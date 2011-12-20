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Pinoky ile peluş oyuncaklarınız canlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişen robot teknolojileri ile artık çocuklarımızın birer robot arkadaş edinmesi çok uzakta değil. Ancak bu tür cihazların maliyetinin yüksek oluşu tüketicilerin erişimini biraz kısıtlıyor. 

Japon Keio Üniversitesi mühendisleri daha düşük maliyetli ve otomatik sistem üzerinde hareket eden robot kelepçeler üzerinde çalışıyor. Robot kelepçenin özelliği peluş oyuncağınızın herhangi bir parçasına takılarak o parçanın hareket ettirilmesi mantığına dayanıyor. 

Kelepçenin adı da dünya klasikleri arasında yer alan Pinokyo'dan geliyor : Pinoky. Pinoky ile cansız oyuncaklarınız kısmen kendiliğinden hareket etmeye başlıyor.

Pinoky içerisinde kablosuz kontrol sağlayan Zigbee girdi cihazı, bir mikro kontrolcü, servo motor sistemi, kırılma açısını hesap eden fotosensörler, mıknatıslı kelepçe uçları, Lityum polimer batarya ve hareket yönünü belirten tuşlardan oluşuyor. Aslında son derece basit bir mantıkta geliştirilmesine rağmen içerdiği teknoloji gelecek vaad ediyor. Kelepçeler birbiriyle senkronize de hareket edebiliyor.

Kelepçenin parçayı hangi yönde hareket ettireceği tuşlarla belirlenirken dilerseniz uzaktan kumanda ile de yönetebiliyorsunuz. Ayrıca kumanda içindeki akselerometre ile sallama hızınıza göre parça da hareket edebiliyor.

Sistemin şimdilik tek deavantajı her parça için bir kelepçe gerekmesi. Örneğin bir tavşan oyuncağı için kuyruk ve kulaklar dahil 7 adet kelepçeye ihtiyaç var. Ancak ilerleyen aylarda kombine sistemler ile tek bir kelepçe ile tüm oyuncağı hareket ettirmek mümkün olabilir. Projenin ne zaman ve hangi fiyatlardan ticari hayata geçeceği bilinmiyor. Projenin mimarı Design Interface buna benzer pek çok proje üzerinde çalışmaya devam ediyor.



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Hobar 7 yıl en beğenilen
Şimdiye kadar gördüğüm en gereksiz şeylerden biri
1 Yanıt Yanıtla +12
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RevyMan 7 yıl
Millet bunu sakat işler için kullanmasa iyidir .
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
yapanın canı baya sıkılmış olmalı ve çoçukluğunda hiç oyuncağı olmamış.
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TELESCOPE 7 yıl ErshaNKuNeRy
ErshaNKuNeRy

yapanın canı baya sıkılmış olmalı ve çoçukluğunda hiç oyuncağı olmamış.

anormal bir oyuncak anlayışına sahip biri olduğu kesin bunun için yorduğu kafaya,zamana yazık.
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26_bbz_26 7 yıl
yaw bende kelepce oyuncagin icine gizlenip takiliyo saniyorum.
yok artik , yuh artik.
o ne be?
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alito 7 yıl
çok aptalca.
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xisini 7 yıl
bu bölüme hiç uymadı ya bu ne saçma
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blizzard3 7 yıl
at beyinli japonlar işte
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blizzard3 7 yıl
at beyinli japonlar işte
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Rainbow6 7 yıl
bune abi at gibi alet icinde kocaman servolar falan
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RevyMan 7 yıl
Millet bunu sakat işler için kullanmasa iyidir .
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DH Misafiri 7 yıl
Gereksiz ötesi.
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Hobar 7 yıl en beğenilen
Şimdiye kadar gördüğüm en gereksiz şeylerden biri
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