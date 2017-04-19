ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet

Türk askerine yardımcı olacak teknolojiler geliştirmeye devam eden ASELSAN, şimdi de askerlerin arazidaki hareket kabileyitini arttıracak yeni bir projeye imza attı. Askeri Yürüyüş Asistanı Projesi, ya da kısaca ASYA olarak bilinen bu yeni proje kapsamında, başta Özel Kuvvetler'e bağlı birimler olmak üzere, arazide görev yapan Türk askerine yardımcı olacak mekanik dış iskeletler geliştirildi.

Exoskeleton olarak bilinen bu metalik dış iskelet, yer çekiminin kas ve eklemlere uyguladığı çekim kuvvetini azaltarak, arazi koşullarında askerlerin performansını arttıracak. Hareket kabiliyeti yüksek bir giyilebilir teknoloji olan ASYA sayesinde askerler arazide; koşma, yürüme, tırmanma ve sıçrama gibi aksiyonları çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Askerlerin performansını önemli ölçüde arttıracağı söylenen bu mekanik dış iskelet, özellikle tam teçhizat ile araziye çıkan askerler için oldukça faydalı olacak. ASYA ile kuşanan askerler, bu mekanik iskeletin yardımı ile ağır yükler taşırken bile uzun mesafeleri yorulmadan katedebilecekler. ASYA'nın yine ASELSAN tarafından geliştirilen CENKER kontrol sistemi ile entegre çalışacağı söyleniyor.

Başta Pentagon'a bağlı olarak çalışan DARPA olmak üzere, dünya genelinde birçok askeri Ar-Ge biriminin üzerinde çalıştığı mekanik dış iskeletler (exoskeleton), arazi savaşının geleceği olarak tanımlanıyor.

Şu anda ASELSAN'da konsept çalışma olarak devam eden ASYA projesinin ilk prototipi, mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 17’de sergilenecek.