Pizza Hut'tan projeksiyona dönüşen pizza kutusu

Film izlerken yiyecek atıştırmak genellikle klasikleşen aktivitelerden birisidir. Bu iki eylemi birleştirmek isteyen Pizza Hut ise ilginç bir ürüne imza atmış durumda.

Hong Kong'da bulunan Ogilvy & Mather Group adındaki reklam şirketinin başlattığı bir çalışma ile birlikte Pizza Hut, pizza paketlerinde bazı değişiklikler yaptı. Pizza kutusunu ve içeriğini projeksiyon yapmaya uygun hale getiren şirket müşterilerine hem pizza hem de film keyfini bir arada sunmayı amaçlıyor.

Kutunun iç kısmında bulunan mercek, ön yüzeyde kesilen kısma yerleştirilerek basit bir projeksiyon elde edilebiliyor. Daha sonra hazırlanan 4 hediye filmden birisini açan kullanıcılar akıllı telefonlarını kutunun içerisine yerleştirerek mini projeksiyonları ile filmi yansıtabiliyorlar. İlginç ve eğlenceli gözüken uygulamanın diğer ülkelerde yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.