Piper Jaffray: 2012'de 4-6 milyon iPad Mini satışı bekliyoruz

Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden Piper Jaffray’in analistlerinden Gene Munster, Apple’ın bu yıl 4 ile 6 milyon arasında iPad Mini satmasını beklediklerini ifade etti.





iPad Mini ile Apple’ın Android tabletlere karşı çok önemli bir avantaj sağlayacağını ifade eden Munster, Business Insider’a yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;





“Piper Jaffray olarak iPad Mini’yi Mart 2013’te bekliyorduk ancak Wall Street’teki son bilgiler bu yılı işaret ediyor. Bunu göz önüne alarak konuştuğumuzda tahminimiz Apple’ın Aralık döneminde 4 ila 6 milyon arasında iPad Mini satacağı yönünde ki bu değerin toplam iPad satışlarının %20’sine denk geleceğini öngörüyoruz. Stratejik olarak baktığımızda ise daha küçük ve daha düşük fiyatlı iPad’in Android’li tabletlerin iki önemli avantajı; boyut ve fiyat avantajlarını ellerinden alacağını düşünmekteyiz. Uzun vadede ise Apple’ın tablet pazarındaki hakimiyetini arttırarak sürdüreceğine inanıyoruz.”





Öte yandan Munster, Aralık dönemindeki toplam tablet satışının %20’sini Android’li tabletlerin oluşturacağını düşünüyor.







