    Google, MagSafe rakibi "Pixelsnap" sistemini tanıttı

    Google, Pixel 10 serisiyle birlikte Qi2 standardına dayalı yeni manyetik bağlantı sistemi Pixelsnap’i tanıttı. Sistem, daha hızlı kablosuz şarj ve geniş aksesuar uyumluluğu sunuyor.

    Google, MagSafe rakibi 'Pixelsnap' sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, “Made by Google” etkinliğinde Pixel 10 serisi ile birlikte yeni manyetik şarj ve aksesuar ekosistemi Pixelsnap’i duyurdu. Apple’ın MagSafe teknolojisine rakip olarak geliştirilen sistem, Qi2 standardı üzerinden daha hızlı kablosuz şarj ve manyetik hizalama sunuyor.

    MagSafe’e rakip geldi

    Pixel 10 kullanıcıları bu teknoloji sayesinde cihazlarını kablosuz şarj cihazlarına, standlara, tutma aparatlarına ve birçok farklı aksesuara kolayca sabitleyebilecek. Google ayrıca kendi resmi Pixelsnap kablosuz şarj cihazını da tanıttı. Bu şarj cihazı 25W’a kadar hız sunuyor ve şarj sırasında telefonu yerleştirmek için standlı bir versiyon da bulunuyor.

    Google, MagSafe rakibi 'Pixelsnap' sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şirket bunun yanında Pixelsnap Ring Stand isimli eller serbest kullanım için tasarlanan bir aparat ve özel telefon kılıfları da açıkladı. Ayrıca üçüncü taraf üreticiler tarafından araç tutucular, cüzdanlar, tutma aparatları gibi pek çok aksesuarın piyasaya çıkması bekleniyor. Pixelsnap teknolojisi, mevcut birçok manyetik aksesuarla da uyumlu olacak.

    Fiyatlandırma tarafında ise Pixelsnap kablosuz şarj cihazı 40 dolar, standlı versiyonu 70 dolar, Pixelsnap Ring Stand 30 dolar ve özel kılıflar ise 50 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    Altaicwolves 16 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

