Pioneer'dan 299$'lık yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-SB

Haber Editörü
Tüketicilerin ürettiği ses ve görüntü donanımları ile tanıdığı ünlü firmalardan Pioneer, 299$'lık fiyatı ile dikkat çeken DJ kontrolcüsü DDJ-SB'yi resmi olarak duyurdu.
Müzik ile uğraşan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan DDJ-SB, firmanın DJ-SX ve DDJ-SR modelleri ile benzer bir tasarım yapısına sahip. Teknik olarak iki kanal kontrol imkanı sunan ürün, üzerinde aynı zamanda diğer müzik ayarlamaları için tuşlar ve performans padleri taşıyor. Beraberinde Serato DJ Intro yazılımı gelen DDJ-SB, bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden bağlantı kuruyor ve bu bağlantıdan güç alabiliyor. Kulaklık ve mikrofon için özel girişleri de bulunan DJ kontrolcüsü, kompakt boyutlarıyla da yer konusunda sorun yaşatmıyor.
299$ fiyat etiketiyle satışına başlanan Pioneer DDJ-SB hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Press-Room/Pro-DJ/Pioneer+DDJ-SB+Further+Expands+Line+of+Performance+Controllers+Designed+for+Serato+Software+Users Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-Serato Intro ile geliyor ancak Serato DJ ile kullanmak istiyorsanız ayrıca satın almanız gerekiyor.
2-NI Traktor için resmi bir mapping dosyası çıkmadı, bu konuyla ilgili Pioneer DJ'den açıklama bekleniyor ancak benim gibi "İlla Traktor kullanıcam" diyorsanız diğer kullanıcıların yaptığı mappingler internette mevcut (bunun gibi: traktorbible.com/...
3-Play/Pause, Cue ve Sync tuşları controller üzerinde bulunan 16 pad içine gömülmüş, bu yüzden daha gelişmiş kullanıcılar sorun yaşayabilir.
4-Built-in Mixer bulunmamakta ancak bu kadar ucuz ve küçük bir controllerda bunu istemek saçmalık olur.
Bunların dışında Pioneer DJ'de gelenek olarak her controller üzerine farklı özellikler var. Pioneer DJ mühendisleri DigitalDJ-SB üzerine "Filter Fade" adlı bir özellik yerleştirdiler. Bu özellik aktifken Crossfader'ınızı kullandığınızda High-Pass Filter ile geçiş yapmanızı sağlıyor.
Size tavsiyem, eğer bu cihazı almayı istiyorsanız, satışa çıkmasından sonra 2-3 ay bekleyin, Firmware (cihazların kendi içlerinde bulunan yazılım) içerisinde buglar bulunabiliyor (Özellikle CDJ-2000Nexus ve XDJ-R1 cihazlarını hemen çıktığında alan kullanıcılar çok büyük Firmware hatalarıyla karşılaştılar, sabırlı olanlar düzeltip kullandı, sabırsızlar cihazlarını satmak/ elden çıkarmak zorunda kaldı.). ancak DigitalDJ-SB'nin boyutu ve işlevi düşünülünce bu pek mümkün olmayabilir.
Teşekkürler
Enver Durmaz
1-Serato Intro ile geliyor ancak Serato DJ ile kullanmak istiyorsanız ayrıca satın almanız gerekiyor.
2-NI Traktor için resmi bir mapping dosyası çıkmadı, bu konuyla ilgili Pioneer DJ'den açıklama bekleniyor ancak benim gibi "İlla Traktor kullanıcam" diyorsanız diğer kullanıcıların yaptığı mappingler internette mevcut (bunun gibi: traktorbible.com/...
3-Play/Pause, Cue ve Sync tuşları controller üzerinde bulunan 16 pad içine gömülmüş, bu yüzden daha gelişmiş kullanıcılar sorun yaşayabilir.
4-Built-in Mixer bulunmamakta ancak bu kadar ucuz ve küçük bir controllerda bunu istemek saçmalık olur.
Bunların dışında Pioneer DJ'de gelenek olarak her controller üzerine farklı özellikler var. Pioneer DJ mühendisleri DigitalDJ-SB üzerine "Filter Fade" adlı bir özellik yerleştirdiler. Bu özellik aktifken Crossfader'ınızı kullandığınızda High-Pass Filter ile geçiş yapmanızı sağlıyor.
Size tavsiyem, eğer bu cihazı almayı istiyorsanız, satışa çıkmasından sonra 2-3 ay bekleyin, Firmware (cihazların kendi içlerinde bulunan yazılım) içerisinde buglar bulunabiliyor (Özellikle CDJ-2000Nexus ve XDJ-R1 cihazlarını hemen çıktığında alan kullanıcılar çok büyük Firmware hatalarıyla karşılaştılar, sabırlı olanlar düzeltip kullandı, sabırsızlar cihazlarını satmak/ elden çıkarmak zorunda kaldı.). ancak DigitalDJ-SB'nin boyutu ve işlevi düşünülünce bu pek mümkün olmayabilir.
Teşekkürler
Enver Durmaz