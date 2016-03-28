Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı

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Geçmişi 1880 yılına kadar uzanan plaklar, aradan geçen yıllar boyunca yenilenerek bugünlere geldi. Şimdilerde meraklılarınca modern halleri ilgi gören müzik dünyasının u en eski medya biçimi, 2015 yılında deyim yerindeyse ikinci baharını yaşıyor.

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), ABD müzik endüstrisine ilişkin 2015 yılı kapsamında bir rapor yayınladı. Sadece ABD pazarı odağındaki rapora göre 2015 yılında Spotify’ın ve YouTube’un reklam destekli olarak elde ettiği gelirler, plak satışlarının gerisinde kalmış. Elbette ki bu rakama Premium üyeliklerden elde edilen kazançlar dahil değil.

Endüstrideki toplam satışlar 2015 yılında %0.9 artış ile 7 Milyar Dolar’a ulaşmış durumda. Bu pastanın içinde plak satışları 416 Milyon Dolar’lık bir pazar hacmine ulaşmış. YouTube Müzik ile Spotify’ın reklam gösteriminden elde ettiği toplam kazanç ise 385 Milyon Dolar’da kalmış.

Spotify, Apple Music gibi çevrimiçi müzik servisleri 2015 yılında müzik endüstrisindeki gelirlerin %34.4’lük dilimini oluşturdu. Spotift, Apple Music, Deezer gibi hizmetlerin ABD pazarında 11 Milyon ücretli abonesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen gelir ise 1 Milyar Dolar’a ulaşmış.

Spotify ile Apple Music ücretli üyeliklerde pazarın lider ismi durumunda. Geçtiğimiz yıl açıklanan resmi rakamlara göre Apple Music’in 11 Milyon, Spotify’ın ise 30 Milyon ücretli abonesi bulunuyor.

http://www.factmag.com/2016/03/23/riaa-2015-us-music-industry-figures-vinyl-ad-supported-streams/