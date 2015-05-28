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Pizza Hut'tan projeksiyona dönüşen pizza kutusu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Pizza Hut'tan projeksiyona dönüşen pizza kutusu
 
Film izlerken yiyecek atıştırmak genellikle klasikleşen aktivitelerden birisidir. Bu iki eylemi birleştirmek isteyen Pizza Hut ise ilginç bir ürüne imza atmış durumda.
Hong Kong'da bulunan Ogilvy & Mather Group adındaki reklam şirketinin başlattığı bir çalışma ile birlikte Pizza Hut, pizza paketlerinde bazı değişiklikler yaptı. Pizza kutusunu ve içeriğini projeksiyon yapmaya uygun hale getiren şirket müşterilerine hem pizza hem de film keyfini bir arada sunmayı amaçlıyor.
Kutunun iç kısmında bulunan mercek, ön yüzeyde kesilen kısma yerleştirilerek basit bir projeksiyon elde edilebiliyor. Daha sonra hazırlanan 4 hediye filmden birisini açan kullanıcılar akıllı telefonlarını kutunun içerisine yerleştirerek mini projeksiyonları ile filmi yansıtabiliyorlar. İlginç ve eğlenceli gözüken uygulamanın diğer ülkelerde yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.

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Barni Moloztaş 3 yıl
Çok iyi
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seatolu 3 yıl
pizza kutusu üretimi yapan bir firma biliyorum. İzmirde. pizzakutusu.net/... adresinden ulaşabilirsiniz. Belki onlar da yapar böyle ilginç şeyleri :)
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halitozbasli 4 yıl
Ben bunla oynamaktan pizzayı soğuturum.
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Elsa 4 yıl
Pizza hut izmirdeki tüm şubelerini kapattı, adam akıllı sınırsız pizzayı birtek onlar yapıyordu şimdi kanını ya kaldık. Keşke el değiştirmeseydi.
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huseyincarnege 4 yıl
züper buluş :)
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Nz9 4 yıl
Harika bir fikir bence
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0MG90 4 yıl
Ne güzel, bizim buradakiler yapmaz böyle şeyler
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doctor_bey 4 yıl
Yaratıcı, ama yanında gelen mercekler dandik olmaz umarım
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CooL_ROMEO 4 yıl
Pizza firmaları aynı teknoloji firmaları gibi yarışıyor ya çok güzel bir şey bu . Çok az piyasada rekabet oluyor ki bu kötü birşey bizim için.
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9unkarekoku 4 yıl
Hem reklamı hem kendisi çok yaratıcı olmuş :)
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