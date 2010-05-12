Piper Jaffray: Blackberry'nin satışları, iPhone ve Android'den etkileniyor

"Son yılların popüler akıllı telefonu Blackberry'nin Amerika'daki satışları düşüyor" Piper Jaffray'in analistlerinden Michael Walkley'in yaptığı araştırmalara dayandırdığı bu iddiasına göre Android'in güçlenmesi ve iPhone, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu Blackberry'nin satışlarının azalmasına neden oluyor.

Walkley'e göre Blackberry'nin satışlarındaki düşüşün nedenleri arasında operatörlerin izlediği satış stratejileri önemli yer tutuyor. Örneğin Verizon'un satışını yaptığı Motorola Droid ve Droid Incredible, Nisan ayında operatörün sattığı Blackberry'lerin önüne geçti. Benzer şekilde AT&T'nin de Bold 9700'ün satışına son vermesi, AT&T'den telefon almak isteyen kullanıcıların iPhone'a yönelmesine neden oldu.

Genel olarak bakıldığında Android'li akıllı telefonlardan ve iPhone'dan oldukça etkilenen RIM, Blackberry Storm'dan da istediğini bir türlü elde edemiyor. Walkley, Storm'un satışlarının hala düşük seviyelerde olduğunu ve her geçen gün daha da azaldığını ifade ediyor. Analiste göre Blackberry'nin Amerika dışındaki satışları rakiplerinin üzerinde olmasına rağmen RIM, satışları daha da arttırmak ve aynı seviyede tutabilmek için uygun fiyatlı çözümlerde geliştiriyor.