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Plantronics Voyager Edge inceleme videosu

4 yıl
22,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Plantronics'in, minimal tasarımı ve ekstra şarj imkanıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklığı Edge, test masamızda sizler için konuk oluyor.

Plantronics Edge Teknik Özellikler

Bağlantı: Bluetooth 4.0, NFC
Destek:HFP, HSP,A2DP,AVRCP
Geniş Bant Desteği: Var
Mikrofon: 3 Adet 
Sesli Kontrol: Var
Dsp:Bulunuyor
Akıllı Sensör: Bulunuyor
Konuşma Mesafesi: 10 m
Çoklu Bağlantı Desteği: Bulunuyor
Konuşma Süresi: 6 Saat
Ekstra Batarya: 10 Saat
Bekleme Süresi: 7 Gün
Gürültü engelleme: Bulunuyor
Wind Noise Blackout: Rüzgar Engelleme
Şarj Süresi: 2 Saat
Ağırlık:8.5 gr
Taşıma Çantası: Bulunuyor

Plantronics Voyager Edge inceleme videosu


Bluetooh 4.0 ve günümüz teknolojilerinden nfc ile bezenmiş ürün HFP, HSP ve AVRCP gibi bir çok özelliği destekleyebiliyor. Sesli kontrol imkanlarının yanı sıra 10 metre çekim mesafesi bulunan kulaklığımız, 8.5 gram ağırlığı ve akıllı sensörü ile dikkat çekiyor. Ekstra 10 saat kullanım ömrü sunan bir şarj istasyonu ile gelen ürünümüzün 3 adet gürültü önleme özellikle mikrofonu bulunmakta.

Plantronics Voyager Edge inceleme videosu


Plantronics'in, voyager adı altında piyasaya sürdüğü bluetooth kulaklıklar arasında en minimal tasarıma sahip edge, çekici sunumuyla da dikkat çekebilen bir model olmayı başarıyor.

Siyah, beyaz ve gri seçenekleri bulunan ürünün elimizde bulunan siyah renkli modeline yakından baktığımızda, yüksek kalitede elde kötü his bırakmayan bir malzeme ile donatıldığını görebiliyoruz. keskin hatlarla bezenmiş ürünün, pürüzsüz bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim.

Nfc'nin bulunduğu ön yüzümüzün daha yumuşak bir plastikle donatıldığını belirtmeliyim. Buraya çıkıntılı bir hat yerleştirmeleri, arama cevaplama ya da reddetme görevini üstlenmiş tuşumuzu hissedebilmemiz açısından iyi düşünülmüş.

Ürünün yan kısımlarında ustaca gizlenmiş mikrofon kanalları bulunuyor. altta kalan yüzeyde ise karşımıza çıkan ses tuşumuz çıkmakta. Kısaca bahsetmen gerekirse durdur, devam et ve sessize al gibi imkanları bizlere sunabiliyor.

Plantronics Voyager Edge inceleme videosu


Burnun içte kalan kısmına geçtiğimizde ise bir adet güç girişimiz bize merhaba diyor. Ürünle beraber gelen hem taşıma çantası hem de şarj istasyonu görevi gören ünitemize açıkçası kulaklığın mıknatıslı tasarım sayesinde rahatça oturup kalktığını belirtmeliyim.

Muhtemelen polikarbonat bir malzeme ile donatılan bu istasyon daha önce de belirttiğim gibi 10 saat ekstra kullanım imkanı sunabiliyor.

Edge'nin gövde kısmına geçtiğimizde karşımıza ses açma kapama ve cihaz açma kapama tuşları çıkıyor. Ek olarak her yerde şarj edebilmemiz adına micro usb girişi koymayı da unutmamışlar. 

Plantronics Voyager Edge inceleme videosu


Yalnız dikkatimi çeken bir hususu paylaşmak istiyorum nedense bir çok üründe usb girişi gizlenmiş ve kapalı bir haldeyken Edge'de o tarz bir tasarıma yönelmemeleri beni şaşırttı.

Ürünün metal perde ile korunan sürücü kısmını ise tamamlama görevini beraberinde gelen 3 adet şeffaf silikona yüklemişler.

