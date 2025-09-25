Xiaomi'den uygun fiyatlı taşınabilir hoparlör: Redmi Bluetooth Speaker 2

Redmi Bluetooth Speaker 2 özellikleri
Dairesel tasarıma sahip olan hoparlör, ön yüzeyindeki kumaş örgülerle şık bir tasarıma sahip. Ayrıca, metal kancasıyla çantaya veya başka bir cisme kolaylıkla asılabiliyor.
Batarya tarafında 1000 mAh kapasite bulunuyor ve tek şarjla yaklaşık 5 saat müzik çalma süresi sunuyor. Cihaz USB-C üzerinden şarj oluyor ve diğer cihazlara Bluetooth 5.3 ile bağlanıyor. Ayrıca bilgisayara bağlandığında USB ses kartı gibi kullanılabiliyor. Dahili microSD kart yuvası sayesinde telefona ihtiyaç duymadan doğrudan müzik oynatma özelliği de mevcut. Son olarak hoparlör, IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: