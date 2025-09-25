Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den uygun fiyatlı taşınabilir hoparlör: Redmi Bluetooth Speaker 2

    Xiaomi, Çin’de yeni taşınabilir hoparlörü Redmi Bluetooth Speaker 2 modelini satışa sundu. 14 dolar fiyattan satışa sunulan hoparlör neler sunuyor?             

    Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Bluetooth Speaker 2'yi piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin’de yeni taşınabilir hoparlörü Redmi Bluetooth Speaker 2 modelini satışa sundu. Siyah, yeşil ve turuncu renklerle satışa sunulan hoparlör, 14 dolar fiyat etiketine sahip.

    Redmi Bluetooth Speaker 2 özellikleri

    Dairesel tasarıma sahip olan hoparlör, ön yüzeyindeki kumaş örgülerle şık bir tasarıma sahip. Ayrıca, metal kancasıyla çantaya veya başka bir cisme kolaylıkla asılabiliyor.

    Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Bluetooth Speaker 2'yi piyasaya sürdü
    Donanım tarafında hoparlör, 1,5 inç büyüklüğünde 5 W tam aralıklı sürücü ve büyük bir pasif radyatör barındırıyor. Bu sayede bas sesler güçlenirken genel ses dengesinin korunduğu belirtiliyor. İstenirse iki hoparlör birbirine bağlanarak stereo ses deneyimi de elde edilebiliyor.

    Batarya tarafında 1000 mAh kapasite bulunuyor ve tek şarjla yaklaşık 5 saat müzik çalma süresi sunuyor. Cihaz USB-C üzerinden şarj oluyor ve diğer cihazlara Bluetooth 5.3 ile bağlanıyor. Ayrıca bilgisayara bağlandığında USB ses kartı gibi kullanılabiliyor. Dahili microSD kart yuvası sayesinde telefona ihtiyaç duymadan doğrudan müzik oynatma özelliği de mevcut. Son olarak hoparlör, IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tıraş makinesi şarj oluyor ama çalışmıyor galerici yusuf kimdir klimada ch 38 ne demek apartmanda merkezi uydu sistemi sinyal yok bosch serie 6 kurutma makinesi uyarı işaretleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum