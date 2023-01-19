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    Tecno katlanabilir ve uzayabilir telefonu ortaya çıktı

    Tecno Phantom Vision V katlanabilir ve uzayabilir ekranının yanı sıra arka kısımda küçük bir bildirim ekranı ile de kendisini rakiplerinden ayırmayı başarıyor.  
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    Tecno Phantom Vision V Tam Boyutta Gör
    Yavaş yavaş akıllı telefon üreticileri önemli bir pazar haline gelen katlanabilir akıllı telefon konseptini benimsemeye başladı. Samsung açık ara lider olsa da oyuncuların sayısı giderek artıyor.

    Tecno Phantom Vision V geliyor

    Ülkemizde de yerli üretime başlayan Çinli Tecno markası katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un kısa süre önce gösterdiği konsepte benzer olarak bu telefon da hem katlanıyor hem de uzuyor ancak bir farkı var.

    Açıldığı zaman 8 inç olduğu tahmin edilen iç ekran uzadığı zaman ise 10.1 inçe ulaşıyor. Böylece standart bir tablet boyutuna kavuşabiliyor. Dış kısmında genel kullanım için bir ekran yer alırken kamera adasının hemen altına ise küçük bir ekran daha konumlandırılmış. Bu ekran gelen bildirimleri ve belirli uygulamaları gösterebiliyor.

    Tecno Phantom Vision V katlanabilir telefon çok iddialı Tam Boyutta Gör

    Tek bir katman içerisine 11 tane fonksiyonel katman entegre eden Tecno Phantom Vision V havacılıkta kullanılan titanyumdan imal edilmiş. Bir nevi Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold birleşimi diyebiliriz. Henüz Tecno bu konsepti resmi olarak tanıtmadı.

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