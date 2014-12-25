Plak satışları yükselişte





Müzik dünyasının son 50 yılda geçirdiği değişim gerçekten dikkat çekici. Plaklardan kasetlere, kasetlerden CD ortamlarına geçiş için uzun yıllar bekleyen müzik endüstrisi, dijital müzik satışlarına ise on yıl gibi kısa bir sürede uyum sağladı. Şimdi ise abonelik tarzında çevrimiçi müzik dinlemek revaçta.





Bilindiği gibi artık kaset devri kapandı ve genelde fiziksel olarak müzik albümlerini CD üzerinde satın almak gerekiyor. Dijital albüm satışları patlayınca artık CD satışları da gerilemeye başladı ve önümüzdeki yıllarda CD ortamlarının da tamamen ortadan kaybolacağı tahminleri yapılıyor.





Ancak son yıllarda ilginç bir geri dönüş yaşanıyor ve 1900'lü yılların ortalarına kadar popüler olan plaklar adeta yeniden doğuyor. Zira müzikseverlerin daha yoğun bir şekilde plaklara yöneldiği belirtiliyor.





Analizlere göre geçen yıl yüzde 223 oranında artış yaşayan plak satışları 6 milyon rakamına ulaşırken, bu yıl da 8 milyona ulaşması bekleniyor. Öyle ki ardı ardına yeni üretim tesisleri açılıyor ve bir tesisin ortalama günlük üretim hedefi 7000 plak. Bunun 13-14 000 civarına yükselmesi bekleniyor. Büyük tesislerde ise bu sayı 40 000'e kadar çıkıyor.





Eskiden gramofon tarzındaki büyük oynatıcılar yerini daha kompakt ve daha bütçe dostu oynatıcılara bırakınca tüketicinin ilgisi de aynı oranda artmaya başladı. Plak sektörü gelecekten oldukça ümitli ve satışların daha da artacağını düşünüyor.

http://www.billboard.com/articles/business/6413807/fat-possum-opens-vinyl-pressing-plant