Google Pixel 3 XL'ın inceleme videosu paylaşıldı: Pixel 3 XL kamera özellikleri ilk kez açığa çıktı

Daha önce kutu açılış videosu yayınlanan Google Pixel 3 XL'ın bu sefer de inceleme videosu paylaşıldı. Birtakım teknik detayları gün yüzüne çıkan Pixel 3 XL'ın çokça merak edilen kamera özellikleri de netlik kazandı.

Pixel 3 XL kamera özellikleri netleşti!

Google Pixel 3 XL'ın kamera ve donanım özellikleri videoda apaçık görülüyor. Öyle ki Pixel 3 XL, 6.7 inç boyutunda 2960x1440p çözünürlük sunan ve 494 ppi piksel yoğunluğuna sahip çentikli bir erkanla gelecek. Ancak Android 9 Pie'nin yazılımsal desteği sayesinde Pixel 3 Xl'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek mümkün.

Ayrıca Snapdragon 845 çipseti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip olacak Pixel 3 XL, 3,430 mAh'lik batarya ile güçlendirilecek. Buraya kadarki bilgileri daha önceki sızıntılar neticesinde öğrenmiş olsak da ortaya çıkan Pixel 3 XL inceleme videosu ile birlikte önceki sızıntılar da doğrulanmış oldu.

Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran Pixel 2 XL, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Hal böyle olunca yeni nesil Pixel akıllı telefonların da kamera performansı bir hayli merak ediliyordu. Ancak ortaya çıkan video, Pixel 3 XL'ın kamera özelliklerini açığa çıkardı.

Çözünürlük noktasında Pixel 2 XL ile aynı değerlere sahip Pixel 3 XL kamerası, daha büyük piksel ve sensörlere sahip olmasıyla birlikte, kamera yazılımına yapılacak olan optimizasyonlarla da Pixel 2 XL'ın kamera deneyimini bir üst noktaya taşıyacaktır. Kameraların çözünürlüğüne değinecek olursak; Pixel 3 XL'ın arka kamerası 12 MP (4032x3024) çözünürlüklü bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP (3280x2464). Ayrıca Pixel 3 XL'ın ön tarafında çift kamera kurulumu yer aldığını da belirtelim.

Android Pie işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın 4 Ekim'de tanıtılması planlanıyor.

https://www.gsmarena.com/new_pixel_3_xl_handson_reveals_even_more_details_67_screen_3430_mah_battery-news-32712.php