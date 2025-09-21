Xiaomi, dahili subwoofer'lı yeni 5.1.2 kanallı TV hoparlörünü piyasaya sürdü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 5.1.2 kanallı yeni TV hoparlörünü tanıttı. Şirket, soundbar'ın 490 W maksimum güç değerine sahip olduğunu, bu sayede sürükleyici ve sinema seviyesinde surround ses deneyimi sunduğunu belirtiyor.

Xiaomi TV hoparlörü özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni TV hoparlörünün bir diğer dikkat çekici özelliği ise dahili subwoofer'ı. Xiaomi, hoparlörün 120 W güç kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca hoparlörün Dolby Atmos ve DTS:X ses teknolojilerini desteklediğine dikkat çekiyor. Bu teknolojilerin dinamik ses efektleri sunduğu ve TV hoparlörünün oturma odasını zengin sesle doldurmasını sağladığı söyleniyor.

VRR ve ALLM ile 4K 120 Hz geçiş sağlayan HDMI eARC gibi oyun odaklı bazı özellikler de mevcut. Girişlere gelince, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI girişi ve çıkışı, 1 adet koaksiyel ve 1 adet optik bağlantı sunuyor. Farklı ses ön ayarları mevcut. Modlar arasında, sesi 30 Hz altında tutan gece modu da bulunuyor.

Xiaomi 5.1.2 TV hoparlörün diğer öne çıkan özellikleri arasında; Bluetooth 5.4 bağlantısı üzerinden kablosuz oynatma, şık tasarım ve birden fazla kurulum seçeneği yer alıyor. Çin'deki lansman fiyatı 2000 yuan (281 dolar).

