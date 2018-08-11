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Google Pixel 3 XL'ın inceleme videosu paylaşıldı: Pixel 3 XL kamera özellikleri ilk kez açığa çıktı

Google Pixel 3 XL'ın kısa bir inceleme videosu yayınlandı. Videoda Pixel 3 XL'ın teknik özellikleri netlik kazansa da kullanıcıların merakla beklediği kamera özellikleri de ilk kez açığa çıktı.
9 ay
5,1b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce kutu açılış videosu yayınlanan Google Pixel 3 XL'ın bu sefer de inceleme videosu paylaşıldı. Birtakım teknik detayları gün yüzüne çıkan Pixel 3 XL'ın çokça merak edilen kamera özellikleri de netlik kazandı.

Pixel 3 XL kamera özellikleri netleşti!

Google Pixel 3 XL'ın kamera ve donanım özellikleri videoda apaçık görülüyor. Öyle ki Pixel 3 XL, 6.7 inç boyutunda 2960x1440p çözünürlük sunan ve 494 ppi piksel yoğunluğuna sahip çentikli bir erkanla gelecek. Ancak Android 9 Pie'nin yazılımsal desteği sayesinde Pixel 3 Xl'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek mümkün. 
Ayrıca Snapdragon 845 çipseti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip olacak Pixel 3 XL, 3,430 mAh'lik batarya ile güçlendirilecek. Buraya kadarki bilgileri daha önceki sızıntılar neticesinde öğrenmiş olsak da ortaya çıkan Pixel 3 XL inceleme videosu ile birlikte önceki sızıntılar da doğrulanmış oldu. 
Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran Pixel 2 XL, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Hal böyle olunca yeni nesil Pixel akıllı telefonların da kamera performansı bir hayli merak ediliyordu. Ancak ortaya çıkan video, Pixel 3 XL'ın kamera özelliklerini açığa çıkardı. 
Çözünürlük noktasında Pixel 2 XL ile aynı değerlere sahip Pixel 3 XL kamerası, daha büyük piksel ve sensörlere sahip olmasıyla birlikte, kamera yazılımına yapılacak olan optimizasyonlarla da Pixel 2 XL'ın kamera deneyimini bir üst noktaya taşıyacaktır. Kameraların çözünürlüğüne değinecek olursak; Pixel 3 XL'ın arka kamerası 12 MP (4032x3024) çözünürlüklü bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP (3280x2464). Ayrıca Pixel 3 XL'ın ön tarafında çift kamera kurulumu yer aldığını da belirtelim. 
Android Pie işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın 4 Ekim'de tanıtılması planlanıyor.  

https://www.gsmarena.com/new_pixel_3_xl_handson_reveals_even_more_details_67_screen_3430_mah_battery-news-32712.php Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 9 ay en beğenilen
Çentikte maşallah at nalı gibiymiş.
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Ac1DBuRN 9 ay
12mp olmasından başka nasıl bir özelliği "netleşti". Daha büyük sensör denmiş, boyutu bilinmiyor. Kaynak bile demişki "but let's not judge this book by its cover - the sensors could be larger, with bigger pixels, more features, and so on." ihtimaller üzerine konuşurken bizim milletimi kendinden ne kadar da emin.
12mp olmasından başka nasıl bir özelliği "netleşti". Daha büyük sensör denmiş, boyutu bilinmiyor. Kaynak bile demişki "but let's not judge this book by its cove...
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oysaki 9 ay
Gördüğüm en kötü çentik. Hiç etmişler güzelim telefonu
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Tengrist 9 ay
Çentik görünce telefondan soğuyorum Samsung kadar olamıyorlar Adamlar canavar gibi ekran sunuyor boydan boya
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oysaki 9 ay
Gördüğüm en kötü çentik. Hiç etmişler güzelim telefonu
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Jakler 9 ay
Çentik biraz daha kibar olsaymış
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CheckVizoR 9 ay
6.7 inç nedir abi , lahmacun mu fırına atacaz kürek niyetine ?
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Bloodin 9 ay
Sensör boyutu?
Piksel boyutu?
Diyafram açıklığı?
Otofokus teknolojisi?
Flaş özellikleri?
Kamera özellikleri belli oldu deniyor, tek belli olan piksel sayısı (megapiksel), o da çok şaşırtıcı değil...
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Emre Kocakaya 9 ay en beğenilen
Çentikte maşallah at nalı gibiymiş.
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deniz_sea 9 ay
Telefon o kadar uzun ki videoyu yatay modda çekememişler 😂😁😂😁😀😀
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erkutamca 9 ay
1000 Euro 64 Gb,128 Gb da 1200 Euro. Alacak Olanlar Buyursun..
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Ac1DBuRN 9 ay
12mp olmasından başka nasıl bir özelliği "netleşti". Daha büyük sensör denmiş, boyutu bilinmiyor. Kaynak bile demişki "but let's not judge this book by its cover - the sensors could be larger, with bigger pixels, more features, and so on." ihtimaller üzerine konuşurken bizim milletimi kendinden ne kadar da emin.
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pastadanadam 9 ay
Dik video
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