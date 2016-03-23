Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti

Müzik sektörü de tıpkı oyun ve film sektörü gibi bir süredir dijital dünyaya doğru kayıyordu. Her ne kadar korsan hala büyük bir sorun olsa da şarkıcılar ve şirketler müzik parçalarının dijital yollardan dağıtılmasıyla biraz olsun rahatlamışlardı. Özellikle Spotify gibi şirketlerle telif hakkı konusundaki anlaşmalar müzisyenleri daha da rahatlatıyor.

Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yapılan açıklamaya göre Spotify, Pandora ve Apple Music gibi müzik dinleme servislerinden elde edilen gelirler ilk defa dijital satışları geride bıraktı. Bu tür servisler 2.4 milyar dolarlık gelir elde ederek pazarın %34.3'ünü ele geçirdi. Geçen yıl bu tür servislere ABD'de düzenli ücret ödeyenlerin sayısı ise 11 milyondan fazlaymış. 2016 sonuna kadar bu sayının 13 milyona çıkması bekleniyor.

Açıklamada çeşitli platformlardan dijital indirme yoluyla elde edilen gelirin ise %34'te kaldığı belirtiliyor. Fiziksel dediğimiz kutulu müzik satışları ise %28'lik bir gelir payına sahipmiş. Müzik endüstrisi geçen yıl %0.9'luk bir büyüme yakalayarak %7 milyar dolarlık kazanç elde etmiş.

http://bgr.com/2016/03/22/streaming-music-vs-digital-downloads/