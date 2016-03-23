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Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti

Pandora, Spotify ve Apple Music gibi müzik dinleme servislerinin gelirlerinin dijital satışları ilk defa geride bıraktığı açıklandı. Kullanıcılar müzik parçası yerine servis satın almayı tercih ediyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,2b
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16
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti
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Müzik sektörü de tıpkı oyun ve film sektörü gibi bir süredir dijital dünyaya doğru kayıyordu. Her ne kadar korsan hala büyük bir sorun olsa da şarkıcılar ve şirketler müzik parçalarının dijital yollardan dağıtılmasıyla biraz olsun rahatlamışlardı. Özellikle Spotify gibi şirketlerle telif hakkı konusundaki anlaşmalar müzisyenleri daha da rahatlatıyor.
Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yapılan açıklamaya göre Spotify, Pandora ve Apple Music gibi müzik dinleme servislerinden elde edilen gelirler ilk defa dijital satışları geride bıraktı. Bu tür servisler 2.4 milyar dolarlık gelir elde ederek pazarın %34.3'ünü ele geçirdi. Geçen yıl bu tür servislere ABD'de düzenli ücret ödeyenlerin sayısı ise 11 milyondan fazlaymış. 2016 sonuna kadar bu sayının 13 milyona çıkması bekleniyor.
Açıklamada çeşitli platformlardan dijital indirme yoluyla elde edilen gelirin ise %34'te kaldığı belirtiliyor. Fiziksel dediğimiz kutulu müzik satışları ise %28'lik bir gelir payına sahipmiş. Müzik endüstrisi geçen yıl %0.9'luk bir büyüme yakalayarak %7 milyar dolarlık kazanç elde etmiş.

http://bgr.com/2016/03/22/streaming-music-vs-digital-downloads/ Yorum Yaz
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nty35 3 yıl en beğenilen umut_baris
umut_baris
İndirmek varken akış kullanmanın neresi mantıklı?

Keşke tidal gibi servisler daha geniş içerik sunsa.

İnsanlar sipotifay ile kendini tatmin ediyor. Yazık gerçekten.

istersen spotifyda da indirebiliyosun çevrimdışı dinlemek üzere
umut_barisİndirmek varken akış kullanmanın neresi mantıklı?Keşke tidal gibi servisler daha geniş içerik sunsa.İnsan...
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kadirirdem 3 yıl
ben bir türlü sevemedim bu programları hala düz mantık devam...
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Y2Jericho 3 yıl
spotify vs. müziği ciddiye almayanların kullanacağı şeyler
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Ciclista 3 yıl
Soner_o7
Bu tarz servisler benim gibi müzik kulağı olan dinleyicileri tatmin etmez.Format mp3 ve bitrate i oldukca düşük parçaların.Ancak satın aldığımızda dijital olarak .flac(kayıpsız) .aac tarzı formatlarda dinliyoruz ve arada efsane kalite farkı var!

Flac olarak indirme seçeneği sunan atabilir misin?
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Soner_o7 3 yıl
Bu tarz servisler benim gibi müzik kulağı olan dinleyicileri tatmin etmez.
Format mp3 ve bitrate i oldukca düşük parçaların.
Ancak satın aldığımızda dijital olarak .flac(kayıpsız) .aac tarzı formatlarda dinliyoruz ve arada efsane kalite farkı var!
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Virinom 3 yıl
umut_baris
İndirmek varken akış kullanmanın neresi mantıklı? Keşke tidal gibi servisler daha geniş içerik sunsa. İnsanlar sipotifay ile kendini tatmin ediyor. Yazık gerçekten.

Hocam muhtemelen kullanmadığınız için böyle bir yorum yaptınız ama Spotify için konuşursak eğer bir şarkıyı listenize eklediyseniz ve baştan sona dinlediyseniz zaten cihazınıza kaydediyor ve sonraki dinlemeleriniz offline olarak gerçekleşiyor tamamen internetten bağımsız. İsterseniz hiç dinlemeden de dilediğiniz şarkıyı cihaza kaydedebiliyorsunuz.
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Golden Gate 3 yıl
Ben de spotify kullanıyorum. Gerisi hikaye
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keremec 3 yıl
Spotify ı arkadaşımla beraber kampanya olmadığı zaman aile ile 7.5 ar tl den toplam 15 tl ye iki kişi kullanıyoruz. Gerçekten de parasını hakediyor. Aylık 7.5tl hiç birşey ki bir sürü kampanya oluyor(bi ara 3ay 1tl idi bitti herhalde şuan sony üzerinden 2ay 2tl var aldım onu kullanıyorum) Müzik arşivi gayet iyi (remixler hariç) ses kalitesi süper, uygulama stabil ve müzikleri çevrimdışı kaydedebiliyorsunuz.

Benim için uygulamadıki tek eksik bilgisayar uygulamasında, spotify daki müzikler ve mp3 aynı listede peş peşe spotify ın playerinde çalınabiliyor keşke mp3 oynatma mobil spotify a da gelse.


Birde spotify connect var telefon ile bilgisayarda çalan şarkıyı değiştirebiliyorum sesi kısıp açabiliyorum oyun oynarken çok işe yarıyor (euro truck simulator 2 de teyp gibi kullanıyorum telefonu
)
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deoksiriboz1001 3 yıl
Spotifyda her hafta keşiften bikaç müziği listeme ekliyorum. Bunları satın almaya kalksam daha payalıya gelir.
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Ussuz 3 yıl
Spotify tavsiye edilir. Deezer falan hikaye
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dobrasam 3 yıl
Spotify çözünürlük olarak çok kaliteli hemen fark ediyorsunuz müzik ritmini çok farklı bir şey müzik zevki olanlar denemeli
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EknCn 3 yıl
Spotify aylık üyeyim ve gayet memnunum, istediğim müziği indirip dinleyebiliyorum inanılmaz bir arşivleri var ve sürekli yenileri ekleniyor. 10-11 lira gibi ücret alınıyor ve değiyor kesinlikle.
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There goes your life 3 yıl
Darısı film endüstrisinin başına
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umut_baris 3 yıl
İndirmek varken akış kullanmanın neresi mantıklı?

Keşke tidal gibi servisler daha geniş içerik sunsa.

İnsanlar sipotifay ile kendini tatmin ediyor. Yazık gerçekten.
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