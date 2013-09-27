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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pixelmator fotoğraf düzenleme uygulaması, 2.2.1 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pixelmator fotoğraf düzenleme uygulaması, 2.2.1 sürümüne güncellendi
Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanmış en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Pixelmator, 2.2.1 sürümüne güncellendi.  
Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, yayınlanan 2.2.1 sürümüyle geliştirilen yeni Pixelmator dosya formatı ile eskiye oranla 2 kat daha hızlı çalışabiliyor. Ayrıca düzenleme sürecinde oluşabilecek sorunlara karşı çalışmaları arka planda otomatik olarak kayıt altına alabilen uygulama, iCloud üzerine yaptığı kayıtları da artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yeni sürümüyle içerisine dosyaların kayıt ve açılış süreçlerini gösteren bilgi barı eklenen Pixelmator, hızlı göz atma özelliğiyle de Pixelmator dosyalarını açılmadan incelenmesine imkan tanıyor. Son olarak özellikle efektler üzerine birçok geliştirmenin yapıldığı belirtilen uygulama, birçok hatadan da kurtuluyor.
OSX 10.6.8 ve üzeri sistemler ile çalışabilen Pixelmator uygulamasını, Apple Mac Store üzerinden ya da buradan 26,99 TL fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id407963104?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GokhanMaths 6 yıl
program iyi fakat ücretsiz alternatifleri çok
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AhmetSelçuk 6 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc

program iyi fakat ücretsiz alternatifleri çok

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