Pinterest, yeni makale pinleri ile çok daha ayrıntılı bilgi vermeye başladı

Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda yeni makale pinleri ile çok daha ayrıntılı bilgi vermeye başladığını duyurdu.

Günde 5 milyondan faza makalenin pinlendiği belirtilen servis, yapılan güncelleme ile makaleler hakkında başlık, yazar, haber açıklaması ve bağlantı gibi ayrıntılı bilgileri de göstermeye başladı. Aynı zamanda önce pinleme daha sonra okuma desteğini de vermeye başlayan servis, ayrıca tarayıcılar üzerine eklenen "Pin It" butonu üzerinden kişilere kendi Pinterest okuma odalarını oluşturma desteğini de veriyor.

Bu yapılanlar ile kullanıcıların ilgisini çeken içeriklere daha kolay erişim ve ayrıntılı yönetim desteği sağlayan Pinterest, ciddi anlamda geliştirilmeye devam ediliyor ve bu yeni özelliklerin yakın zaman içerisinde mobil cihazlara da geleceği müjdeleniyor.





http://blog.pinterest.com/post/62158724907/find-and-save-great-reads-with-new-article-pins