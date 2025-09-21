Xiaomi, dahili subwoofer'lı yeni 5.1.2 kanallı TV hoparlörünü piyasaya sürdü

VRR ve ALLM ile 4K 120 Hz geçiş sağlayan HDMI eARC gibi oyun odaklı bazı özellikler de mevcut. Girişlere gelince, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI girişi ve çıkışı, 1 adet koaksiyel ve 1 adet optik bağlantı sunuyor. Farklı ses ön ayarları mevcut. Modlar arasında, sesi 30 Hz altında tutan gece modu da bulunuyor.
Xiaomi 5.1.2 TV hoparlörün diğer öne çıkan özellikleri arasında; Bluetooth 5.4 bağlantısı üzerinden kablosuz oynatma, şık tasarım ve birden fazla kurulum seçeneği yer alıyor. Çin'deki lansman fiyatı 2000 yuan (281 dolar).
