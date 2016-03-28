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NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek

Mars'a düzenleyeceği insanlı görev için hazırlıklarını sürdüren NASA, bu görevde kullanılacak şişirilebilir yaşam modüllerini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda test edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikan uzay ajansı NASA, Mars'a insanlı görev düzenleme hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hem Mars'a yapılacak yolculuk, hem de orada kurulacak koloni için gerekli şartları hazırlamak için sıkı bir çalışma yürüten NASA, bu tarihi serüvende herhangi bir aksilik yaşanmaması için kapsamlı testler yapıyor.
NASA'nın Mars görevini gerçekleştirebilmesi için, yolculuk ve gezegene yerleşim için gerekli malzemeleri sınırlı alana sahip bir rokete nasıl sığdıracağını çözmesi gerekiyor. NASA, bu sebeple Mars görevi sırasında şişirilebilir yaşam modülleri kullanmayı planlıyor. Mars'a göndermeden önce bu yaşam modüllerini test etmek isteyen uzay ajansı, alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nu test alanı olarak kullanacak.
 Bigelow Expandable Activity Module, ya da kısaca BEAM olarak anılan bu şişirilebilir yaşam modülleri, önümüzdeki günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve burada açılarak istasyonun yanına eklenecek. Ardından modüle hava verilerek şişirilecek. 1.5 m derinliği ve 2.4 m çapı olan yaşam modülü, şişirildikten sonra 3.65 m derinliğe ve 3 m çapa sahip bir yaşam alanı haline gelecek.
BEAM'in Mars'ta kullanılmaya uygun olup olmadığının anlaşılması için, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kurulan test modülü 2 sene boyunca test edilecek. Bu test sonucunda BEAM'in kozmik radyasyona dayanıklılığı ve sağlamlığı anlaşılacak. Aşağıdaki videoda, yaşam modülünün ISS'e nasıl ekleneceğini ve nasıl kullanılacağını anlatan animasyonu izleyebilirsiniz, ancak gerçekte bu işlemin videoda anlatılandan çok daha uzun süreceğini unutmamak gerek.

http://www.engadget.com/2016/03/25/nasa-bigelow-expandable-activity-module/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Saraylar yapıp, millet açken paraları har vurup harman savuralım o zaman.
Şu an geçen seneye göre en az 150 lira daha fazla SSK sigorta ücreti ödüyorsak, kendi insanımız bereket içinde
değilken, bir de 3 milyon Suriyeli alıp, bir de onlara maaş bağladığımızdan...
Saraylar yapıp, millet açken paraları har vurup harman savuralım o zaman.Şu an geçen seneye göre en az 150 lira daha fazla SSK sigorta ücreti ödüyorsak, k...
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OverClocK1ng 3 yıl
clopin
Eller aya biz yaya,eller marsa biz karsa

Hindistan, Mars'ın yörüngesine 75 milyon Dolara sonda yerleştirdi. Biz de 600 Milyon Dolara saray yaptık. Onlar değerli madenleri bulup, getirip para basmaya başladıkları zaman, biz de "Omo bozom do soroyomoz voooor" diye aval aval bakarız...
clopinEller aya biz yaya,eller marsa biz karsaHindistan, Mars'ın yörüngesine 75 milyon Dolara sonda yerleştirdi. Biz de 600 Milyon Dol...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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clopin 3 yıl
Eller aya biz yaya,eller marsa biz karsa
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tobepeople 3 yıl
OverClocK1ng
clopinEller aya biz yaya,eller marsa biz karsa
Hindistan, Marsın yörüngesine 75 milyon Dolara sonda yerleştirdi. Biz de 600 Milyon Dolara saray yaptık. Onlar değerli madenleri bulup, getirip para basmaya başladıkları zaman, biz de Omo bozom do soroyomoz voooor diye aval aval bakarız...

Çok değerli madenleri getirebilirler belki ancak asıl olay titanyum madenleri bunlar sayesinde artık Ay'dan silah, uzay mekiği ve jet motorları yapacaklar ve diğer gezegenleri de istila edebilecekler kısaca bildiğiniz uzay oyunlarındaki mantık tüm ülkeler kendi aralarında bölgeleri paylaşıp üretip birbirleri ile paylaşacaklar takas edecekler madenleri çok çok ender olan madenler ise dünyaya getirilecek kısaca uzayda kolonileşme başladı biz dünyada kısılı kaldık admalar gezegenleri istila etmeye başladı ve bu istila bir yerden sonra yaşanabilecek gezegenleri de belirleyecek oralara da koloniler kurulacak bu arada ruhumuz duymayacak ne olup bittiği hakkında resmi bildiri yapmalarına gerek yok dünya'da iken her şey için en azından bir bahane gerekiyordu ona da gerek yok artık.
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asosyal mühendis 3 yıl
Mars' a gidebilmek için ilk önce birileri tarafında tamamen soyulmalıyız. Ondan sonra
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OverClocK1ng 3 yıl
clopin
Eller aya biz yaya,eller marsa biz karsa

Hindistan, Mars'ın yörüngesine 75 milyon Dolara sonda yerleştirdi. Biz de 600 Milyon Dolara saray yaptık. Onlar değerli madenleri bulup, getirip para basmaya başladıkları zaman, biz de "Omo bozom do soroyomoz voooor" diye aval aval bakarız...
1 Yanıt Yanıtla +9
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Bukalemun 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
clopin
Eller aya biz yaya,eller marsa biz karsa

Hindistan, Mars'ın yörüngesine 75 milyon Dolara sonda yerleştirdi. Biz de 600 Milyon Dolara saray yaptık. Onlar değerli madenleri bulup, getirip para basmaya başladıkları zaman, biz de "Omo bozom do soroyomoz voooor" diye aval aval bakarız...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın proje bedelinin 1 milyar 370 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

Mimarlar Odası ise (Ankara- Tezcan karakuş candan Ak Saray’ için 4 milyar 586 milyon TL’lik bir maliyet tablosu çıkardı.

Sanırım gerçek/net bir rakam çıkarmak çok zor ama , uzay çalışmaları bu tarz bütçelerin onlarca katına ihtiyaç duyuyor.

Kısa vade de UZAY için bu haberdeki şeyleri de ülkemizde beklemek hayal ürünü olur.
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emir kustirika 3 yıl
ulan bende kocaman olcak diye bekliyorum normal iss modülü boyutuna bile ulaşmadı benim anladığım
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clopin 3 yıl
Eller aya biz yaya,eller marsa biz karsa
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