Xiaomi'den uygun fiyatlı taşınabilir hoparlör: Redmi Bluetooth Speaker 2

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de yeni taşınabilir hoparlörü Redmi Bluetooth Speaker 2 modelini satışa sundu. Siyah, yeşil ve turuncu renklerle satışa sunulan hoparlör, 14 dolar fiyat etiketine sahip.

Redmi Bluetooth Speaker 2 özellikleri

Dairesel tasarıma sahip olan hoparlör, ön yüzeyindeki kumaş örgülerle şık bir tasarıma sahip. Ayrıca, metal kancasıyla çantaya veya başka bir cisme kolaylıkla asılabiliyor.

Donanım tarafında hoparlör, 1,5 inç büyüklüğünde 5 W tam aralıklı sürücü ve büyük bir pasif radyatör barındırıyor. Bu sayede bas sesler güçlenirken genel ses dengesinin korunduğu belirtiliyor. İstenirse iki hoparlör birbirine bağlanarak stereo ses deneyimi de elde edilebiliyor.

Batarya tarafında 1000 mAh kapasite bulunuyor ve tek şarjla yaklaşık 5 saat müzik çalma süresi sunuyor. Cihaz USB-C üzerinden şarj oluyor ve diğer cihazlara Bluetooth 5.3 ile bağlanıyor. Ayrıca bilgisayara bağlandığında USB ses kartı gibi kullanılabiliyor. Dahili microSD kart yuvası sayesinde telefona ihtiyaç duymadan doğrudan müzik oynatma özelliği de mevcut. Son olarak hoparlör, IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

