Tecno katlanabilir ve uzayabilir telefonu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yavaş yavaş akıllı telefon üreticileri önemli bir pazar haline gelen katlanabilir akıllı telefon konseptini benimsemeye başladı. Samsung açık ara lider olsa da oyuncuların sayısı giderek artıyor.

Tecno Phantom Vision V geliyor

Ülkemizde de yerli üretime başlayan Çinli Tecno markası katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un kısa süre önce gösterdiği konsepte benzer olarak bu telefon da hem katlanıyor hem de uzuyor ancak bir farkı var.

OIS destekli TECNO CAMON 19 Pro incelemesi! 6 gün önce eklendi

Açıldığı zaman 8 inç olduğu tahmin edilen iç ekran uzadığı zaman ise 10.1 inçe ulaşıyor. Böylece standart bir tablet boyutuna kavuşabiliyor. Dış kısmında genel kullanım için bir ekran yer alırken kamera adasının hemen altına ise küçük bir ekran daha konumlandırılmış. Bu ekran gelen bildirimleri ve belirli uygulamaları gösterebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Tek bir katman içerisine 11 tane fonksiyonel katman entegre eden Tecno Phantom Vision V havacılıkta kullanılan titanyumdan imal edilmiş. Bir nevi Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold birleşimi diyebiliriz. Henüz Tecno bu konsepti resmi olarak tanıtmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Tecno Phantom Vision V katlanabilir telefon çok iddialı