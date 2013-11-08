Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer'dan 299$'lık yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-SB

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,2b
1
8
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pioneer'dan 299$'lık yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-SB
Tüketicilerin ürettiği ses ve görüntü donanımları ile tanıdığı ünlü firmalardan Pioneer, 299$'lık fiyatı ile dikkat çeken DJ kontrolcüsü DDJ-SB'yi resmi olarak duyurdu.
Müzik ile uğraşan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan DDJ-SB, firmanın DJ-SX ve DDJ-SR modelleri ile benzer bir tasarım yapısına sahip. Teknik olarak iki kanal kontrol imkanı sunan ürün, üzerinde aynı zamanda diğer müzik ayarlamaları için tuşlar ve performans padleri taşıyor. Beraberinde Serato DJ Intro yazılımı gelen DDJ-SB, bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden bağlantı kuruyor ve bu bağlantıdan güç alabiliyor. Kulaklık ve mikrofon için özel girişleri de bulunan DJ kontrolcüsü, kompakt boyutlarıyla da yer konusunda sorun yaşatmıyor.
299$ fiyat etiketiyle satışına başlanan Pioneer DDJ-SB hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Press-Room/Pro-DJ/Pioneer+DDJ-SB+Further+Expands+Line+of+Performance+Controllers+Designed+for+Serato+Software+Users Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl en beğenilen
Aletten çok kullananın marifetleri önemli
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Merhaba arkadaşlar, Pioneer'in Serato controller serisi olan DigitalDJ-S serisinin en küçük (dolayısıyla en ucuz) parçası olan bu cihaz, gerçekten fiyatının hakkını vermekte. Pioneer DJ Türkiye distrubitörü DigiCom'dan fiyat ile ilgili tam bir bilgi gelmemekle beraber, tahminim Türkiye fiyatı 1000-1200 TL arası olur. Eğer DJ'liğe yeni merak sardıysanız ve "O kadar para verdim, biraz da uzun süre götürsün" diyorsanız DigitalDJ-WeGO yerine bu modeli almanız daha akıllıca olur. Bu controllerda genel olarak benim hoşuma gitmeyen şeyler:
1-Serato Intro ile geliyor ancak Serato DJ ile kullanmak istiyorsanız ayrıca satın almanız gerekiyor.
2-NI Traktor için resmi bir mapping dosyası çıkmadı, bu konuyla ilgili Pioneer DJ'den açıklama bekleniyor ancak benim gibi "İlla Traktor kullanıcam" diyorsanız diğer kullanıcıların yaptığı mappingler internette mevcut (bunun gibi: traktorbible.com/...
3-Play/Pause, Cue ve Sync tuşları controller üzerinde bulunan 16 pad içine gömülmüş, bu yüzden daha gelişmiş kullanıcılar sorun yaşayabilir.
4-Built-in Mixer bulunmamakta ancak bu kadar ucuz ve küçük bir controllerda bunu istemek saçmalık olur.
Bunların dışında Pioneer DJ'de gelenek olarak her controller üzerine farklı özellikler var. Pioneer DJ mühendisleri DigitalDJ-SB üzerine "Filter Fade" adlı bir özellik yerleştirdiler. Bu özellik aktifken Crossfader'ınızı kullandığınızda High-Pass Filter ile geçiş yapmanızı sağlıyor.
Size tavsiyem, eğer bu cihazı almayı istiyorsanız, satışa çıkmasından sonra 2-3 ay bekleyin, Firmware (cihazların kendi içlerinde bulunan yazılım) içerisinde buglar bulunabiliyor (Özellikle CDJ-2000Nexus ve XDJ-R1 cihazlarını hemen çıktığında alan kullanıcılar çok büyük Firmware hatalarıyla karşılaştılar, sabırlı olanlar düzeltip kullandı, sabırsızlar cihazlarını satmak/ elden çıkarmak zorunda kaldı.). ancak DigitalDJ-SB'nin boyutu ve işlevi düşünülünce bu pek mümkün olmayabilir.
Teşekkürler
Enver Durmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBigBen 5 yıl
Merhaba arkadaşlar, Pioneer'in Serato controller serisi olan DigitalDJ-S serisinin en küçük (dolayısıyla en ucuz) parçası olan bu cihaz, gerçekten fiyatının hakkını vermekte. Pioneer DJ Türkiye distrubitörü DigiCom'dan fiyat ile ilgili tam bir bilgi gelmemekle beraber, tahminim Türkiye fiyatı 1000-1200 TL arası olur. Eğer DJ'liğe yeni merak sardıysanız ve "O kadar para verdim, biraz da uzun süre götürsün" diyorsanız DigitalDJ-WeGO yerine bu modeli almanız daha akıllıca olur. Bu controllerda genel olarak benim hoşuma gitmeyen şeyler:
1-Serato Intro ile geliyor ancak Serato DJ ile kullanmak istiyorsanız ayrıca satın almanız gerekiyor.
2-NI Traktor için resmi bir mapping dosyası çıkmadı, bu konuyla ilgili Pioneer DJ'den açıklama bekleniyor ancak benim gibi "İlla Traktor kullanıcam" diyorsanız diğer kullanıcıların yaptığı mappingler internette mevcut (bunun gibi: traktorbible.com/...
3-Play/Pause, Cue ve Sync tuşları controller üzerinde bulunan 16 pad içine gömülmüş, bu yüzden daha gelişmiş kullanıcılar sorun yaşayabilir.
4-Built-in Mixer bulunmamakta ancak bu kadar ucuz ve küçük bir controllerda bunu istemek saçmalık olur.
Bunların dışında Pioneer DJ'de gelenek olarak her controller üzerine farklı özellikler var. Pioneer DJ mühendisleri DigitalDJ-SB üzerine "Filter Fade" adlı bir özellik yerleştirdiler. Bu özellik aktifken Crossfader'ınızı kullandığınızda High-Pass Filter ile geçiş yapmanızı sağlıyor.
Size tavsiyem, eğer bu cihazı almayı istiyorsanız, satışa çıkmasından sonra 2-3 ay bekleyin, Firmware (cihazların kendi içlerinde bulunan yazılım) içerisinde buglar bulunabiliyor (Özellikle CDJ-2000Nexus ve XDJ-R1 cihazlarını hemen çıktığında alan kullanıcılar çok büyük Firmware hatalarıyla karşılaştılar, sabırlı olanlar düzeltip kullandı, sabırsızlar cihazlarını satmak/ elden çıkarmak zorunda kaldı.). ancak DigitalDJ-SB'nin boyutu ve işlevi düşünülünce bu pek mümkün olmayabilir.
Teşekkürler
Enver Durmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4lone 6 yıl
500 civari olsa kacirmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
1000 den aşağı girmez bizim ülkeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 6 yıl
Fiyat iyiymiş. Ocak 2014 gibi çıkacakmış ama buralara gelirmi acep?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 6 yıl
işte bu fiyat bu kalite
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl en beğenilen
Aletten çok kullananın marifetleri önemli
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 6 yıl
Çok iyi ya. Yeni başlayacağım.Büyük ihtimal alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Freni Boşalan Kamyon Misali Kontrolsüz" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim