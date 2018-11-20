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Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi

Google’ın son amiral Android telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL serisi hatalarla anılmaya devam ediyor. Bu kez de Pixel 3 kullanıcıları kamera konusunda sıkıntı yaşıyorlar.
6 ay
5,2b
1
10
Cep Telefonları
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Google’ın yazılımsal bir deneme neticesinde telefonlarda düşük pil oluşması, Pixel 3 fotoğraf standının çalışmaması, Pixel 3 XL’deki çift çentik sorunu derken, amiral gemisi bu kez daha ciddi bir hatayla karşı karşıya. Kullanıcılar telefonun kamerasını kullanamadıklarını belirtiyorlar.

Google ve reddit forumlarında Pixel 3 sahipleri, telefonlarının kamera uygulamasını açtıklarında “kritik hata (fatal error)” aldıklarını ve kamerayı kullanamadıklarını, üçüncü taraf yazılımların ise kameraya bağlanamadığını belirtiyorlar.

Hatayı gidermek için telefonu kapayıp açmak da yeterli olmuyor. Telefon yeniden başlatılsa bile hata her an tekrarlayabiliyor. Kodları inceleyen yazılımcılar, işletim sisteminin bir şekilde kamerayı sürekli kullanılır kıldığını ve uygulamaların donanıma erişememesinden şüpheliler.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim güncellemesinde bir ciddi hata daha: Microsoft ve Apple çözüm için çalışıyor"

Google kaynakları hatanın ne zaman giderileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak, kamera hatasıyla servislere başvuran kullanıcıların kamera modülünde değişime gidilmemiş. Günümüzde amiral gemilerin sıkı bir yarış içerisine girdiği kamera konusunda Pixel 3‘ün böyle bir hata yaşatması kullanıcılar nezdinde kabul edilebilir değil.

Hatanın donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu, çözümü için nasıl bir adım atılacağı Google’ın konu hakkında açıklama yapmasıyla netlik kazanacaktır. Ancak, amiral gemi telefonlarda yarışın Çinli üreticilerin atağıyla bu denli kızıştığı günlerde Google’ın telefonlarının yaşadığı sorunlar kullanıcılar nezdinde ileriye dönük olumsuz etki yapacaktır.

https://www.engadget.com/2018/11/19/pixel-3-camera-bug/ Yorum Yaz
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sniko1 6 ay en beğenilen
İşin ilginç yanı insanların bu telefonu yazılımsal sorunlarla karşılaşmamak için alıyor olması
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erkanberk 6 ay
Tansiyonu düşmüştür. Bi tuzlu ayran çalkayıp içine atın kendine gelir.
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esmerbuyucu 6 ay
Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti tozu kaldı 😂
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AqRaMa 6 ay
yazılımın kralını yapabilen Google bir yazılım ile başa çıkamadı, ilginç
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Silver_Code 6 ay
telefon güvenilirliğin ve google içinden geçti.düşman yapsa bu kadar yapamaz
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Morichannnn 6 ay
Sen Google’sın! Hataya yer olmamalı.
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OverClocK1ng 6 ay
Eeeee, ne de olsa yeni haftaya girdik. Bu da bu haftaki Pixel cihaz sorunu...
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Y-ZiyA 6 ay
Ne bahtsızmışsın sen Pixel 3.
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Mr. Jingles 6 ay
Pixel'in bugünkü sorunu da buymuş. Bakalım yarın ne gibi bir sorun çıkacak görelim.
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sniko1 6 ay en beğenilen
İşin ilginç yanı insanların bu telefonu yazılımsal sorunlarla karşılaşmamak için alıyor olması
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Lova 6 ay
İyice batırdı bu işi Google.
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google, kamera ve
6 etiket daha amiral gemi pixel 3 xl pixel 3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Kerem Ardıçlı
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