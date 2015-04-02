Pinterest, hızlı imleme için geliştirdiği yeni butonunu tanıttı

Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan popüler ağlardan Pinterest, bugün yeni geliştirdiği "Pin It" butonunu görücüye çıkarttı.

Safari, Chrome ve Firefox gibi popüler internet tarayıcılarına eklenti olarak yüklenen yeni Pinterest butonu, internet üzerinde bulunan ilgi çekici içeriklerin daha sonra incelemek adına Pinterest'e aktarılmasına / kaydedilmesine imkan tanıyor. Aşağıda yer alan videodan da görüldüğü üzere oldukça basit bir çalışma mantığı bulunan buton, genel yapısı itibariyle de ciddi bir zaman kazancı sağlayabiliyor.

Sadece Amerika'da aylık 47 milyon aktif ziyaretçisi bulunan ve şimdiye kadar 50 milyar pinlemenin yapıldığı belirtilen Pinterest, buradan ulaşılabilen yeni "Pin It" butonuyla da genel etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

http://mashable.com/2015/04/02/pinterest-faster-pinning-web/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly