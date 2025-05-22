Google’ın yapay zekadaki en büyük avantajı: Sizler, bizler, hepimiz

“Kişisel bağlam” çağı başlıyor
Google, yılın başlarında kullanıcılara “kişiselleştirilmiş Gemini” deneyimini deneme imkanı sunmuştu. Bu özellik, yapay zekanın arama geçmişinize erişerek size özel yanıtlar oluşturmasına olanak tanıyordu. Ancak şirket, bu uygulamayı bir adım daha ileri taşıdı.
Yeni tanıtılan “kişisel bağlam” özelliği, Gemini’ın Gmail, Google Drive, Takvim ve yakında YouTube ile Google Fotoğraflar gibi hizmetlerden veri çekmesini mümkün kılacak. Elbette tüm bu işlemler, kullanıcının açık rızasıyla gerçekleşecek. Google’a göre amaç, “benzersiz derecede içgörülü” ve “doğrudan ihtiyaçlara hitap eden” yanıtlar sunmak.
En büyük avantaj
OpenAI’ın ChatGPT’si veya Anthropic’in Claude’u gibi rakip yapay zeka modelleri, kullanıcıyla ilk etkileşimlerine boş bir sayfayla başlar. Bu sistemler, sizi tanımak ve doğru yanıtlar vermek için önce sizi “öğrenmek” zorundadır. Oysa Google’ın Gemini’ı, kullanıcının izniyle, sizin dijital geçmişinize neredeyse en baştan erişerek işe başlıyor. Arama geçmişinizden e-posta alışkanlıklarınıza, izlediğiniz YouTube videolarından fotoğraf arşivinize kadar birçok veri, Gemini’ı size özel bir dijital asistan haline getiriyor.
Google’ın bu kişisel bağlam yaklaşımı, teknoloji dünyasında büyük bir avantaj olarak görülse de, beraberinde gizlilik tartışmalarını da getiriyor. Google ise tüm bu verilerin kullanımı için kullanıcı iznini şart koştuğunu ve verilerin güvenliği için gelişmiş koruma yöntemleri uyguladığını vurguluyor.Kaynakça https://www.theverge.com/tech/671201/google-personal-context-ai-advantage-data https://blog.google/technology/ai/io-2025-keynote/#personalization Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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