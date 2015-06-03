Pinterest'e "satın al" seçeneği geliyor

Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan popüler ağlardan Pinterest, uzun zamandır bilgiler gelen yeni "satın al" seçeneğini resmi olarak görücüye çıkarttı.

Bu yeni imkan sayesinde Pinterest içerisinde beğenilen içeriklerin satın alınabilmesi için "satın al" seçeneği devreye sokulacak. Satın alınabilen ürünler diğerlerinden alt taraflarında yer alan mavi renkli fiyat ibaresi ile ayrılacak ve ödemeler Apple Pay ya da direkt olarak kredi kartı üzerinden yapılabilecek.

Bu altyapıda dünyaca ünlü markalardan milyonlarca satın alınabilir ürünün yer alacağını belirten Pinterest, başlangıçta Amerika merkezli olarak hayata sokacağı bu süreci ilerleyen dönemde dünya geneline yayacak.

https://blog.pinterest.com/en/buyable-pins