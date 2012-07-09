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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Piper Jaffray: 2012'de 4-6 milyon iPad Mini satışı bekliyoruz

6 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden Piper Jaffray’in analistlerinden Gene Munster, Apple’ın bu yıl 4 ile 6 milyon arasında iPad Mini satmasını beklediklerini ifade etti.

iPad Mini ile Apple’ın Android tabletlere karşı çok önemli bir avantaj sağlayacağını ifade eden Munster, Business Insider’a yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

“Piper Jaffray olarak iPad Mini’yi Mart 2013’te bekliyorduk ancak Wall Street’teki son bilgiler bu yılı işaret ediyor. Bunu göz önüne alarak konuştuğumuzda tahminimiz Apple’ın Aralık döneminde 4 ila 6 milyon arasında iPad Mini satacağı yönünde ki bu değerin toplam iPad satışlarının %20’sine denk geleceğini öngörüyoruz. Stratejik olarak baktığımızda ise daha küçük ve daha düşük fiyatlı iPad’in Android’li tabletlerin iki önemli avantajı; boyut ve fiyat avantajlarını ellerinden alacağını düşünmekteyiz. Uzun vadede ise Apple’ın tablet pazarındaki hakimiyetini arttırarak sürdüreceğine inanıyoruz.”

Öte yandan Munster, Aralık dönemindeki toplam tablet satışının %20’sini Android’li tabletlerin oluşturacağını düşünüyor.



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Taygunoglu 6 yıl en beğenilen
çıkacağı kesinleşti, ne kadar satacağını mı tartışmaya başladık?
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musfasa 6 yıl
Fake news
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IgorStravinsky 6 yıl
Bi dur bilader derler adama
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#etiket 6 yıl
iPad mini gelecek, 7" tablet piyasası kızışacak.
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antonidas 6 yıl
şimdi bazı insanlar yukarıdaki yazdığım yazıyı okuyup, tekel olmanın nesi kötü olabilir diye merak edebilir.
Bu konu oldukça derin bir konu,ben oldukça yüzeysel olarak anlatayım.
Apple ile google/samsung rekabetine bakalım, tekel olmayan bir rekabet,oligapol gibi bir rekabet söz konusu.Bu iki firma birbirlerinden sürekli haberdarlar, birbirlerini ve piyasayı çok iyi analiz ediyorlar, birisi çok farklı bir şey yaparsa diğeride hemen benzer bir ürün yapmakta.
Gelelim tekel bir sisteme, mesela bundan 10 sene önce nokia tekel gibiydi, tam olarak tekel değildi ama biz tekelmiş gibi kabul edelim.
Tekel olan nokia,çevresinde hiç bir rakip olmadığı için kendisine yapılacak saldırılardan habersiz bir şekilde yaşamaktaydı, araştırmalarını ve geliştirmelerini kendisine göre belirliyor ve tekel olduğu için çok fazla ürün üretiyordu, pusuda bekleyen bir iphone operasyonundan habersizdi.
Bir anda iphone piyasaya girdi, çok farklı bir teknoloji telefonlarda kullanılmaya başlandı,apple ayrıca ios ve appstore alt yapısınıda geliştirmişti.Çok daha iyi telefon satıyordu,çok fazla satıyordu ve alt yapısı hazırdı.
Nokia ise tekel olduğu için hazırlıksızdı, bütün yatırımını başka teknolojilere harcamıştı,bir uygulama store'u yoktu ve alt yapısı hazır değildi.İşin çok daha kötü yanı, nasıl olsa satarım diyerek tonla telefon üretmişti ve kimse bu telefonları almıyordu,artık çöp oldular,inanılmaz bir arz fazlası ile karşılaştılar.
Rakip kapasitif telefon yaparken,kendileri rezistif telefon yapabiliyorlardı, üst ve orta düzey tüketicileri anında kaybettiler.
Kendi işletim sistemlerini yapmaları,kendi appstore'larını yapmaları ve kendi akıllı telefonlarını üretmeleri çok zaman almıştı ve kaybettikleri tüketicileri bir daha asla geri alamadılar,
İşte size bir tekel örneği, yazıyı okurken nokia'nın tam olarak tekel olduğunu farz edin.
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antonidas 6 yıl
bence değişik bir hamle,
Android alanlar aslında sadece fiyat/boyut yüzünden almıyor, usb bağlantıları, sd kart, rahat dosya paylaşımı için alıyor, android tablet kullanıcıları belki, ipad'ler çok ucuz olsa bile ipad tercih etmeyebilir.Android platformu daha özgür, kullanıcılar bunun için android'i tercih ediyor.
Bence ipad mini ile apple hata yapabilir.
İşletme ve strateji okuyanlar iyi bilir, pazarın %100'üne hakim olmak her zaman iyi sonuçlanmayabilir, %80'lik kısmına hükmetmek daha faydalı olabilir,tekellerin kendilerine özgü sorunları olur.
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Mr.Legend 6 yıl
Bu tabler eğer düzgün bir satış fiyatından falan gelirse (200-250$) çok iyi satış yapabilir, ayrıca öğrenciler için de iyi bir yardımcı olabilir.

