Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi

Google’ın yazılımsal bir deneme neticesinde telefonlarda düşük pil oluşması, Pixel 3 fotoğraf standının çalışmaması, Pixel 3 XL’deki çift çentik sorunu derken, amiral gemisi bu kez daha ciddi bir hatayla karşı karşıya. Kullanıcılar telefonun kamerasını kullanamadıklarını belirtiyorlar.



Google ve reddit forumlarında Pixel 3 sahipleri, telefonlarının kamera uygulamasını açtıklarında “kritik hata (fatal error)” aldıklarını ve kamerayı kullanamadıklarını, üçüncü taraf yazılımların ise kameraya bağlanamadığını belirtiyorlar.



Hatayı gidermek için telefonu kapayıp açmak da yeterli olmuyor. Telefon yeniden başlatılsa bile hata her an tekrarlayabiliyor. Kodları inceleyen yazılımcılar, işletim sisteminin bir şekilde kamerayı sürekli kullanılır kıldığını ve uygulamaların donanıma erişememesinden şüpheliler.

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Google kaynakları hatanın ne zaman giderileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak, kamera hatasıyla servislere başvuran kullanıcıların kamera modülünde değişime gidilmemiş. Günümüzde amiral gemilerin sıkı bir yarış içerisine girdiği kamera konusunda Pixel 3‘ün böyle bir hata yaşatması kullanıcılar nezdinde kabul edilebilir değil.



Hatanın donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu, çözümü için nasıl bir adım atılacağı Google’ın konu hakkında açıklama yapmasıyla netlik kazanacaktır. Ancak, amiral gemi telefonlarda yarışın Çinli üreticilerin atağıyla bu denli kızıştığı günlerde Google’ın telefonlarının yaşadığı sorunlar kullanıcılar nezdinde ileriye dönük olumsuz etki yapacaktır.

https://www.engadget.com/2018/11/19/pixel-3-camera-bug/