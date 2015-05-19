Pinterest'ten reklam sürecinde yeni özellik

Hem mobil hem de masaüstü tarafta ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan sosyal ağlardan Pinterest, "Cinematic Pins" adını verdiği yeni reklamlarını görücüye çıkarttı.

Aylık 47.1 milyon aktif kullanıcıya ulaşan popüler servis Pinterest, Cinematic Pins adını verdiği yeni reklamlarıyla ilginç bir reklam deneyimi sunmaya başladı. Sayfanın aşağıya ya da yukarıya doğru kaydırılmasıyla hareket eden reklam görselleri temelinde hazırlanan Cinematic Pins, kaydırma durduğu zaman duruyor ve böylece video reklamların aksine çok daha kullanıcı dostu bir deneyim elde edilebiliyor.

Konu hakkında Pinterest'in hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2015/05/19/pinterest-video-ads/