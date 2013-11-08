Pioneer'dan 299$'lık yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-SB

Tüketicilerin ürettiği ses ve görüntü donanımları ile tanıdığı ünlü firmalardan Pioneer, 299$'lık fiyatı ile dikkat çeken DJ kontrolcüsü DDJ-SB'yi resmi olarak duyurdu.

Müzik ile uğraşan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan DDJ-SB, firmanın DJ-SX ve DDJ-SR modelleri ile benzer bir tasarım yapısına sahip. Teknik olarak iki kanal kontrol imkanı sunan ürün, üzerinde aynı zamanda diğer müzik ayarlamaları için tuşlar ve performans padleri taşıyor. Beraberinde Serato DJ Intro yazılımı gelen DDJ-SB, bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden bağlantı kuruyor ve bu bağlantıdan güç alabiliyor. Kulaklık ve mikrofon için özel girişleri de bulunan DJ kontrolcüsü, kompakt boyutlarıyla da yer konusunda sorun yaşatmıyor.

299$ fiyat etiketiyle satışına başlanan Pioneer DDJ-SB hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Press-Room/Pro-DJ/Pioneer+DDJ-SB+Further+Expands+Line+of+Performance+Controllers+Designed+for+Serato+Software+Users