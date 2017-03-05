PlayStation VR’a 200’den fazla yeni içerik geliyor

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Resident Evil 7 ve Dirt Rally VR gibi oyunlara rağmen 2017 senesine sessiz bir başlangıç yapan PlayStation VR, yeni uygulamaların ve oyunların yolda olduğunu duyurdu. Sanal gerçeklik cihazının üreticisi Sony, PlayStation VR’ın içerik sayısını artırmak adına kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve toplamda 220 yeni içerik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sony, bu projelerden bazılarının 2017 senesi içerisinde tamamlanacağını ve kullanıma sunulacağını da ekledi. 220 içerik arasından yaklaşık olarak 100 tanesinin bu sene kullanıma sunulması planlanıyor, ancak bu açıklamanın yapılmasından önce, yani senenin başında çıkan oyunların ve uygulamaların bu sayıya dahil olup olmadığı bilinmiyor.

Sony’nin dile getirdiği 220 içerik, yalnızca oyunlardan ve uygulamalardan oluşmuyor. 360 derece videoların ve benzeri şeylerin de bu sayıya dahil olduğu biliniyor.

Yapılan basın toplantısında Ace Combat 7, Final Fantasy XV, Gran Trusimo Sport, Farpoint, Tekken 7 ve Steel Combat’ın kullanıma sunulacak oyunlar arasında olduğu açıklandı. Bu oyunlardan sadece ilk üçü opsiyonel VR moduna sahip ve hiçbiri tam olarak VR oyunu değil.

http://venturebeat.com/2017/03/04/2017-is-playstation-vr-growth-year-over-200-games-and-apps-in-development/