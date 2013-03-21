Pinterest yeni arayüzüne kavuştu





Fotoğraf imleme tabanlı bir sosyal ağ olan geçen yılın en hızlı büyüyen sosyal ağı seçilen Pinterest, eski görünümünden tamamen arındığı yeni arayüzünü duyurdu.





Ocak ayından bu yana devam eden test süreci bitiminde yeni arayüz kullanıcılara peyderpey gönderilmeye başladı.





Yeni arayüzde pin'ler artık daha büyük boyutta olacak. Pin'lerin incelenmesi için de sayfa değiştirmeye gerek olmayacak. Pin'e tıkladığınızda aynı sayfada açılacak pop-up pencere ile resim izlenebilecek. Bu pencerede sağ tarafta anasayfanın pin'leri, hemen altında ise aynı kaynaktan diğer pin'ler bulunacak. En altta ise benzer pin'ler yer alacak.





Sol üstte ise yer alan menü ise kategorileri altında saklıyor.





Pinterest yeni arayüz ile kullanıcılara daha kolay bir kullanım ve arama imkanı sunmayı amaçlıyor. Android ve iOS uygulamaları ise ilerleyen günlerde güncellemeye kavuşacak.





http://pinterest.com/