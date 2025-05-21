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    Google’dan telefonlarda çalışabilen yapay zeka: Gemma 3n

    Google I/O 2025 sırasında Google, telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde “sorunsuz” çalışacak şekilde tasarlanmış yeni yapay zeka modeli Gemma 3n’i tanıttı.

    Google’dan telefonlarda çalışabilen yapay zeka: Gemma 3n Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2025 etkinliğinde yapay zekâ teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şirketin açık yapay zekâ modeli ailesi Gemma’nın en yeni üyesi Gemma 3n, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde “sorunsuz” şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Google’ın açıklamasına göre Gemma 3n, ses, metin, görsel ve video gibi çoklu veri türlerini işleyebiliyor.

    2 GB RAM’li cihazlarda bile çalışıyor

    Etkinlikte konuşan Gemma Ürün Yöneticisi Gus Martins, yeni modelin sadece 2 GB RAM’e sahip cihazlarda bile çalışabildiğini vurguladı. Martins, Gemma 3n’in Gemini Nano ile aynı mimariyi paylaştığına da dikkat çekti.

    Google’dan telefonlarda çalışabilen yapay zeka: Gemma 3n Tam Boyutta Gör
    Gemma 3n’in en dikkat çeken yönü, tamamen cihaz üzerinde çalışabilmesi. Bulut işlemeye ihtiyaç duymayan bu tarz modeller, son yıllarda hem gizlilik hem de maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. Verilerin uzaktaki sunuculara gönderilmesine gerek kalmadığı için kullanıcı gizliliği korunurken, yüksek işlem ücretlerinden de kaçınılabiliyor.

    Gemma 3n’in telefonlarda çalışıyor olması onu güçsüz yapmıyor. Google DeepMind tarafından geliştirilen Per-Layer Embeddings (PLE) adlı bir yeniliği kullanan model bu sayede bellek gereksinimini azaltıyor. Bu arada modelin ham parametre sayısı 5B ve 8B. Google’a göre Gemma 3n, Gemma 3 4B’ye göre mobilde 1,5 kat daha hızlı yanıt üretebiliyor.

    MedGemma ve SignGemma da tanıtıldı

    Google ayrıca, sağlık teknolojileri geliştirenler için özel olarak hazırlanan MedGemma modelini de tanıttı. MedGemma, sağlıkla ilgili metin ve görselleri analiz etme konusunda en yetenekli açık model olarak tanımlanıyor. Google’ın üzerinde çalıştığı bir diğer model olan SignGemma ise işaret dilini konuşma diline çevirme konusunda devrim yaratmayı hedefliyor. Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngilizce üzerine eğitilen model, işitme engelli bireyler için yeni nesil uygulamaların temelini oluşturabilir.

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