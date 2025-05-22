Google’ın yapay zekadaki en büyük avantajı: Sizler, bizler, hepimiz

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Tam Boyutta Gör "Google hakkınızdaki her şeyi zaten biliyor" ifadesi artık bir şaka değil, gerçeğin ta kendisi. Şirket, yıllardır topladığı kullanıcı verilerini şimdi yapay zeka modeli Gemini ile birleştirerek en büyük avantajını kullanıma alıyor. Google I/O 2025’te duyurulan yeni özellikler, Gemini yapay zekasının Gmail’den Drive’a, hatta yakında YouTube geçmişine kadar birçok kaynaktan veri çekerek size özel, bağlama duyarlı yanıtlar üretmesini mümkün kılıyor.

“Kişisel bağlam” çağı başlıyor

Google, yılın başlarında kullanıcılara “kişiselleştirilmiş Gemini” deneyimini deneme imkanı sunmuştu. Bu özellik, yapay zekanın arama geçmişinize erişerek size özel yanıtlar oluşturmasına olanak tanıyordu. Ancak şirket, bu uygulamayı bir adım daha ileri taşıdı.

Yeni tanıtılan “kişisel bağlam” özelliği, Gemini’ın Gmail, Google Drive, Takvim ve yakında YouTube ile Google Fotoğraflar gibi hizmetlerden veri çekmesini mümkün kılacak. Elbette tüm bu işlemler, kullanıcının açık rızasıyla gerçekleşecek. Google’a göre amaç, “benzersiz derecede içgörülü” ve “doğrudan ihtiyaçlara hitap eden” yanıtlar sunmak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Google’ın örnekleri çarpıcı: Bir arkadaşınıza seyahat tavsiyesi verirken, Gemini önceki e-postalarınızı, otel rezervasyonlarınızı ve hazırladığınız seyahat planlarını tarayarak uygun ve bilgi dolu bir yanıt önerisinde bulunabiliyor. Üstelik bu yanıtlar yalnızca bilgi açısından değil, dilsel üslup açısından da doğrudan kullanıcısını yansıtacak türden. Yani Gemini, sizin sık kullandığınız selamlamaları, favori kelimelerinizi ve yazışma tonunuzu da taklit edebiliyor.

En büyük avantaj

OpenAI’ın ChatGPT’si veya Anthropic’in Claude’u gibi rakip yapay zeka modelleri, kullanıcıyla ilk etkileşimlerine boş bir sayfayla başlar. Bu sistemler, sizi tanımak ve doğru yanıtlar vermek için önce sizi “öğrenmek” zorundadır. Oysa Google’ın Gemini’ı, kullanıcının izniyle, sizin dijital geçmişinize neredeyse en baştan erişerek işe başlıyor. Arama geçmişinizden e-posta alışkanlıklarınıza, izlediğiniz YouTube videolarından fotoğraf arşivinize kadar birçok veri, Gemini’ı size özel bir dijital asistan haline getiriyor.

Google’ın bu kişisel bağlam yaklaşımı, teknoloji dünyasında büyük bir avantaj olarak görülse de, beraberinde gizlilik tartışmalarını da getiriyor. Google ise tüm bu verilerin kullanımı için kullanıcı iznini şart koştuğunu ve verilerin güvenliği için gelişmiş koruma yöntemleri uyguladığını vurguluyor.

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