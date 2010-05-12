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Piper Jaffray: Blackberry'nin satışları, iPhone ve Android'den etkileniyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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"Son yılların popüler akıllı telefonu Blackberry'nin Amerika'daki satışları düşüyor" Piper Jaffray'in analistlerinden Michael Walkley'in yaptığı araştırmalara dayandırdığı bu iddiasına göre Android'in güçlenmesi ve iPhone, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu Blackberry'nin satışlarının azalmasına neden oluyor.

Walkley'e göre Blackberry'nin satışlarındaki düşüşün nedenleri arasında operatörlerin izlediği satış stratejileri önemli yer tutuyor. Örneğin Verizon'un satışını yaptığı Motorola Droid ve Droid Incredible, Nisan ayında operatörün sattığı Blackberry'lerin önüne geçti. Benzer şekilde AT&T'nin de Bold 9700'ün satışına son vermesi, AT&T'den telefon almak isteyen kullanıcıların iPhone'a yönelmesine neden oldu.

Genel olarak bakıldığında Android'li akıllı telefonlardan ve iPhone'dan oldukça etkilenen RIM, Blackberry Storm'dan da istediğini bir türlü elde edemiyor. Walkley, Storm'un satışlarının hala düşük seviyelerde olduğunu ve her geçen gün daha da azaldığını ifade ediyor. Analiste göre Blackberry'nin Amerika dışındaki satışları rakiplerinin üzerinde olmasına rağmen RIM, satışları daha da arttırmak ve aynı seviyede tutabilmek için uygun fiyatlı çözümlerde geliştiriyor.


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JohnLord 7 yıl
wtf ?
iddaadan para kazanma eğitim seti ücretsiz veritabanını indirin bu sitedn beyler
tinyurl.com/...
beyler yalanımız yok iddaa'dan para kazanmak isteyen gelsin
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DeepNote 9 yıl
Çok kaliteli telefonlar üretiyor(du), storm'a kadar. Dokunmatik telefonların bu kadar çok revaçta olduğu bir ortamda yumrukla çalışan dokunmatik ekranlı bir telefon çıkartmayı nasıl başardılar anlamak zor. Bold 9000'in ekranı 9700'den daha büyük.Yani eski ekranda daha rahat internet kullanımı sunuluyor du yenisi daha kompakt hale gelmiş ama ekran konusunda hayal kırıklığı. Neden büyük ekran önemli kardeşim derseniz şayet,her yeni çıkan modelin ekranının biraz daha büyümesinin nedeninde bu soruyu aramak lazım. Çünkü işlemciler ve ram kapasitesi arttıkça, insanlar cep telefonlarını konuşmaktan ziyade işlerini kolayca halledebilecekleri ve ceplerinde taşıyabilecekleri bilgisayar olarak kullanmaya başladılar.
Dolayısıyla cim karnında bir nokta yerine daha büyük ekranlar talep ediyorlar blackberry'De bu trende ayak uydurmalı dahası kapasitif özellikli ekranlara yönelmeli durum bundan ibaret bence...
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Vipracing 9 yıl
- Kullanıcı dostu (En azından ara yüzü ve menüleri) yapmaları lazım 'yüzü halen eski'

- Doğru dürüst bir market halen yok.

Yinede BB oldukça robust bir işletim sistemi ile ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip bence bunu daha da arttırabilirler.
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