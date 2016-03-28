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Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı

Dijital müzik endüstrisi 2015 yılında plak satışlarının gerisinde kaldı. YouTube’un ve Spotify’ın gelirleri toplamı, plak pazarının 2015 yılı toplam satışlarının gerisinde kaldı.
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı
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Geçmişi 1880 yılına kadar uzanan plaklar, aradan geçen yıllar boyunca yenilenerek bugünlere geldi. Şimdilerde meraklılarınca modern halleri ilgi gören müzik dünyasının u en eski medya biçimi, 2015 yılında deyim yerindeyse ikinci baharını yaşıyor.

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), ABD müzik endüstrisine ilişkin 2015 yılı kapsamında bir rapor yayınladı. Sadece ABD pazarı odağındaki rapora göre 2015 yılında Spotify’ın ve YouTube’un reklam destekli olarak elde ettiği gelirler, plak satışlarının gerisinde kalmış. Elbette ki bu rakama Premium üyeliklerden elde edilen kazançlar dahil değil.

Endüstrideki toplam satışlar 2015 yılında %0.9 artış ile 7 Milyar Dolar’a ulaşmış durumda. Bu pastanın içinde plak satışları 416 Milyon Dolar’lık bir pazar hacmine ulaşmış. YouTube Müzik ile Spotify’ın reklam gösteriminden elde ettiği toplam kazanç ise 385 Milyon Dolar’da kalmış.

Spotify, Apple Music gibi çevrimiçi müzik servisleri 2015 yılında müzik endüstrisindeki gelirlerin %34.4’lük dilimini oluşturdu. Spotift, Apple Music, Deezer gibi hizmetlerin ABD pazarında 11 Milyon ücretli abonesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen gelir ise 1 Milyar Dolar’a ulaşmış.

Spotify ile Apple Music ücretli üyeliklerde pazarın lider ismi durumunda. Geçtiğimiz yıl açıklanan resmi rakamlara göre Apple Music’in 11 Milyon, Spotify’ın ise 30 Milyon ücretli abonesi bulunuyor.

http://www.factmag.com/2016/03/23/riaa-2015-us-music-industry-figures-vinyl-ad-supported-streams/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
john ronald reuel tolkien 3 yıl en beğenilen
Çünkü en kaliteli ses plaktan alınan ses. Plak kadar kaliteli olan SACDlar var ama onlar da pahalı ve dijital oldukları için teferruatları yüksek oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +15
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dr20mouse 3 yıl
Şu "Ayrıca Bakınız" kısmını ya en alta alın yada kaldırın okuma hevesimi kaçırıyor sinir ediyor. Sanki haberi okurken biri önümde el sallıyormuş gibi oluyor.
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Virinom 3 yıl
Elbette ki bu rakama Premium üyeliklerden elde edilen kazançlar dahil değil.

Kafan güzelmiş editör kardeş çünkü premium'dan kazanılan para dünyamızda geçerli değil sadece marsta falan kullanılıyor.
Elbette ki bu rakama Premium üyeliklerden elde edilen kazançlar dahil değil.Kafan güzelmiş editör kardeş çünkü premium'dan kazanılan para dün...
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1 Avatar
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Ginga Bishounen 3 yıl
Plaktan müzik dinlemek çok güzel bir duygu. Hele o plak analog kayıtsa muhteşem oluyor.
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spenx01 3 yıl
john ronald reuel tolkien
Çünkü en kaliteli ses plaktan alınan ses. Plak kadar kaliteli olan SACDlar var ama onlar da pahalı ve dijital oldukları için teferruatları yüksek oluyor.

vox.com/...
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GrıezmaNN 3 yıl
Eğer Premium üyeliklerden elde edilen gelir dahil değilse karşılaştırmanın ne anlamı var onu anlamadım? Haber yapmış olmak için haber yapılıyor. Plakların reklam geliri var da onla mı karşılaştırdınız onu anlamadım?
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murdocklawless 3 yıl
plak sıkıştırılmamış ses olduğundan kalitesi tartışılmaz.
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emir kustirika 3 yıl
Voidian
+1 şaşıra şaşıra okuyodum, ta ki haberin clickbait olduğunu açığa vuran o kısmı okuyana kadar

hocam ben çok cahilim galiba clickbait nedir açıklarsan sevinirim ?
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adnan96 3 yıl emir kustirika
emir kustirika

Voidian

+1 şaşıra şaşıra okuyodum, ta ki haberin clickbait olduğunu açığa vuran o kısmı okuyana kadar


hocam ben çok cahilim galiba clickbait nedir açıklarsan sevinirim ?

bende kendimi sizin gibi hissettim valla hemen araştırdım sonuç olarak en güzel açıklama burda : clickbait
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kadirirdem 3 yıl
En kaliteli ses ondan alınıyor bundan dolayıdır...
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forumlarabak 3 yıl
Plak bambaşka birşey.
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Virinom 3 yıl
Elbette ki bu rakama Premium üyeliklerden elde edilen kazançlar dahil değil.

Kafan güzelmiş editör kardeş çünkü premium'dan kazanılan para dünyamızda geçerli değil sadece marsta falan kullanılıyor.
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dr20mouse 3 yıl
Şu "Ayrıca Bakınız" kısmını ya en alta alın yada kaldırın okuma hevesimi kaçırıyor sinir ediyor. Sanki haberi okurken biri önümde el sallıyormuş gibi oluyor.
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