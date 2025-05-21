Google'ın AI modu tek bir görselle kıyafet denemenize olanak sağlayacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tarafında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam eden Google, dün gece gerçekleştirdiği Google I/O 2025 etkinliği sırasında dikkat çekici pek çok yapay zeka aracını görücüye çıkardı. Etkinlikte tanıtılan bu araçlardan biri de Google'ın AI moduna eklenecek kıyafet deneme özelliği oldu. Alışveriş sırasında epey kullanışlı olabilecek bu özellik, kendi görseliniz üzerinden farklı farklı kıyafetleri denemenize olanak sağlıyor.

Google'daki AI moduna entegre edilecek olan bu özellik, aslında Google'ın yapay zekasında bir süredir vardı. Ancak bu özelliğin AI modu üzerinden kullanıcılara sunulacak yeni versiyonu, işleyişini çok daha kolay hâle getirecek. Çünkü kullanıcıların kendilerini gösteren tek bir fotoğraf yüklemesi yeterli olacak. Google'ın görsel üretme uracı, bu tek fotoğrafı analiz ederek, ondan sonra denemek istediğiniz tüm kıyafetlerde model olarak kullanabilecek.

Google Kıyafet Deneme Özelliğini Yakında Kullanıma Sunacak

Google, bu aracın insan bedenini ve kıyafetlerin yapısını anladığını ve görselleri üretirken farklı kumaşların nasıl kıvrılacağı gibi detayları göz önüne aldığını söylüyor. Bu da yapay zekanın kıyafetleri fotoğrafa eklerken hem sizin pozunuza hem de seçtiğiniz kıyafete uygun olarak adapte olmasını sağlıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 19 Mayıs 2025 1 gün önce eklendi

Bu özellik şimdilik sadece ABD'de Search Labs üzerinden denemeye sunuldu. Ancak yakında Google'daki AI moduna eklenecek; Ayrıca zamanla ABD dışında da kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Google, tek bir görselle kıyafet denemenize olanak sağlayacak