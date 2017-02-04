PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor

PlayStation 4 yazılımına gelecek yeni güncelleme, önemli özellkleri de beraberinde getiriyor. 4.50 versiyon numarasını taşıyan yazılım güncellemesinin beta önizlemesi, PS4 Pro sahipleri için Boost Modu özelliği ile PS4 oyunlarında performans artışı sağlanacak.

Sadece PS4 Pro'da olacak bu özellik aktif edildiğinde, daha yüksek işlemci ve grafik birimi hızına çıkılarak PS4 için geliştirilen oyunlarda performans artışı sunulacak. Daha yüksek kare/saniye oranı dışında, kimi oyunlarda yükleme süreleri de kısalmış olacak. Yani uzun lafın kısası, PS4 Pro lanse edilmeden çıkanlar oyunların hepsi olmasa da bir kısmı, Boost Modu sayesinde daha hızlı ve daha akıcı oynanabilecek.

Her oyunda çalışacağı garanti edilmeyen yeni özellik, en azından 4K oyun ve HDR gibi özelliklerin dışında PS4 Pro'nun kaslı donanımından daha fazla istifade etmek isteyenlerin beğenisini kazanacak gibi duruyor. Elinde severek tuttuğu PS4 oyunu olan ve Pro konsola geçiş yapmak isteyenler için de müjdeli bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Boost Modu özelliğinin henüz tam detayları bilinmiyor. Tüm donanımsal kaynakların yük altında girip girmeyeceği, cihazın ne seviyede ısı artışı yaşayacağı ve enerji tüketmine ektileri henüz açıklanmış değil. Ancak günün sonunda geliştirici optimize etmiş olmasa da, kimi oyunların bundan istifade edip gelişim göstermesi önemli bir hamle.

4.50 yazılım güncellemesi Boost Modu dışında, harici depolama desteğini tüm PS4 modellerine getirmiş olacak. Yeniden tasarlanan menü arayüzüne ek olarak kullanıcılar 3D Blu-ray içerikleri eğer ellerinde varsa PSVR'da da izleyebilecekler.

Eğer PS Beta programına kayıtlıysanız yen güncellemenin önizleme versiyonunu hemen şimdi kurabilirsiniz. Ancak değilseniz, resmi güncelleme dağıtımı için beklemeniz gerekecek. Kötü olansa bu dağıtımın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmış bir bilgi değil.