Silikonların orta düzey bir sertlikte olduğunu, küçük orta ve büyük olmak üzere, üç farklı seçenek imkanının bulunduğunu da belirtmeliyim.

üründe, şarj durumunu ve cihaz durumunu gösteren led bildirimlerine de yer vermeyi de ihmal etmemişler.Kulaklığın ek olarak kulak kancası ve araç şarj kiti de gelmekte.

Öncelikle hem araçta hem de gündelik kullanımda her hangi bir sıkıntı yaşamadığımı belirtmeliyim.  Jabra Stealth kullanmış biri olarak, kulağa daha rahat oturduğunu ve hissiyat açısından da bir tık daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Yine de rahatlık anlayışının kişiden kişiye değiştiğinin de altını çizmeliyim.

Tuşlar ve kullanım kolaylığı açısından konumları ve görevleri her hangi bir şekilde kafamı karıştırmadı. Kolaylıkla ürüne alışabildim. İlk defa kullanacak birinin de zorluk çekeceğini düşünmüyorum.

Plantronics ,zaten ses konusunda oldukça tatmin edici işler çıkarttığı için bu üründe de  sıcak ve temiz seslere sahip sürücü kullanmayı ihmal etmemişler. Tek kanal da olsa müzik dinlenebilir.

Sesli görüşme performansından bahsetmem gerekirse ofis arkadaşlarımından mehmete sorduğumda bana sesimin gayet yanındaymışım gibi geldiğini her hangi bir şekilde bir çok görüşmeye nazaran onu sesimin onu rahatsız etmediğini ve çevre sesleri de oldukça geri planda işittiğini belirtti.

Açıkçası rüzgar ya da çoğu gürültü atmosfere karşı dsp'nin ve 3 adet mikrofonun da etkisiyle görevini tamamiyle yerine getirebiliyor.

Sesler net ve temiz bir şekilde karşı tarafa iletilebiliyor. batarya performansına diyecek pek bir sözüm yok en azından istasyon sayesinde de hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Şarjı ortalama 6 saat 40 dakika giderken istasyon sayesinde de bu oran 16 küsürü bulabilmekte.

Ürünün çekim mesafesi ortalama 7 metre ve bu mesafelerde seyrederken her hangi bir kopma ya da bağlantısal problemlere rastlamadığımı da belirtmeliyim.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, öncelikle ürünlerin açıklamaları için teşekkür ederim. Çok faydalı olmuş elinize sağlık. Başka bir ürün inceleme videonuzu da izledim ve orada jabra stealth modelini anlatıyordunuz. Her iki ürünü kullanmış birisi olarak sizce hangi ürünü önerirsiniz. Jabra stealth' mı yoksa Plantronics voyager edge' mi. Şimdiden çok teşekkür ederim.
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anekos 4 yıl
incelemelerin için tşk.
yalnız benim şahsi fikirim saç ve sakal olayına biraz daha dikkat ederseniz daha memnun oluruz bu şekilde biraz itici geldi.
(karşı çıkan yada çıkmayan msj'ı alıntı yapmadan kendi fikrini paylaşırsa memnun olurum)
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tuncayeren 3 yıl
Bu sabah Sipariş verdim bakalım nasıl bişi gelicek
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savasuzun 4 yıl
İyi geceler;
bunun fiyatı da güzelmiş. Demekki fiyat önemli. Sezer baya pahalı modeller bunlar az daha inse fiyatlar ve daha alınabilir (kendi bütcem doğrultusunda söylemekteyim. lakin param olsa alınabilir olarak gürürüm) olsa... :)
incelemen güzel olmuş eline sağlık ayrıca bu resimli ve yazılı incelemeyi kim ilk yapmışsa alkışlıyorum. izlemeye gerek yok direk okuyarak ta güzel oluyor..
kolaylıklar dilerim...
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DubSteq 4 yıl
Fiyatı bana fazla geldi bi mono kulaklığa göre(HB - 391TL). Belkide artık hayat pahalılaştıda biz yetişemiyoruz.
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kojiro 4 yıl
bluetooth fön makinesi sandım bir an... kutusu yanıltmış :(
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DH Sezer 4 yıl
İyi seyirler arkadaşlar.

Benim için değerli bir parçadır, umarım hoşunuza gider.

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