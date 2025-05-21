Google'ın AI modu tek bir görselle kıyafet denemenize olanak sağlayacak

Google'daki AI moduna entegre edilecek olan bu özellik, aslında Google'ın yapay zekasında bir süredir vardı. Ancak bu özelliğin AI modu üzerinden kullanıcılara sunulacak yeni versiyonu, işleyişini çok daha kolay hâle getirecek. Çünkü kullanıcıların kendilerini gösteren tek bir fotoğraf yüklemesi yeterli olacak. Google'ın görsel üretme uracı, bu tek fotoğrafı analiz ederek, ondan sonra denemek istediğiniz tüm kıyafetlerde model olarak kullanabilecek.
Google Kıyafet Deneme Özelliğini Yakında Kullanıma Sunacak
Google, bu aracın insan bedenini ve kıyafetlerin yapısını anladığını ve görselleri üretirken farklı kumaşların nasıl kıvrılacağı gibi detayları göz önüne aldığını söylüyor. Bu da yapay zekanın kıyafetleri fotoğrafa eklerken hem sizin pozunuza hem de seçtiğiniz kıyafete uygun olarak adapte olmasını sağlıyor.
Bu özellik şimdilik sadece ABD'de Search Labs üzerinden denemeye sunuldu. Ancak yakında Google'daki AI moduna eklenecek; Ayrıca zamanla ABD dışında da kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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