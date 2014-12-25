Plak satışları yükselişte

Haber Editörü
Müzik dünyasının son 50 yılda geçirdiği değişim gerçekten dikkat çekici. Plaklardan kasetlere, kasetlerden CD ortamlarına geçiş için uzun yıllar bekleyen müzik endüstrisi, dijital müzik satışlarına ise on yıl gibi kısa bir sürede uyum sağladı. Şimdi ise abonelik tarzında çevrimiçi müzik dinlemek revaçta.
Bilindiği gibi artık kaset devri kapandı ve genelde fiziksel olarak müzik albümlerini CD üzerinde satın almak gerekiyor. Dijital albüm satışları patlayınca artık CD satışları da gerilemeye başladı ve önümüzdeki yıllarda CD ortamlarının da tamamen ortadan kaybolacağı tahminleri yapılıyor.
Ancak son yıllarda ilginç bir geri dönüş yaşanıyor ve 1900'lü yılların ortalarına kadar popüler olan plaklar adeta yeniden doğuyor. Zira müzikseverlerin daha yoğun bir şekilde plaklara yöneldiği belirtiliyor.
Analizlere göre geçen yıl yüzde 223 oranında artış yaşayan plak satışları 6 milyon rakamına ulaşırken, bu yıl da 8 milyona ulaşması bekleniyor. Öyle ki ardı ardına yeni üretim tesisleri açılıyor ve bir tesisin ortalama günlük üretim hedefi 7000 plak. Bunun 13-14 000 civarına yükselmesi bekleniyor. Büyük tesislerde ise bu sayı 40 000'e kadar çıkıyor.
Eskiden gramofon tarzındaki büyük oynatıcılar yerini daha kompakt ve daha bütçe dostu oynatıcılara bırakınca tüketicinin ilgisi de aynı oranda artmaya başladı. Plak sektörü gelecekten oldukça ümitli ve satışların daha da artacağını düşünüyor.
http://www.billboard.com/articles/business/6413807/fat-possum-opens-vinyl-pressing-plant Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İltihaptan %20 işitme kaybı+kulak zarlarımdan biri gidince dikkat etmeye başladım.
KOrkudan ilk işim kulaklıktan vazgeçmek olmuştu.Şimdi düşünüyorum da iyi bir başlangıç yapmışım;evde volume 6 iken dışarıda 20 lerde dinliyordum duyabilmek için [>:].
O zaman şunları bir dinlemelisin. Youtube a aktarırken yine kayıp yaşanıyor ancak 320 kbps mp3, torrentlerde gezen çakma flaclara bin bastığı kesin.
Sayısal ortamda kaydedilmiş dts müziklerle plağı bir tutmayın da bana savunmak için.
youtube.com/...
Bildiğim yerli örneklerden bir tanesi.
Ayrıca plak deyince aklına "İnleyen Nameler" gelmesi ne kadar az bilginizin olduğunu da gösteriyor.
2014 yılında bazı sanatçılar hala plak sürümünü bile çıkarıyorlar albümlerinin. Mesela ülkemizde Sıla akustik albümü olan Joker'in Plak sürümünü de yayımlamıştı Sony Music etiketi ile.
Orta seviye bir stereo amfi, orta seviye hoparlörler, orta seviye ekonomik bir pikap o multimedya çöp sistemleri her türlü katlıyor.
Hani sayısal kayıtlarda iyi ama maalesef analog kayıtların o kadife kalitesindeki sesini yakalayamıyorlar.
Bunları tatmak için aşırı yüksek bütçelere gerek yok. İkinci el bir stereo amfi , iki adet ahşap kabinli ortalama 50-60 watt hoparlörler ve yine temiz kullanılmış bir pikapla bence 1000 lirayı geçmeden bu zevke sahip olunabilir.
Plaklar nadir bulunduğu için ve fazla satışı olmadığı için pahalı maalesef. Ve sayısal ortamdan kaydedilen o kadar çok sahte plak dolu ki piyasa...
müzikte O, naifliği naturelliği almak için analog dinlemek çok daha keyif verici, tabi bu akustik çalınmış kayıtlar için geçerli, yoksa disko misko üjyüs bejyüs zaten kendisi dijital