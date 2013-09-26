Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest, yeni makale pinleri ile çok daha ayrıntılı bilgi vermeye başladı

5 yıl
291
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest, yeni makale pinleri ile çok daha ayrıntılı bilgi vermeye başladı
Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda yeni makale pinleri ile çok daha ayrıntılı bilgi vermeye başladığını duyurdu.
Günde 5 milyondan faza makalenin pinlendiği belirtilen servis, yapılan güncelleme ile makaleler hakkında başlık, yazar, haber açıklaması ve bağlantı gibi ayrıntılı bilgileri de göstermeye başladı. Aynı zamanda önce pinleme daha sonra okuma desteğini de vermeye başlayan servis, ayrıca tarayıcılar üzerine eklenen "Pin It" butonu üzerinden kişilere kendi Pinterest okuma odalarını oluşturma desteğini de veriyor. 
Bu yapılanlar ile kullanıcıların ilgisini çeken içeriklere daha kolay erişim ve ayrıntılı yönetim desteği sağlayan Pinterest, ciddi anlamda geliştirilmeye devam ediliyor ve bu yeni özelliklerin yakın zaman içerisinde mobil cihazlara da geleceği müjdeleniyor.


http://blog.pinterest.com/post/62158724907/find-and-save-great-reads-with-new-article-pins Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPhone 5C ön inceleme: "Kullanım, perfomans, kamera ve dahası..." 5 yıl LG G2'yi kutusundan çıkarıyoruz 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00'da "Xperia Z1 vs LG G2, Lumia 1020, Donanım Haber Tv2'de ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim