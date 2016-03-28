NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek

Amerikan uzay ajansı NASA, Mars'a insanlı görev düzenleme hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hem Mars'a yapılacak yolculuk, hem de orada kurulacak koloni için gerekli şartları hazırlamak için sıkı bir çalışma yürüten NASA, bu tarihi serüvende herhangi bir aksilik yaşanmaması için kapsamlı testler yapıyor.

NASA'nın Mars görevini gerçekleştirebilmesi için, yolculuk ve gezegene yerleşim için gerekli malzemeleri sınırlı alana sahip bir rokete nasıl sığdıracağını çözmesi gerekiyor. NASA, bu sebeple Mars görevi sırasında şişirilebilir yaşam modülleri kullanmayı planlıyor. Mars'a göndermeden önce bu yaşam modüllerini test etmek isteyen uzay ajansı, alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nu test alanı olarak kullanacak.

Bigelow Expandable Activity Module, ya da kısaca BEAM olarak anılan bu şişirilebilir yaşam modülleri, önümüzdeki günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve burada açılarak istasyonun yanına eklenecek. Ardından modüle hava verilerek şişirilecek. 1.5 m derinliği ve 2.4 m çapı olan yaşam modülü, şişirildikten sonra 3.65 m derinliğe ve 3 m çapa sahip bir yaşam alanı haline gelecek.

BEAM'in Mars'ta kullanılmaya uygun olup olmadığının anlaşılması için, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kurulan test modülü 2 sene boyunca test edilecek. Bu test sonucunda BEAM'in kozmik radyasyona dayanıklılığı ve sağlamlığı anlaşılacak. Aşağıdaki videoda, yaşam modülünün ISS'e nasıl ekleneceğini ve nasıl kullanılacağını anlatan animasyonu izleyebilirsiniz, ancak gerçekte bu işlemin videoda anlatılandan çok daha uzun süreceğini unutmamak gerek.

http://www.engadget.com/2016/03/25/nasa-bigelow-expandable-activity-module/?ncid=txtlnkusaolp00000595