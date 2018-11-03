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Pixel Stand'ın fotoğraf çerçevesi özelliği bazı kullanıcılarda çalışmıyor

Pixel 3 telefonları akıllı ekrana dönüştürebilen Pixel Stand geçtiğimiz ay piyasaya sürülmüştü. Ancak bazı kullanıcılar kablosuz şarj aksesuarının fotoğraf çerçevesi modunun çalışmadığını söylüyor.
6 ay
1,8b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde Pixel 3 serisi akıllı telefonlar için Pixel Stand adlı kablosuz şarj standını tanıtmıştı. Android Central forumlarındaki gönderilere bakılırsa bazı Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcıları Pixel Stand’ın fotoğraf çerçevesi özelliği ile ilgili sorun yaşıyor.
Ayrıca Bkz. "Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı"
Google'ın 79 dolar fiyat etiketi ile sattığı kablosuz şarj aksesuarı, Piksel 3 akıllı telefonları akıllı ekrana dönüştürebilme yeteneği ile öne çıktı. Böylece üzerinde şarj olan cihaz Google Fotoğraflar'dan resimler gösteren bir dijital fotoğraf çerçevesi olarak da kullanılabiliyor.

Uygulamadan kaynaklanıyor olabilir

Normalde aksesuarın yaklaşık 30 saniye sonra bu görüntüleri döndürmeye başlaması gerek. Ancak, sorun yaşayan kullanıcılarda Pixel 3 ve Pixel 3 XL fotoğraf göstermeye başlamıyor.
Daha sonraki gönderilerde bir kullanıcı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamanın bu sorunu çözdüğünü belirtmiş. Problemin aksesuardan ziyade telefondaki Google Assistant veya Pixel Stand uygulamasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

https://www.androidpolice.com/2018/11/02/pixel-stand-photo-frame-mode-busted-people/ Yorum Yaz
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Fashionality 6 ay
Allah baska dert vermesin...
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| OMG! | 6 ay
Cihaz şarj olurken ekran neden açık kalsın ki?
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smart1978 6 ay
Yazilimsalmis. Donanimsal degilmis... Guncelleme ile halledilecektir baska yolu yok.
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Bay Robot 6 ay
Sırf şunun için 80 dolar ver sonra çalışmasın...
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