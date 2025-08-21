Google, MagSafe rakibi "Pixelsnap" sistemini tanıttı

Pixel 10 kullanıcıları bu teknoloji sayesinde cihazlarını kablosuz şarj cihazlarına, standlara, tutma aparatlarına ve birçok farklı aksesuara kolayca sabitleyebilecek. Google ayrıca kendi resmi Pixelsnap kablosuz şarj cihazını da tanıttı. Bu şarj cihazı 25W’a kadar hız sunuyor ve şarj sırasında telefonu yerleştirmek için standlı bir versiyon da bulunuyor.
Fiyatlandırma tarafında ise Pixelsnap kablosuz şarj cihazı 40 dolar, standlı versiyonu 70 dolar, Pixelsnap Ring Stand 30 dolar ve özel kılıflar ise 50 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
