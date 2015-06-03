Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest'e "satın al" seçeneği geliyor

3 yıl
913
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest'e
 
Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan popüler ağlardan Pinterest, uzun zamandır bilgiler gelen yeni "satın al" seçeneğini resmi olarak görücüye çıkarttı.
Bu yeni imkan sayesinde Pinterest içerisinde beğenilen içeriklerin satın alınabilmesi için "satın al" seçeneği devreye sokulacak. Satın alınabilen ürünler diğerlerinden alt taraflarında yer alan mavi renkli fiyat ibaresi ile ayrılacak ve ödemeler Apple Pay ya da direkt olarak kredi kartı üzerinden yapılabilecek.
Bu altyapıda dünyaca ünlü markalardan milyonlarca satın alınabilir ürünün yer alacağını belirten Pinterest, başlangıçta Amerika merkezli olarak hayata sokacağı bu süreci ilerleyen dönemde dünya geneline yayacak.

https://blog.pinterest.com/en/buyable-pins Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Cryorig R1 Universal: Yeni nesil işlemci soğutucusu video ön inceleme 3 yıl Enermax Digifanless 550W "fansız" güç kaynağı video ön inceleme 3 yıl Alienware Area-51 video ön inceleme: Uzaylıların masaüstü oyun bilgisayarı anlayışı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim