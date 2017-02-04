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PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor

PlayStation 4 ailesi için hazırlanan yeni yazılım güncellemesi önemli yeniliklere gebe. Bunlardan biri de Boost Modu. Peki tam olarak ne işe yarıyor ve kimler kullanabilecek, detaylar haberimizde.
2 yıl
6,7b
1
20
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation 4 yazılımına gelecek yeni güncelleme, önemli özellkleri de beraberinde getiriyor. 4.50 versiyon numarasını taşıyan yazılım güncellemesinin beta önizlemesi, PS4 Pro sahipleri için Boost Modu özelliği ile PS4 oyunlarında performans artışı sağlanacak.
Sadece PS4 Pro'da olacak bu özellik aktif edildiğinde, daha yüksek işlemci ve grafik birimi hızına çıkılarak PS4 için geliştirilen oyunlarda performans artışı sunulacak. Daha yüksek kare/saniye oranı dışında, kimi oyunlarda yükleme süreleri de kısalmış olacak. Yani uzun lafın kısası, PS4 Pro lanse edilmeden çıkanlar oyunların hepsi olmasa da bir kısmı, Boost Modu sayesinde daha hızlı ve daha akıcı oynanabilecek. 
Her oyunda çalışacağı garanti edilmeyen yeni özellik, en azından 4K oyun ve HDR gibi özelliklerin dışında PS4 Pro'nun kaslı donanımından daha fazla istifade etmek isteyenlerin beğenisini kazanacak gibi duruyor. Elinde severek tuttuğu PS4 oyunu olan ve Pro konsola geçiş yapmak isteyenler için de müjdeli bir gelişme olarak yorumlanabilir.
PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor
 
Boost Modu özelliğinin henüz tam detayları bilinmiyor. Tüm donanımsal kaynakların yük altında girip girmeyeceği, cihazın ne seviyede ısı artışı yaşayacağı ve enerji tüketmine ektileri henüz açıklanmış değil. Ancak günün sonunda geliştirici optimize etmiş olmasa da, kimi oyunların bundan istifade edip gelişim göstermesi önemli bir hamle.
4.50 yazılım güncellemesi Boost Modu dışında, harici depolama desteğini tüm PS4 modellerine getirmiş olacak. Yeniden tasarlanan menü arayüzüne ek olarak kullanıcılar 3D Blu-ray içerikleri eğer ellerinde varsa PSVR'da da izleyebilecekler.
Eğer PS Beta programına kayıtlıysanız yen güncellemenin önizleme versiyonunu hemen şimdi kurabilirsiniz. Ancak değilseniz, resmi güncelleme dağıtımı için beklemeniz gerekecek. Kötü olansa bu dağıtımın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmış bir bilgi değil.  

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BlackTower_35 2 yıl en beğenilen
Nekadar çok boş konuşan var. Adam Pro desteği almayan oyunlar için yapabildiğimizce biz iyileştirme modu koyuyoruz demiş bundan güzel bir haber olamaz bence.
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alemburda34 2 yıl
Ccleaner da istiyoruz :D
Yanıtla +12
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ersins58 2 yıl
Birşey bulanlara eleştirenleri anlamıyorum bunlara hiçbirşey vermeyeceksin aslında adam eski oyunları hızlandırabilsin diye seçenek koyuyor hala muhalefet oluyoruz dünyada birinciyiz zaten eleştirme konusunda siz üretinde görelim madem
Birşey bulanlara eleştirenleri anlamıyorum bunlara hiçbirşey vermeyeceksin aslında adam eski oyunları hızlandırabilsin diye seçenek koyuyor hala muhalefet oluy...
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Nınja 2 yıl
Güncelleme ne zaman
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bhdr84 2 yıl
PS4 Pro ve 4k + HDR özelliği yakıyor..
Buda ekstrası olur :)
Güzel haber, güncellemeyi beklemekteyiz :)
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aycibin 2 yıl
fps artsa nolur artmasa nolur.konsolda zaten 30fps altına inmiyorki
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kruezberq 2 yıl aycibin
sadece fps değil oyun ön yükleme hızları ve optimizasyonu da artıyor. İstemiyorsanız tabi aktif etmezsiniz.
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kruezberq 2 yıl
ee ne zaman geliyo güncelleme
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DH Misafiri 2 yıl
Haberde bir yanlış var arkadaşlar. Boost mode sadece PS4 Pro destegine sahip olmayan oyunlarda işe yarıyor. Bugune kadar ps4 için çıkmış, ama özel olarak ps4 pro yamasına sahip olmayan oyunlar için koyulmuş bir özellik. Rainbow six siege ve assassins creed unity gibi oyunlarda fps artışları var. Standart ps4 pro desteğine sahip oyunlarda bir anlamı yok. Çoğu oyunda ps4 pro desteği olmadığından getirilmiş bir özellik.
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Powered by Plants 2 yıl
okumayı mı bilmiyorsunuz gerizekalı mısınız anlamadım.
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DH Misafiri 2 yıl
Sony bu nesilde işi sıkı tuttu. Hiç olmadığı kadar uğraşıyorlar ve karşılığını da alıyorlar
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Ps4_Neo 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony bu nesilde işi sıkı tuttu. Hiç olmadığı kadar uğraşıyorlar ve karşılığını da alıyorlar

Adamın dibi SONY
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bu tamamen marketing zorunluluğu. Sony pro için asla özel bir oyun versiyonu çıkarılmayacağını ve tüm ps4 oyununlarının optimum düzeyde iki cihazda da çalışacağını duyurmuştu. Peki 4k ve hdr özelliklerinden başka daha güçlü işlemci ve grafik işlemcilere sahip pro cihazındaki özellikleri nasıl kullandıracaktı. Bunun için boost seçeneği en iyi çözümdür.
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SCWS 2 yıl
Konsollar iyice konsolluktan çıktı, saçma sapan işler.
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turkopol 2 yıl
Scorpio cikisina yakin pro gercek kivamina gelir
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