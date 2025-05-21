Google’dan telefonlarda çalışabilen yapay zeka: Gemma 3n

2 GB RAM’li cihazlarda bile çalışıyor
Etkinlikte konuşan Gemma Ürün Yöneticisi Gus Martins, yeni modelin sadece 2 GB RAM’e sahip cihazlarda bile çalışabildiğini vurguladı. Martins, Gemma 3n’in Gemini Nano ile aynı mimariyi paylaştığına da dikkat çekti.
Gemma 3n’in telefonlarda çalışıyor olması onu güçsüz yapmıyor. Google DeepMind tarafından geliştirilen Per-Layer Embeddings (PLE) adlı bir yeniliği kullanan model bu sayede bellek gereksinimini azaltıyor. Bu arada modelin ham parametre sayısı 5B ve 8B. Google’a göre Gemma 3n, Gemma 3 4B’ye göre mobilde 1,5 kat daha hızlı yanıt üretebiliyor.
MedGemma ve SignGemma da tanıtıldı
Google ayrıca, sağlık teknolojileri geliştirenler için özel olarak hazırlanan MedGemma modelini de tanıttı. MedGemma, sağlıkla ilgili metin ve görselleri analiz etme konusunda en yetenekli açık model olarak tanımlanıyor. Google’ın üzerinde çalıştığı bir diğer model olan SignGemma ise işaret dilini konuşma diline çevirme konusunda devrim yaratmayı hedefliyor. Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngilizce üzerine eğitilen model, işitme engelli bireyler için yeni nesil uygulamaların temelini oluşturabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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