53 2 yıl
Motoru yerli mi acaba filhakika (!)
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michael01 2 yıl
Teknolojiye ayak uydurmamız sevindirici.
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merveyanar 2 yıl
orduya silah bakımından sonra gelecek yeni robot bakımı komutu gerekebilir :)
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10ff 2 yıl
TSK advanced warfare
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MarlonJD 2 yıl
Bi an aklıma Black Mirror geldi ya
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DH Misafiri 2 yıl
Bu tür haberlerin altı sürekli tuhaf siyasi eleştiri yapanlar veya siyasi maksatlı içeriği yorumlayanlar yer alıyor. Hani içerik hakkında daha fazla bilgi edinme maksadıyla yorumları okuyalım diyorum fakat her defasında bu manzara ile karşılaşmak çok sıkmaya başladı. Anlamıyorum kim kime neyi ispat ediyor, haber ne olursa olsun herkes kendi penceresinden okuyor zaten.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
örnek modelde topuk kısmını unutmuşlar!
personele ek yük getirir bu durum !
hacı burada mantık ne !?
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muammer816 2 yıl
çok önemli bi gelişme bence.umarım devamları gelir.
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axaxa 2 yıl
Güzel gelişmeler
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Krone 2 yıl
Heyecan verici. Şu tarz bir şey olursa fena.

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BlindGuardianNN 2 yıl
maximum gizlilik modu olacakmı acaba sadece maximum hız ve güç modülleri açık sanırım :(((
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muroooo19 2 yıl BlindGuardianNN
BlindGuardianNN

maximum gizlilik modu olacakmı acaba sadece maximum hız ve güç modülleri açık sanırım :(((

crysis ve crysis warhead i soluksuz bitirmiş biri olarak. Dostum harika olur :)
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Roark 2 yıl
önce askere doğru düzgün kask versinler ondan sonra robot mobot desteği versinler. yıl bilmem kaç halen operasyondaki askerin başında kompozit 2. dünya savaşı kaskları var. utanç verici. bir de şu teknolojinin yapılıp türk askerine giydirileceğin sanan var. bir iki tatbikatta halkın gözünü boyarlar o kadar.
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Türkiye Gündemi, exoskeleton ve
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