Haberdeki IFAN'lar, amacımız iphone patlamış ehe ehe demek değil, editörün bunu niye haber yapmadığını öğrenmek. Ayrıca biri çıkmış sanane ister haber yapar ister yapmaz demiş. Artık ne içtiyseniz!

Gelsin eksiler
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E_Aydin35 6 yıl
Kesinlikle çıakcakdır bu hamle ile Apple büyük bir fark açıcak gibime geliyor tablet sektöründe .(
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myhotyro 6 yıl
firstclass34
myhotyro iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız. ekonomi.haberturk.com/... Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
hocam apple bölümünde her haberin altına bunu yazmak zorundamısınız yeter artık harbiden yeter yani kabak tadı verdiniz patlamışsa patlamış bu bir insan yapımı sonuçta Ekrem Beyde yayınlar veya yayınlamaz bundan size ne ? Sayenizde duymayan kalmadı zaten

Strese girmeyelim lütfen. Forumdaki bi dünya iFan gibi Apple hisseniz var da haberimiz mi yok. Merek etmeyin 10 tane iPad patlasa ülkemde iPad satışları 10 katına çıkar.
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PathWizard 6 yıl myhotyro
myhotyro

firstclass34

myhotyro iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız. ekonomi.haberturk.com/... Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
hocam apple bölümünde her haberin altına bunu yazmak zorundamısınız yeter artık harbiden yeter yani kabak tadı verdiniz patlamışsa patlamış bu bir insan yapımı sonuçta Ekrem Beyde yayınlar veya yayınlamaz bundan size ne ? Sayenizde duymayan kalmadı zaten


Strese girmeyelim lütfen. Forumdaki bi dünya iFan gibi Apple hisseniz var da haberimiz mi yok. Merek etmeyin 10 tane iPad patlasa ülkemde iPad satışları 10 katına çıkar.

sizin bunu paylaşmanız kimsenin fikrini değiştirmeyecektir ne yani 10 milyon cihazdan biri patladıysa insan yapımı hocam bunlar.
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mooderator 6 yıl
''YALAN HABER''
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myhotyro 6 yıl
iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız.
ekonomi.haberturk.com/...
Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
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PathWizard 6 yıl myhotyro
myhotyro

iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız.

ekonomi.haberturk.com/...

Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?

hocam apple bölümünde her haberin altına bunu yazmak zorundamısınız yeter artık harbiden yeter yani kabak tadı verdiniz patlamışsa patlamış bu bir insan yapımı sonuçta Ekrem Bey'de yayınlar veya yayınlamaz bundan size ne ? Sayenizde duymayan kalmadı zaten
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whtswrongstupid 6 yıl myhotyro
myhotyro
iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız.
ekonomi.haberturk.com/...
Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?

Yav he he
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The Catalyst 6 yıl myhotyro
myhotyro

iPad mini yanmaz patlamaz dimi? Mini ya cebimize koyarız, yanmaya başlayınca kolay kolay çıkaramayız.

ekonomi.haberturk.com/...

Halen merak ediyorum, Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?

her insan yapımı alette olduğu gibi bundada sorun olabilir tıpkı samsung s3 ün patlaması gibi

forum.donanimhaber.com/...

artık yeter şununda yazmayın her haberin altına. çok canınızı sıktıysa pm atın sorun.
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