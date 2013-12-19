Pinterest, Türkçe dil desteğine kavuştu

Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 5 farklı yeni dile destek vermeye başladığını duyurdu.

Dünya çapında ciddi sayıda kullanıcısı bulunan Pinterest, bildiğiniz üzere farklı arayüz yapısı ile birçok yeni içeriğin keşfedilmesi için özellikle moda konusunda tercih ediliyor. Yeni açıklamaya göre ise artık hem mobil hem de masaüstü sürümleri için Rusça, Lehçe, Türkçe, Çekçe ve Slovakça dil desteklerine kavuşan sosyal ağ, 2013 yılını toplamda 20 farklı dil desteği ile tamamlamayı başardı.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.pinterest.com/post/70475166354/pinterest-in-russian-polish-turkish-czech-and-slovak